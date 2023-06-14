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Морозова Наталия
Управление финансами

Доверяй, но проверяй. Почему собственник должен разбираться в финансах компании

Почему собственник должен разбираться в финансах компании и что бывает, если этого не делать.
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Доверяй, но проверяй. Почему собственник должен разбираться в финансах компании

Так для чего же собственнику разбираться в финансах?

Прежде всего, для того чтобы иметь возможность увидеть реальную картину своего бизнеса. И не верить просто на слово, не умея проверитьданныекоторые дает финансовый директор (главный бухгалтер).

Ниже история из моей практики. 

«Я хорошо разбираюсь в своих продуктах, знаю как правильно продавать, изучил маркетинг. Думал, ну хотя бы в финансах можно я не буду разбираться, ведь для этого есть специально обученные люди, которым я плачу приличные деньги?! Оказалось, что нет…»

Так говорил мне собственник, которого долго и крупно обманывали исполнительный директор и главный бухгалтер (последняя ушла в отпуск и не вернулась…).

За время моей работы в консалте (боже, уже 11 лет, до этого 20 лет — финансовый директор) я слышу подобные истории регулярно. 

И да, мне хочется об этом не просто говорить, кричать: собственники, уделите немного времени, чтобы узнать, как работают финансы, научитесь их контролировать.

Нет, вам не надо становиться финансистами, вам надо только знать, как контролировать последних. И нужно иметь приборную доску для управления бизнесом — грамотный управленческий учет.

А чтобы быть уверенным, что данные управленческого учета корректны, надо понимать как этот самый управленческий учет построен, по каким правилам, а для этого опять-таки необходимо разобраться в финансах. 

Управленческий учет не должен быть «черным ящиком», из которого каким-то образом берутся цифрыНадо иметь понятный собственнику управленческий учет. Такой, показателям которого можно доверять, а не брать на веру. 

Собственно, что произошло у человека, которого я цитировала в начале. Исполнительный директор премировался от операционной прибыли бизнеса, которую каким-то образом рассчитывал финансовый директор (он же главбух). Премии у исполнительного директора были хорошими. 

И деньги на счетах были. В общем, не компания — сказка.

Когда главбух ушла в отпуск и не вернулась, выяснилось, что положение компании совсем не радужное: и прибыль небольшая, и с живыми деньгами проблема. 

А на счетах деньги были только из-за того, что главбух сдавала декларации, а налоги не перечисляла.

Итог: главбух пропала, исполнительный директор уволился и уехал, государство хочет 20 000 000 рублей.

По словам собственника, если бы он знал, что сдаются декларации с такими суммами, он бы платил налоги, а не вкладывал деньги в развитие компании, с этим можно было бы подождать.

Именно в этой ситуации он позвал меня провести стратсессию по постановке управленческого учета, в которой участвовали 10 руководителей и был полностью расписан алгоритм управленческого учета, создана учетная политика для управленческого учета. Сейчас идет автоматизация. Процесс не быстрый.

Но теперь собственник будет точно знать, что цифрам из программы можно верить. Он будет следить за сигнальными показателями, и принимать решения с учетом последних

Заканчивая этот крик души, вам, собственники и руководители, искренне рекомендую разобраться с финансами. 

И еще, не забывайте смотреть акты сверки с налоговой ежемесячно. Запросить такой акт (через систему электронной сдачи отчетности) вашему бухгалтеру — 1 минута. Через пару дней ответ придет, и вы убедитесь, что все хорошо, задолженностей (и ненужных переплат) нет.

И бухгалтерия будет знать, что вы человек любознательный, и сюрприза в 20 миллионов долга перед государством точно не будет.

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Морозова Наталия

Морозова Наталия

Финансовый консультант

2 подписчика

Комментарии

6
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    какая-то топрная реклама УУ: "собственник, которого долго и крупно обманывали исполнительный директор и главный бухгалтер (последняя ушла в отпуск и не вернулась…):

    P.S. с чего бы это (вдруг) я стала бы предоставлять собственником УУ? такой обязаности нет

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 1 час назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    WTF. 

    Сверка с налоговой за папу дней?! Даже не смешно уже.

    Я уж молчу, что гл. бух уехала, а у него долги по налогам, о которых он не знал, а если б он знал, то заплатил, а не в "развитие" пустил. Да, конечно, видали мы таких и не один раз. 

  • Логотип Wern
    Wern 1 час назад

    Запросить такой акт (через систему электронной сдачи отчетности) вашему бухгалтеру — 1 минута. Через пару дней ответ придет

    Звучит неплохо, вот бы это еще было правдой

    По словам собственника, если бы он знал, что сдаются декларации с такими суммами, он бы платил налоги

    Нужно посещать специальные курсы, чтобы знать, что в декларациях? Которые, на минуточку, должен подписывать он сам

    Но теперь собственник будет точно знать, что цифрам из программы можно верить

    Это программа так посчитала! Собственник так и не будет смотреть сами декларации, расходимся 😆

  • Логотип НатальяНиколаевна
    НатальяНиколаевна 1 час назад

    Хотелось бы узнать у Морозовой Наталии: как давно вы сверялись с ФНС по акту сверки? 

    "Через пару дней ответ придет, и вы убедитесь, что все хорошо, задолженностей (и ненужных переплат) нет."   очень смешно. реклама конечно 

  • Логотип Tan_D
    Tan_D 55 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтер

    Если управленческий учет будет таким же оперативным, как представленный рекламный текст(сверка с налоговой за 2 дня!!! - это из области ненаучной фантастики в 2023 году), то собственника не спасёт точно) И, далее, что за слабоумный товарищ, который не знает, какие декларации сдаются и сколько там к уплате? Для этого совершенно не нужен рекламируемый управленческий учет, достаточно просто регулярно смотреть в эти самые декларации.

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