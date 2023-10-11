Для МСП расширили возможности получения микрозаймов в государственных МФО

Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов в 131 государственной микрофинансовой организации.

По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, за 3 квартала текущего года государственные МФО выдали 18 тыс. микрозаймов на 37,6 млрд рублей. Из них 4 тыс. микрозаймов на общую сумму 4,6 млрд получили начинающие предприниматели и самозанятые.

«Стандартизация услуг государственных институтов поддержки МСП повышает доступность и качество услуг для предпринимателей, а значит и эффективность государственной поддержки. По итогам 3 кварталов 2023 года ГМФО выдали более 18 тысяч микрозаймов на общую сумму 37,6 млрд рублей. Из них 4 тысячи микрозаймов на 4,6 млрд рублей выдано начинающим предпринимателям и самозанятым», — сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Замминистра добавила, что средняя сумма кредита немного превышает 2 млн рублей, средний срок предоставления — 2,5 года. Средневзвешенная ставка по кредитам МФО составила 5,9% годовых. Отраслями-лидерами по поддержке ГМФО стали производство и услуги (38%), торговля (26%). сельское хозяйство (15%), а также перевозки и логистика (12%), сообщила она.

Теперь для бизнеса унифицирован пакет документов и срок рассмотрения заявок (до пяти календарных дней), определен перечень оснований для отказа. Предприниматель сможет отслеживать заявку без посещения офиса государственной микрофинансовой организации (ГМФО).

Сервис уже доступен предпринимателям.

Напомним, ГМФО созданы для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых за счет средств федерального, региональных и местных бюджетов. Их учредителями являются субъекты РФ и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам.

Развитие системы кредитования бизнеса — одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.