Где брать идеи для контента в блог: 8 источников для тем

Иногда кажется, что тему для контента придумать невозможно: она или просто не приходит в голову, или кажется, что обо всём уже рассказали. В статье я подобрал 8 универсальных способов генерации идей — они помогут быстро придумать тему для поста или статьи.

Дисклеймер: в статье я собрал способы для придумывания тем. Здесь не будет конкретных решений — только набор инструментов, который поможет вам придумывать идеи самостоятельно. Если вы хотите найти готовые темы, прочитайте другую статью, которую я подготовил вместе со своей командой: «О чём писать в блоге: топ тем с примерами».

1. Проанализируйте поисковики

Узнайте, что ищет ваша аудитория в интернете. Для этого откройте Яндекс Вордстат или Google Trends и введите запрос, с которым к вам приходят клиенты. Посмотрите, в каких формулировках они это искали, какие похожие запросы предлагают сервисы.

Скриншот из Яндекс Вордстат: красным выделили запросы, которые магазин мебели мог бы превратить в темы публикаций. И это только про кухни!

После сбора поисковых запросов подумайте, как превратить их в полезные читателю материалы. Поставьте себя на место пользователя, который вводил эти запросы и представьте, какую статью ему было бы интересно прочесть.

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2. Проведите мозговой штурм с разными обстоятельствами

Иногда придумать идею можно, если посмотреть на привычную проблему с необычной стороны. Представьте себя в других условиях или даже в другом теле: задумайтесь, как свою задачу будет решать человек из этих условий. Напишите об этом, и получится интересный контент.

Чтобы придумывать такие посты, можно менять три обстоятельства:

Время. Подумайте, как ваши товары и услуги могли бы выглядеть в прошлом или будущем. Так можно рассказать о трендах или сделать публикацию об истории.

Место. Расскажите о том, как работает похожий продукт в других локациях. Можно рассказать об аналогичных товарах и услугах в других странах или придумать необычные условия. Например, представить, что стало бы с товаром на дне океана или в космосе.

Личность. Поставьте себя на место другого человека. Отталкивайтесь от его профессии, возраста, пола или культуры. Подумайте, как он бы взаимодействовал с вашей компанией, и напишите об этом.

Например, вы продвигаете пиццерию с собственной доставкой:

Обстоятельство Тема публикации Время Как готовили пиццу в XVIII веке: рассказываем о технологии и сравниваем с нашей Место Можно ли доставить пиццу на МКС? Разобрались в вопросе и приготовили пиццу в тюбике Личность Как едят пиццу итальянцы: рассказываем об особенностях и традициях

С помощью такого штурма лучше всего придумывать развлекательные посты, но иногда можно зацепиться и за более сложную мысль.

3. Соберите публикации конкурентов

Посмотрите, о чём пишут другие компании в вашей нише, выделите лучшие публикации. Скорее всего, если конкуренты рассказали о какой-то проблеме, и это зашло аудитории, то контент можно адаптировать и для вашего бизнеса.

Важно: адаптация ≠ копирование. Не стоит бездумно повторять за другими компаниями. Возьмите основную идею хорошего поста конкурента и расскажите своими словами. С собственными фишками, уникальным опытом и внутренней статистикой.

Собрать публикации можно вручную или с помощью сервисов аналитики. Самые доступные по ценам и сложности — инструменты аналитики соцсетей. Они автоматически выгружают записи одного или нескольких аккаунтов за указанный период и подводят статистику. После достаточно взять самые эффективные по показателям записи и выбрать те, которые можно адаптировать для вашего бизнеса. Для таких целей подойдут Pospters или JagaJam.

Пример из отчёта Popsters: на сайте сервиса можно фильтровать публикации по разным показателям, а в PDF приложение поместит самый эффективный пост по ER

4. Найдите отзывы

Почерпнуть идеи можно из отзывов. Притом как из своих, так и от конкурентов. Отзывы хороши по двум параметрам:

Вас в них хвалят. Можно узнать о том, за что вас ценят клиенты и написать об этом в отдельной публикации. Преимущества стоит раскрыть завуалированно: это покупателям можно вас хвалить, а если будете делать это сами, получится хвастовство.

