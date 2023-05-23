Уведомление о переходе на УСН. Лист бумаги за 16 миллионов

Есть ситуации, которые не прекращают меня расстраивать. И которые повторяются, к сожалению, с маниакальным упорством.
Ко мне приходят люди, которые зарегистрировались в качестве ИП, работают, находясь в святой уверенности, что они применяют УСН, а потом к ним прилетает из ИФНС «письмо счастья», в котором значится, что, гражданин хороший, вы не сдали декларацию по НДС за такой-то квартал, сдайте срочно. И вот здесь-то и начинается паника.
Из последнего. Человек, назовем его N, зарегистрировался в качестве ИП в августе 2022 года. N точно помнит, что перед тем как отдать документы на регистрацию через МФЦ, он заполнял «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №26.2-1)», объект налогообложения «Доходы». Он был уверен, что заплатит 6% с доходов (это налог и взносы) и будет спать спокойно. Человек много работал: выручка за 2022 год составила 41 млн рублей, с начала 2023 года — 15 миллионов.
N платит взносы и больше ничего, как вдруг… Случайно видит письмо из ИФНС о том, что он должен предоставить декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года. Видит случайно, т.к. по месту регистрации не живет. Электронного ключа для доступа в личный кабинет не имеет (ведь для его получения надо было тратить время, лично ехать в центральную налоговую, а времени нет — бизнес).
Человек звонит мне. Начинаем разбираться. Сначала надо попытаться найти доказательства того, что «Уведомление» было сдано. Безуспешно. В описи из МФЦ оно не поименовано.
Что ж, доказать, что «Уведомление» было, мы не можем. Но я не сдаюсь. Есть положительная для нас арбитражная практика, которая говорит о том, что если «Уведомление о переходе на УСН» даже не подавалось, но налогоплательщик вел себя, как плательщик УСН: платил авансовые платежи по УСН, сдавал декларацию по УСН, а главное, не сдавал декларации по НДС, то де-факто он применял УСН и налоговики признали этот факт.
Основываясь на этой практике, мы с другим клиентом уже отбивались от претензий налоговиков. К слову, тогда «Уведомление» забыла подать компания, которая регистрировала ООО.
Здесь ситуация хуже. Авансовых платежей по УСН не было, по годовому налогу и декларации за 2022 год срок крайний срок уплаты (сдачи) еще не наступил.
Тогда хватаюсь за соломинку и пишу очень аргументированное письмо в ИФНС. Фабула следующая: «Уведомление о переходе на УСН» подавалось в момент регистрации, а если вы считали, что ИП применяет ОСН, то что же вы не требовали с него Декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года? Шансов мало, но хоть что-то…
И тут N присылает мне скан декабрьского Уведомления ИФНС, в котором налоговики требуют сдать Декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года. Просто никто это письмо не заметил… Шах и мат.
А теперь цифры. За 2022 год при доходе 41 млн, надо заплатить НДС — 6,8 млн. руб., НДФЛ — 5 млн., за 2023 год (доход 15 млн) НДС — 2,5 млн, НДФЛ — 1,8 млн. руб.
Итого: 16,1 миллиона рублей. Еще пени — 1/300 ключевой ставки в день — лень считать. Ну, а если не сделать по-умному, то и на штрафы можно попасть. А это как минимум 20% от суммы недоимки, как максимум — 40%.
Хочется ругаться нехорошими словами и плакать. Потому что не люблю проигрывать, потому что N — очень приятный человек, который любит свое Дело, потому что как-то все очень глупо...
«Если при регистрации «Уведомление о переходе на УСН» нигде в описи не значится, подстрахуйтесь: принесите это уведомление в свою ИФНС в 2-х экземплярах и поставьте на своем экземпляре отметку о получении или пошлите его по почте с описью вложения, в которой четко указано название документа, или пошлите по каналам телекоммуникационной связи. Главное, чтобы вы могли доказать, что подавали «Уведомление о переходе на УСН» с конкретным объектом налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы»».
Случаи, когда человек подавал уведомление о применении УСН «Доходы», а налоговики заводили «Доходы минус расходы» в моей практике были.
Мой Telegram-канал ЗащитникБизнеса — Финклуб Наталии Морозовой. Подписывайтесь!
Комментарии1
Финансовый директор
Это да, боль ужасная... И кстати, для справки: МФЦ наотрез отказываются принимать заявление на УСН, был опыт регистрации ИП в 2017,2020, 2021 г.
Может конечно, надо было скандалить и требовать главного...😀.
Для неопытных бизнесменов, это "ловушка", они обычно готовят документы по шаблонам "из интернета" и несут пакетом в МФЦ, там у них заявление на УСН не берут(кстати могут и без объяснений, просто обратно в окошко выкинуть с формулировкой - "Это не надо". 😡). И потом в водовороте событий, когда на них обрушиваются вал спам звонков от банков на телефон который указан при регистрации, который "слилала" ФНС, они просто забывают подать заявление на УСН.
После регистрации ИП сразу подавали через ЛК ИП ИФНС заявление на УСН, приходил отскок на следующий день, скачиваешь распечатываешь, и в папочку с самыми важными документами кладешь 😁.