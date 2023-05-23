Уведомление о переходе на УСН. Лист бумаги за 16 миллионов

Есть ситуации, которые не прекращают меня расстраивать. И которые повторяются, к сожалению, с маниакальным упорством. Рассказываю на примере, как можно потерять деньги на пустом месте и как этого избежать.

Есть ситуации, которые не прекращают меня расстраивать. И которые повторяются, к сожалению, с маниакальным упорством.

Ко мне приходят люди, которые зарегистрировались в качестве ИП, работают, находясь в святой уверенности, что они применяют УСН, а потом к ним прилетает из ИФНС «письмо счастья», в котором значится, что, гражданин хороший, вы не сдали декларацию по НДС за такой-то квартал, сдайте срочно. И вот здесь-то и начинается паника.

Из последнего. Человек, назовем его N, зарегистрировался в качестве ИП в августе 2022 года. N точно помнит, что перед тем как отдать документы на регистрацию через МФЦ, он заполнял «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №26.2-1)», объект налогообложения «Доходы». Он был уверен, что заплатит 6% с доходов (это налог и взносы) и будет спать спокойно. Человек много работал: выручка за 2022 год составила 41 млн рублей, с начала 2023 года — 15 миллионов.

N платит взносы и больше ничего, как вдруг… Случайно видит письмо из ИФНС о том, что он должен предоставить декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года. Видит случайно, т.к. по месту регистрации не живет. Электронного ключа для доступа в личный кабинет не имеет (ведь для его получения надо было тратить время, лично ехать в центральную налоговую, а времени нет — бизнес).

Человек звонит мне. Начинаем разбираться. Сначала надо попытаться найти доказательства того, что «Уведомление» было сдано. Безуспешно. В описи из МФЦ оно не поименовано.

Что ж, доказать, что «Уведомление» было, мы не можем. Но я не сдаюсь. Есть положительная для нас арбитражная практика, которая говорит о том, что если «Уведомление о переходе на УСН» даже не подавалось, но налогоплательщик вел себя, как плательщик УСН: платил авансовые платежи по УСН, сдавал декларацию по УСН, а главное, не сдавал декларации по НДС, то де-факто он применял УСН и налоговики признали этот факт.

Основываясь на этой практике, мы с другим клиентом уже отбивались от претензий налоговиков. К слову, тогда «Уведомление» забыла подать компания, которая регистрировала ООО.

Здесь ситуация хуже. Авансовых платежей по УСН не было, по годовому налогу и декларации за 2022 год срок крайний срок уплаты (сдачи) еще не наступил.

Тогда хватаюсь за соломинку и пишу очень аргументированное письмо в ИФНС. Фабула следующая: «Уведомление о переходе на УСН» подавалось в момент регистрации, а если вы считали, что ИП применяет ОСН, то что же вы не требовали с него Декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года? Шансов мало, но хоть что-то…

И тут N присылает мне скан декабрьского Уведомления ИФНС, в котором налоговики требуют сдать Декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года. Просто никто это письмо не заметил… Шах и мат.

А теперь цифры. За 2022 год при доходе 41 млн, надо заплатить НДС — 6,8 млн. руб., НДФЛ — 5 млн., за 2023 год (доход 15 млн) НДС — 2,5 млн, НДФЛ — 1,8 млн. руб.

Итого: 16,1 миллиона рублей. Еще пени — 1/300 ключевой ставки в день — лень считать. Ну, а если не сделать по-умному, то и на штрафы можно попасть. А это как минимум 20% от суммы недоимки, как максимум — 40%.

Хочется ругаться нехорошими словами и плакать. Потому что не люблю проигрывать, потому что N — очень приятный человек, который любит свое Дело, потому что как-то все очень глупо...

«Если при регистрации «Уведомление о переходе на УСН» нигде в описи не значится, подстрахуйтесь: принесите это уведомление в свою ИФНС в 2-х экземплярах и поставьте на своем экземпляре отметку о получении или пошлите его по почте с описью вложения, в которой четко указано название документа, или пошлите по каналам телекоммуникационной связи. Главное, чтобы вы могли доказать, что подавали «Уведомление о переходе на УСН» с конкретным объектом налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы»».

Случаи, когда человек подавал уведомление о применении УСН «Доходы», а налоговики заводили «Доходы минус расходы» в моей практике были.

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