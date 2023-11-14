Татьяна Илюшникова: для волонтеров внедрят принцип «одного окна». Как государство будут поддерживать волонтеров

«Сегодня в России более 5,6 миллионов волонтёров. С 2016 по 2021 год их численность увеличилась на 77%. При этом все больше людей занимаются волонтерством на постоянной основе, и мы понимаем значимость поддержки этой деятельности, ее систематизации и правового регулирования. Мы поддерживаем инициативы Комитета Госдумы по молодежной политике для дальнейшего развития добровольчества в стране», — сообщила Татьяна Илюшникова.
По словам замминистра, в рамках новых поправок в Федеральный закон определяется правовое положение волонтёрских ассоциаций (союзов). Это уравнивает их в правах с благотворительными организациями.
Теперь компании, где работают волонтёры, смогут компенсировать им средства на медицинские обследования и дополнительное образование, если это необходимо для исполнения волонтёрской деятельности.
Региональные и муниципальные органы власти, внося любые изменения и дополнения о мерах поддержки волонтерской деятельности в свои нормативные акты, должны размещать их в единой информационной системе в сфере развития добровольчества.
«В рамках поддержки малого и среднего бизнеса, инвесторов, экспортеров во многие государственные органы и подведомственные организации был внедрен принцип «одного окна» — единой точки входа по многим вопросам. Теперь эта система должна появиться и в информационном потоке волонтерской деятельности. Это позволит волонтерам по всей России узнать обо всех новых проектах и найти новые возможности для помощи», — добавила Татьяна Илюшникова.
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