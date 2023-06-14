Доверяй, но проверяй. Почему собственник должен разбираться в финансах компании

Почему собственник должен разбираться в финансах компании и что бывает, если этого не делать.

Так для чего же собственнику разбираться в финансах?

Прежде всего, для того чтобы иметь возможность увидеть реальную картину своего бизнеса. И не верить просто на слово, не умея проверитьданные, которые дает финансовый директор (главный бухгалтер).

Ниже история из моей практики.

«Я хорошо разбираюсь в своих продуктах, знаю как правильно продавать, изучил маркетинг. Думал, ну хотя бы в финансах можно я не буду разбираться, ведь для этого есть специально обученные люди, которым я плачу приличные деньги?! Оказалось, что нет…»

Так говорил мне собственник, которого долго и крупно обманывали исполнительный директор и главный бухгалтер (последняя ушла в отпуск и не вернулась…).

За время моей работы в консалте (боже, уже 11 лет, до этого 20 лет — финансовый директор) я слышу подобные истории регулярно.

И да, мне хочется об этом не просто говорить, кричать: собственники, уделите немного времени, чтобы узнать, как работают финансы, научитесь их контролировать.

Нет, вам не надо становиться финансистами, вам надо только знать, как контролировать последних. И нужно иметь приборную доску для управления бизнесом — грамотный управленческий учет.

А чтобы быть уверенным, что данные управленческого учета корректны, надо понимать как этот самый управленческий учет построен, по каким правилам, а для этого опять-таки необходимо разобраться в финансах.

Управленческий учет не должен быть «черным ящиком», из которого каким-то образом берутся цифры. Надо иметь понятный собственнику управленческий учет. Такой, показателям которого можно доверять, а не брать на веру.

Собственно, что произошло у человека, которого я цитировала в начале. Исполнительный директор премировался от операционной прибыли бизнеса, которую каким-то образом рассчитывал финансовый директор (он же главбух). Премии у исполнительного директора были хорошими.

И деньги на счетах были. В общем, не компания — сказка.

Когда главбух ушла в отпуск и не вернулась, выяснилось, что положение компании совсем не радужное: и прибыль небольшая, и с живыми деньгами проблема.

А на счетах деньги были только из-за того, что главбух сдавала декларации, а налоги не перечисляла.

Итог: главбух пропала, исполнительный директор уволился и уехал, государство хочет 20 000 000 рублей.

По словам собственника, если бы он знал, что сдаются декларации с такими суммами, он бы платил налоги, а не вкладывал деньги в развитие компании, с этим можно было бы подождать.

Именно в этой ситуации он позвал меня провести стратсессию по постановке управленческого учета, в которой участвовали 10 руководителей и был полностью расписан алгоритм управленческого учета, создана учетная политика для управленческого учета. Сейчас идет автоматизация. Процесс не быстрый.

Но теперь собственник будет точно знать, что цифрам из программы можно верить. Он будет следить за сигнальными показателями, и принимать решения с учетом последних

Заканчивая этот крик души, вам, собственники и руководители, искренне рекомендую разобраться с финансами.

И еще, не забывайте смотреть акты сверки с налоговой ежемесячно. Запросить такой акт (через систему электронной сдачи отчетности) вашему бухгалтеру — 1 минута. Через пару дней ответ придет, и вы убедитесь, что все хорошо, задолженностей (и ненужных переплат) нет.

И бухгалтерия будет знать, что вы человек любознательный, и сюрприза в 20 миллионов долга перед государством точно не будет.

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