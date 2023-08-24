Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?

Треть опрошенных зумеров в России хотят открыть бизнес в общепите. Как это сделать и с чего начать — рассказывает Ксения Трофимова, генеральный директор ресторана «Оранжерея» из Севастополя.

Шаг 1. Создать продающую концепцию заведения

Первоначально нужно определиться с форматом заведения. Что вы хотите открыть: столовую, кондитерскую, кофейню, блинную, простое кафе или ресторан? Разобраться в этом вопросе поможет ГОСТ 30 389-2013. В нем вы найдете основные отличия форматов по ассортименту блюд.

Также необходимо определить цель вашего заведения. Для кого оно будет работать? Чем оно будет отличаться от других кафе? Может быть, вы будете готовить обеды для клиентов, которые работают 24/7 и главное, что они хотят получить от вас — вкусный перекус и максимально быстрое обслуживание. Или же в ваше кафе будут приходить не просто поесть, но и за впечатлениями и эмоциями?

Редакция: легче выбрать ту сферу, в которой вы разбираетесь хотя бы как любитель. Например, вы любите кофе. Скорее всего, вы уже перепробовали этот напиток в ближайших кофейнях, знаете их минусы и плюсы, что можете выгодно применить в своей практике.

Все вышеперечисленное поможет вам проанализировать целевую аудиторию: определить долю постоянных клиентов из жителей города, а также туристов, их возраст, средний чек и потребности.

Шаг 2. Анализ конкуренции

На этом этапе также стоит проанализировать локальный рынок. Какие заведения популярны в вашем городе? А какие форматы не нашли своих постоянных клиентов? Это поможет вам избежать ошибки и не открыть заведение, у которого изначально было мало шансов на успех.

«Именно на этом этапе нам стало понятно, что в Севастополе нет заведений общественного питания, куда люди приходили бы не только вкусно поужинать, но и получить положительные эмоции. Именно на реакцию гостей мы сделали акцент при определении концепции будущего заведения. Учитывали всё — от красивой, аутентичной посуды, до интересной, яркой подачи блюд с элементами шоу», — пояснила Ксения Трофимова.

Шаг 3. Разрабатываем меню и определяем ценовую политику

И первое, и второе будет зависеть от вашей концепции заведения. Если вы открываете кофейню, то логично включить в меню кофе, чай, десерты, сэндвичи. Также стоит учитывать, что лучше, если закупаемые вами ингредиенты использовались в нескольких блюдах. Например, колбасу можно использовать и в пицце, и в сэндвиче. Таким образом, продукты не будут портиться, и вы избежите дополнительных издержек.

Ценовая политика зависит от цели вашего кафе. Если люди будут приходить к вам просто поесть, то они не будут готовы платить дорого. Если в вашем кафе красивый декор, есть музыка или другие «фишки», то цена может включать в себя и стоимость сервиса.

Шаг 4. Выбираем помещение

На начальном этапе важно учитывать проходимость и шаговую доступность, возможность припарковать автомобиль.

Редакция: посмотреть подходит ли вам потенциальное место — легко. Понаблюдайте в окно, кто ходит по улицам. Оцените, насколько прохожие подходят под портрет вашей целевой аудитории: если у вас молодежное кафе, сколько студентов прошло мимо?

«Первое заведение в рамках сети ресторанов было открыто в центре города, многие приезжали пообедать и поужинать, пользовались популярностью и специальные предложения для завтраков. После того, как ресторан заслужил доверие гостей, вкусно покушать в «Оранжерею» стали приезжать со всех районов», — рассказала Ксения.

Однако даже если вас устроило помещение, оно может не подойти под требования, установленные в законе. Для общепита установлены нормативы по площади кухни и подсобки, расстоянию дверных проемов, вентиляции, составу стен, наличию систем коммуникации. Если какие-то требования не соблюдены, то Роскомнадзор может закрыть бизнес.

К сожалению, единого закона, где собраны все правила – нет. Поэтому перед заключением договора аренды необходимо изучить следующие документы:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СанПиН 2.3.6.1079-01; СанПин 59.13 330.2016; СанПиН 1.2.3685-21.

Шаг 5. Пишем бизнес-план

У вас уже есть концепция, ценовая политика, меню, примерная стоимость аренды помещения — можно прописать бизнес-план, в котором нужно учесть стартовый капитал, примерные ежемесячные расходы, выручку и прибыль.

Бизнес-план, прежде всего, нужен для самого предпринимателя. Поэтому он может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Фото из открытых источников

Шаг 6. Регистрируем бизнес

Предприниматели могут выбрать ИП, если у них нет партнеров и в кафе не будут продавать алкоголь. ИП может продавать только некрепкие напитки, такие как пиво и сидр. В противном случае необходима регистрация ООО. Кроме этого, если в заведении будут продавать крепкий алкоголь, нужно получить лицензию.

Зарегистрировать ООО и ИП можно в ИФНС самостоятельно, через МФЦ, нотариуса или сервисы банков.

Шаг 7. Готовимся к запуску

До запуска необходимо сделать ремонт в помещении, если он нужен, закупить мебель и декор, найти поставщиков, заключить с ними договор (в документе один из важных пунктов — неустойка), выбрать название и сделать вывеску.

Еще один из наиболее приоритетных пунктов — найти персонал и обучить его.

«Считаю, самое важное и необходимое для процветания любого заведения — это команда и атмосфера, которую они дарят гостям. Люди всегда «идут на людей», и за эмоциями. Формируйте команду «ваших» специалистов, делайте вкусно и красиво», — прокомментировала Ксения Трофимова.

По мнению предпринимателя, при выборе сотрудников важно, чтобы они хотели развиваться и смотрели «на несколько шагов вперёд», в приоритете для них был не только заработок, но и удовольствие, движение, желание развиваться. Сейчас в команде, которая трудится в 4 ресторанах Севастополя и Симферополя — около 130 человек, многие сотрудники работают в сети 4-5 лет.

Редакция: перед началом поиска сотрудников пропишите список позиций, отталкиваясь от функционала. Это поможет избежать на кухне «ненужных» специалистов.

Шаг 8. Запускаем рекламу

Социальные сети, блогеры, сарафанное радио, СМИ — выбор способа, как сообщить об открытии кафе, остается за вами.

Шаг 9. Уведомляем Роскомнадзор о начале работе

Иначе можно получить штраф — до 30 тысяч рублей.

Шаг 9. Уведомляем Роскомнадзор о начале работе

Как рассказывает Ксения, первое заведение сети «Оранжерея» открыли на рынке как «самое зеленое кафе Севастополя», такой же лозунг использовали при открытии последующих заведений. Четвертый ресторан — паназиатской кухни «Чанг», который был открыт год назад, совершенно от них отличается.

«Это был рискованный проект из-за специфики кухни, но сейчас мы сможем назвать его выигрышным, успешным. Благодаря акценту на красивую подачу блюд, вежливый персонал, анализ конкурентов. За 6 лет развития сети и открытия новых заведений, мы сформировали большую базу постоянных гостей, которые, несмотря на все обстоятельства, доверяют нам свой досуг. Результат на сегодняшний день один — это стабильно работающая сеть заведений, которая состоит из 4-х ресторанов», — добавила генеральный директор сети заведений Ксения Трофимова.