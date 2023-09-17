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Малый и средний бизнес

Минэкономразвития РФ: стартовала заявочная компания на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Не упустите возможность

Подать заявку на участие могут социальные предприниматели и НКО из всех регионов России до 15 октября.
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Минэкономразвития РФ: стартовала заявочная компания на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Не упустите возможность

«Число социальных предприятий в реестре достигло десяти тысяч, что на 30% больше, чем годом ранее и в три раза больше, чем три года назад. Поощрение лучших практик социального предпринимательства способствует развитию сектора. Поэтому вот уже восемь лет мы проводим конкурс «Мой добрый бизнес». Для нас это возможность найти новые достойные проекты, проанализировать не только количественные показатели сектора, но и качественные. С каждым годом мы принимаем все больше заявок. Уверена, что этот конкурс не станет исключением», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Принять участие в конкурсе могут социальные предприниматели и НКО. Заявки можно подать на сайте и в центрах «Мой бизнес», где сформированы специальные компетенции по развитию социального предпринимательства.

Конкурс проходит в восьми номинациях:

  • Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

  • Лучший проект в сфере социального обслуживания;

  • Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей;

  • Лучший проект в культурно-просветительской сфере;

  • Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

  • Лучший проект в сфере социального туризма;

  • Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества;

  • Лучший проект в сфере обеспечения занятости, социально активной деятельности лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.


Также предусмотрены специальные номинации: «Социальный проект без границ» от АО «Российский экспортный центр» и «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов» от Ассоциации «Народные художественные промыслы России».

Конкурс будет проводиться в четыре этапа:

  • До 15 октября — прием заявок на региональный этап конкурса.

  • До 20 декабря — проведение регионального этапа.

  • С 10 января по 1 апреля 2024 года — проведение межрегионального этапа.

  • С 1 апреля по 31 мая 2024 года — проведение федерального этапа.

После этого будут объявлены победители на Торжественной церемонии награждения.

Организатор мероприятия — Минэкономразвития РФ, федеральный оператор конкурса — ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Минэкономразвития РФ: стартовала заявочная компания на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Не упустите возможность

    Подать заявку на участие могут социальные предприниматели и НКО из всех регионов России до 15 октября.

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