Отзыв о диване может подкинуть идею для публикации — «Какие материалы мы используем для обивки, и в чём преимущества каждого из них»

Вас в них ругают. По отзывам можно выявить уязвимости компании — те особенности, которые отталкивают потенциальных покупателей. Об этих проблемах стоит рассказывать в постах: показывать их незначительность или объяснять, как с ними бороться.

Ещё один отзыв о диване: после него можно рассказать читателям, как устроена доставка в компании, и что делать, если заказ задерживается

5. Изучите документы компании

Из внутренних регламентов, инструкций и договоров можно узнать неочевидные факты, которые можно рассказать аудитории. С их помощью получится подтвердить профессионализм или рассказать о материалах, из которых производите товары.

Документ Тема публикации Договор на закупку сырья для производства мебели Всегда ли ДСП выделяет фенол? Разбираемся на примере нашей эко-мебели Скрипт для операторов техподдержки Как мы работаем с проблемами клиентов: 4 главных правила Отчёт по тратам за прошедший месяц Почему наши товары дешевле, чем у конкурентов: рассказываем, на чём экономим

Самое главное — не переборщить. Если делаете публикации не для своего бизнеса, а на заказ, обязательно проконсультируйтесь с руководителем компании. Лучше уточнить, о чём можно рассказывать, а какие темы лучше не раскрывать.

Я описал в статье внутреннюю инструкцию «Сделаем» и собрал 4 000 просмотров публикации на vc.ru

6. Поговорите с сотрудниками техподдержки и отдела продаж

Агенты техподдержки и продажники много знают о проблемах клиентов. Они отрабатывают возражения, работают над убеждением потенциальных покупателей, решают трудности, которые возникают при обращении с товарами и услугами.

Что можно узнать и как работать с информацией:

Тезисы, которые побуждают покупателей к покупке. Об этих преимуществах рассказывать в публикациях.

Возражения, которые удерживают покупателей от покупки. Их можно отработать в постах и статьях: объяснить, почему на проблемы можно закрыть глаза, рассказать, как справиться с недостатками.

Проблемы, которые возникают в процессе. Читателей можно научить, как справляться с дефектами продукта самостоятельно. Это немного разгрузит техподдержку и успокоит тех, кто переживает, что ему попадётся проблемный товар.

Публикации о проблемах клиентов можно сначала расписать с помощью продажников, а затем передать им, чтобы быстрее отвечать на вопросы в переписках

7. Создайте форму для вопросов

Запустите сбор вопросов от читателей. Их можно собирать в специальном обсуждении в соцсетях, брать из комментариев или сделать форму на сайте, Google Forms или Яндекс Формах. Так вы сможете поставить контент на поток — достаточно только напоминать читателям, что они могут присылать свои вопросы.

В нашем блоге есть отдельная рубрика — «Отвечаем на вопросы». Там публикуем статьи по тем вопросам, которые нам присылают подписчики

8. Заведите темник

Иногда идеи приходят спонтанно. Чтобы их не терять, заведите темник — хранилище идей для публикаций. В нём фиксируйте темы, которые приходят в голову. Позже их можно докрутить и превратить в полноценный материал.

Несколько правил, чтобы составить темник:

Сделайте его простым, без премудростей. Рабочий минимум — заметка в телефоне, в которую легко внести новую идею. Если сделаете структуру слишком сложной, высокий риск, что лень пересилит вдохновение.

Обеспечьте к темнику простой доступ. Подберите такой инструмент, которым можно воспользоваться в любой момент. Например, онлайн-редактор для документов, к которому можно подключиться с любого устройства.

Если работаете в команде, позаботьтесь, чтобы к темнику имели доступ все сотрудники. Так каждый самостоятельно сможет вносить тему, а не ждать, когда это сделает владелец документа.

Для составления темника удобно использовать гугл-документы или Notion. Я даже создал удобный шаблон, чтобы фиксировать идеи в Notion — можете забрать и пользоваться.

Пример моего темника: можно не только фиксировать идеи, но и сразу набрасывать тезисы или картинки к публикациям

Когда тем скопится достаточно много, организуйте их в контент-план. О том, как это сделать, рассказываем в отдельной статье: «Как составить контент-план для соцсетей или блога».