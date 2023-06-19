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Малый и средний бизнес

Компании реального сектора с выручкой от 2 до 4 млрд рублей получат господдержку

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила, что речь идет о предприятиях, которые переросли критерии малого и среднего бизнеса.
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Компании реального сектора с выручкой от 2 до 4 млрд рублей получат господдержку
Фото: из открытых источников

«Мы предлагаем выйти за критерии МСП и в периметр поддержки включить предприятия с выручкой от 2 до 4 млрд рублей, но только в ряде отраслей реального сектора с высоким мультипликативным эффектом, и сделать доступными для них инструменты гарантийной поддержки и льготные кредиты», —  рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Ранее глава государства поручил правительству до конца 2023 года подготовить специальные меры поддержки для предприятий, которые выросли и не могут обратиться за господдержкой. Речь идет о так называемой категории МСП+, «некрупных предприятиях, которые, несмотря на известные трудности, выросли за последние годы и по формальным критериям, таким как занятость, выручка, уже не могут обратиться за помощью, господдержкой, но находятся в важной стадии роста, важной фазе роста, нуждаются в ресурсах».

Владимир Путин также назвал правильным дополнительное обучение участников социального контракта предпринимательским навыкам на базе центров «Мой бизнес» и отметил, что проходить это должно «конечно, за счет государства».

Образовательный блок

«Средства на образовательный блок уже заложены в бюджет программы социального контракта, а обеспечить высокую выживаемость и устойчивость создаваемым предприятиям должны предпринимательские компетенции, которые они получат не в вузе, а на базе специально созданной инфраструктуры поддержки бизнеса», — отметила Татьяна Илюшникова.

В центрах «Мой бизнес» уже прошли обучение более 500 тыс. предпринимателей.

«Сформированные программы являются обязательными для получения грантов для молодых и социальных предпринимателей, и логично их расширить на получателей социального контракта», – добавила замминистра.

Комментируя слова президента о том, что зонтичный механизм кредитования МСП необходимо продлить до 2030 года, Татьяна Илюшникова отметила, что в рамках реализации этого инструмента в 2022 году выданы кредиты на общую сумму 215 млрд рублей.

«Решение президента позволит нарастить объемы этой программы», –заключила она. 

Источник новости: ТАСС

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Комментарии

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