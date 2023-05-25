Вклад малого и среднего бизнеса в экономику России достиг рекордных 34,5 трлн рублей

Российский малый и средний бизнес (МСП) демонстрирует уверенный рост, увеличив свою долю в экономике до 21,7%.

Это максимальный показатель за последние шесть лет, свидетельствуют данные Росстата о вкладе МСП в ВВП страны по итогам 2023 года.

«В 2023 году сектор малого и среднего предпринимательства насчитывал более 6,5 млн действующих компаний. Вклад этих предприятий в ВВП страны превысил 34,5 трлн рублей — это максимум с 2018 года. Обрабатывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность стали теми отраслями-лидерами, которые внесли основной вклад и позволили обеспечить такой внушительный результат», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По данным Росстата, валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего предпринимательства, в предыдущие годы выглядела следующим образом:

2018 год — 18,9 трлн рублей (доля в ВВП — 20,4%)

2019 год — 20,4 трлн рублей (доля в ВВП — 20,7%)

2020 год — 20,2 трлн рублей (доля в ВВП — 20,8%)

2021 год — 24,7 трлн рублей (доля в ВВП — 20,4%)

2022 год — 30,3 трлн рублей (доля в ВВП — 21,3%)

«За последние шесть лет валовая добавленная стоимость, создаваемая МСП, выросла более чем на 80%. Несмотря на внешние вызовы в виде пандемии, беспрецедентного санкционного давления, доля МСП в ВВП также стабильно растет. Это говорит об устойчивости предпринимательского сектора, о его способности оперативно реагировать на изменения», — подчеркнула Татьяна Илюшникова.

Замминистра также отметила, что малый и средний бизнес проявил большую гибкость, чем крупные компании, успешно адаптируясь к текущим экономическим условиям, активно развивая импортозамещение и осваивая новые рынки, в том числе международные. Это будет способствовать достижению цели, поставленной Президентом РФ, по обеспечению опережающего роста доходов работников МСП по сравнению с ростом ВВП к 2030 году.

Успешное развитие сектора МСП стало возможным благодаря реализации государственных мер поддержки, включая оптимизацию налоговой политики, льготное финансирование и улучшение информационной поддержки.

Примечание: данные Росстата о вкладе МСП в ВВП публикуются с задержкой в один год, что связано с большим объемом обрабатываемой статистической информации