Картина бизнес-сообщества. 44% женщин-ИП открывают свой бизнес до 40 лет

«По нашим данным, сегодня созданы условия, когда женщины могут открыть бизнес в любом возрасте. В настоящий момент в России зарегистрировано 1,5 млн женщин в статусе индивидуального предпринимателя. У нас есть 432 предпринимательницы, которые запустили свои проекты в возрасте от 14 до 17 лет. Если говорить в общем, то 661 тысяча или 44% женщин-ИП открывают свой бизнес до 40 лет. 432 тысячи или 29% руководят компанией в возрасте от 41 до 50 лет. Еще 27% или почти 400 тысяч женщин начинают свое дело в старшем возрасте. Среди предпринимателей-долгожителей старше 85 лет большинство — 56% — составляют женщины», — отмечает замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.