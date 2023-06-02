Платёж по фиктивным реквизитам: как обязать Банк вернуть украденные деньги

Сегодня расскажу о судебной практике, которая поможет вернуть деньги перечисленные мошенникам или по ошибке направленные на чужой расчетный счёт. Для начала небольшое предисловие.

Счёт, но с ошибкой: известная схема мошенников

Существует следующая схема обмана: мошенники создают фирму-однодневку с названием аналогичному названию реальной организации.

Маскируясь реальной организацией (вплоть до создания фиктивного сайта), они предлагают товары или услуги.

После того как жертва «попалась» высылается счёт для оплаты. В счёте содержится наименование и ИНН реальной организации, но расчетный счёт принадлежит фирме-однодневке с таким же названием.

Жертва совершает оплату и ничего не получает. Реальная компания разводит лишь руками.

Похоже, что именно в такую ситуацию попала компания, ставшая героем судебной и нашего поста.

Фабула: Неудачная попытка купить рециркулятор бактерицидный

Покупатель оформил заказ на рециркулятор бактерицидный. Изначально покупка оформлялась на сайте, который сейчас уже недоступен. Затем заказ был уточнён по телефону с оператором.

Продавец (прим: а если точнее, тот кто маскировался под продавца) на электронную почту покупателя отправил счёт на оплату. Счёт содержал наименование продавца, его ИНН и реквизиты расчетного счета в банке.

Покупатель оплатил товар по указанным реквизитам, но ничего не получил. Продавец заявил, что денежные средства не получал, и у него отсутствует счёт в банке, в который был сделан перевод.

Покупателю удалось выяснить, что счёт, на который была произведена оплата, принадлежит не продавцу, а иной компании с таким же названием, но с другим ИНН.

Примечательно, что узнал он это из материалов другого дела № А50-27604/20, где рассматривался схожий случай.

Тогда покупатель обратился с иском о взыскании перечисленных денежных средств к их получателю (далее — Ответчик), а также к банку.

Позиции сторон по делу

Позиция покупателя

Указанный расчетный счет принадлежит продавцу. Единственным лицом, которому было известно, что расчетный счет принадлежит Ответчику, являлся банк.

Банк, принявший к исполнению платежное поручение о переводе денежных средств организации с определенным ИНН, обязан совершить операцию по переводу денежных средств по распоряжению плательщика именно этой организации, либо указать плательщику на ошибку в реквизитах.

Позиция ответчика

Ответчик не пришел («удивительно»).

Позиция банка

В соответствии с правилами осуществления перевода денежных средств, действовавшими на момент спорного платежа, получатель денежных средств должен был идентифицироваться лишь по двум реквизитам, один из которых — номер банковского счета получателя.

Поскольку номер банковского счета получателя и его наименование совпали, у банка не имелось оснований для неосуществления перевода.

Решение суда

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскал денежные средства только с Ответчика (т. е. получателя денежных средств), в удовлетворении требований к банку отказал.

Суд апелляционной инстанции решение поддержал.

Позиция суда первой и апелляционной инстанции

Действовавшее в спорный период законодательство не возлагало на банки обязанности по дополнительной проверке реквизитов получателя, при этом указанные в платежном поручении данные являлись достаточными для зачисления денежных средств.

Банк не был обязан в соответствии с Положением № 383-П сверять ИНН получателя платежа (клиента Банка) с ИНН получателя платежа, указанного в платежном поручении (постановление 17ААС от 17.02.23 по делу № А50-11068/22).

Суды пришли к выводу, что в период совершения платежа действовало Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П, которое не устанавливало требования сверять ИНН, наименование и принадлежность счёта получателю.

Покупатель подал кассационную жалобу, которая была удовлетворена. Судебные акты нижестоящих инстанций были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

Позиция суда кассационной инстанции

Отсутствие на момент совершения спорной операции специальной нормы в банковских правилах о проверке ИНН получателя в силу положений статьи 401 ГК само по себе основанием для освобождения от ответственности банка, осуществляющего предпринимательскую деятельность, быть не может, поскольку банком принято к исполнению платежное поручение с указанием определенного ИНН получателя, в силу чего плательщик вправе рассчитывать на исполнение его поручения именно в отношении этого, а не одноименного юридического лица;

ИНН указывается в свидетельстве о постановке на учет и никогда не меняется. Банк, принявший к исполнению платежное поручение о переводе денежных средств юридическому лицу с определенным ИНН, обязан совершить операцию по переводу денежных средств по распоряжению плательщика именно этому юридическому лицу . Соответственно, надлежащим образом исполнить поручение плательщика обязан и банк получателя денежных средств, либо указать на несоответствие поручения установленным требованиям, в частности, если указанный плательщиком счет не принадлежит указанному плательщиком получателю денежных средств;

ИНН позволяет достоверно идентифицировать получателя платежа, платежное поручение покупателя содержало указание на получателя денежных средств — продавца, тогда как банк перечислил денежные средства Ответчику (с наименованием как у продавца, но с другим ИНН) не проинформировав клиента о несовпадении основополагающего критерия индивидуализации получателя платежа. Таким образом, действия банка находятся в прямой причинно-следственной связи с возникшими у покупателя убытками.

Самый главный вывод

К кредитной организации, как к профессиональному участнику рынка по предоставлению финансовых услуг, применяются повышенные стандарты и критерии определения разумности и осмотрительности при совершении банковских операций.

При таких обстоятельствах у судов отсутствовали основания для отказа в удовлетворении требований, предъявленных к банку (постановление АС Уральского округа от 26.05.22 по делу № А50-11068/22).

Выводы и рекомендации

Пока дело лишь направлено на пересмотр, но с учётом позиции суда кассационной инстанции, вряд ли нижестоящий суд примет решение об отказе во взыскании денежных средств с банка (но проследить надо бы).

У банка есть право обратиться в Верховный Суд, думаю он им воспользуется. Но по статистике лишь 1-1,5% всех жалоб передаётся на рассмотрение Верховного Суда.

Дело выше — пример действенного способа вернуть денежные средства. Если оказались в такой же неприятной ситуации, то ссылайтесь на данную судебную практику.

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