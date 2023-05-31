Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?

Мероприятия могут охватить более 100 тысяч молодых людей. Обучение будет проходить в центрах «Мой бизнес» и летних лагерях «Артек», «Орленок», «Океан».

Одним из ключевых вопросов прошедшего 29 мая заседания Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства под председательством Премьер-министра Михаила Мишустина стала поддержка молодых и начинающих предпринимателей.

По итогам встречи заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что в этом направлении намечен ряд мероприятий, участие в которых смогут принять более 100 тысяч молодых людей. Так, в июне, ко Дню российской молодежи министерство и центры «Мой бизнес» запустят обновленный путеводитель по мерам поддержки для молодых предпринимателей.

Помимо этого, планируется создание первого студенческого центра «Мой бизнес». Он будет работать и как симулятор для развития управленческих компетенций, проектной деятельности, тестирования клиентского пути при внедрении новых мер, так и оказывать реальные услуги студентам.

Дополнительное развитие должна получить программа «Мой бизнес. Первое дело». Это обучающий онлайн-проект Минэкономразвития, «Деловой среды» и VK для начинающих предпринимателей. Участники программы под руководством опытных наставников проходят путь от бизнес-идеи до ее реализации и первых продаж. Проект реализуется на базе программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом потоке обучения уже принимают участие более 11 тысяч человек.

Также будут организованы мероприятия по развитию предпринимательской грамотности в лагерях «Артек», «Орленок», «Океан» и других.