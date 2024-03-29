МСП получили 500 млрд руб. поддержки в рамках льготных микрозаймов и поручительств

За 2023 год объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках Национальной гарантийной системы вырос: кредитов под поручительства — на 47%, льготных микрозаймов — на 3,4%.

Получить поручительство при недостаточности залогового обеспечения предприниматели могут в Региональных гарантийных организациях (РГО).

«Гарантийные поручительства при недостатке залогового обеспечения – один из самых востребованных инструментов развития бизнеса. Цифры растут с каждым годом: в прошлом году объем кредитов под поручительства РГО вырос на 47% по сравнению с 2022 годом и составил более 430 млрд рублей. Количество выданных поручительств выросло на 33% и достигло 26 тысяч. Такой серьезный рост объясняется тем, что предприниматели масштабируют свой бизнес, инвестируют в него, строят оптимистичные прогнозы на будущее», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам министра, РГО обеспечивают равный доступ к кредитным средствам для предпринимателей по всей стране. В топ-10 по объему привлеченных кредитов вошли:

Москва (66 млрд рублей), Свердловская область (более 36 млрд рублей), Санкт-Петербург (более 21 млрд рублей), Московская область (более 20 млрд рублей), Новосибирская область (более 16 млрд рублей), Ростовская область и Республика Татарстан (более 15 млрд рублей), Краснодарский край и Челябинская область (по 11 млрд рублей) и Пермский край (более 10 млрд рублей).

Лидеры по количеству выданных поручительств — Москва (3226 поручительств), Свердловская область (2422 поручительства), Ростовская область (1313 поручительств), Республика Татарстан (1131 поручительство), Московская область (992 поручительства), Новосибирская область (842 поручительства), Приморский край (760 поручительств), Краснодарский край (742 поручительства), Пермский край (628 поручительств), Санкт-Петербург (618 поручительств).

Также сегодня малый и средний бизнес может получить микрозаём до 5 млн рублей по ставкам ниже банковских. Инструмент реализуют на базе Государственных микрофинансовых организаций. В прошлом году такую поддержку получили более 23 тысяч предпринимателей и юридических лиц, заключено более 29 тысяч сделок.