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Малый и средний бизнес

Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?

Мероприятия могут охватить более 100 тысяч молодых людей. Обучение будет проходить в центрах «Мой бизнес» и летних лагерях «Артек», «Орленок», «Океан».
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Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?

Одним из ключевых вопросов прошедшего 29 мая заседания Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства под председательством Премьер-министра Михаила Мишустина стала поддержка молодых и начинающих предпринимателей.

По итогам встречи заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что в этом направлении намечен ряд мероприятий, участие в которых смогут принять более 100 тысяч молодых людей. Так, в июне, ко Дню российской молодежи министерство и центры «Мой бизнес» запустят обновленный путеводитель по мерам поддержки для молодых предпринимателей.

Помимо этого, планируется создание первого студенческого центра «Мой бизнес». Он будет работать и как симулятор для развития управленческих компетенций, проектной деятельности, тестирования клиентского пути при внедрении новых мер, так и оказывать реальные услуги студентам.

Источник фото: https://ru.freepik.com

Дополнительное развитие должна получить программа «Мой бизнес. Первое дело». Это обучающий онлайн-проект Минэкономразвития, «Деловой среды» и VK для начинающих предпринимателей. Участники программы под руководством опытных наставников проходят путь от бизнес-идеи до ее реализации и первых продаж. Проект реализуется на базе программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом потоке обучения уже принимают участие более 11 тысяч человек.

Также будут организованы мероприятия по развитию предпринимательской грамотности в лагерях «Артек», «Орленок», «Океан» и других.

«В 2022 году мы начали программу грантовой поддержки для молодых предпринимателей. Программа показывает свою эффективность. Создано и развивается порядка 2 тысяч МСП. Среди них как смелые новаторские проекты, так и традиционные предприятия. Это и швейное производство, клиенты которого могут сами визуализировать, собрать свой костюм, и гастро-проект по изготовлению коктейлей и смузи с крио-подачей, а также конструкторское бюро в сфере декора и 3D услуг и многое другое. Проекты поддержки молодежного предпринимательства способствуют не только экономическому развитию, но и решают важную задачу по созданию среды для гармоничного развития личности и созидательному развитию особенно для молодежи», — подчеркнула Татьяна Илюшникова.

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Мой бизнес

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Комментарии

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    Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?

    Мероприятия могут охватить более 100 тысяч молодых людей. Обучение будет проходить в центрах «Мой бизнес» и летних лагерях «Артек», «Орленок», «Океан».

    Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?
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