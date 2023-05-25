Минэкономразвития: почти 40% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения

В 2023 году предприятия экономики предложения смогли привлечь 528 млрд рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, в портфеле льготных кредитов, оформленных в 2023 году, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют 38,5%. Это в том числе IT-компании, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес.

«Мы работаем с предприятиями из отраслей экономики предложения, потому что они решают задачи роста экономики и дают наибольший мультипликативный эффект. Поэтому мы таргетируем и приоритизируем на них меры поддержки», — отметил глава Минэкономразвития.



Каждый третий рубль получают предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам, уточнила заместитель министра Татьяна Илюшникова. По данным Банка России, по результатам 2023 года 3,4 трлн рублей общего кредитного портфеля, предоставленного субъектам МСП, приходится на компании из отраслей экономики предложения. Эта доля составляет более 27%.

«Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированные с крупным бизнесом или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности. На сегодня численность компаний из отраслей экономики предложения в общей структуре МСП, а также их вклад в экономику составляют более 20%», — сказала Татьяна Илюшникова.



Сегодня для компании МСП действует широкая линейка финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и др.