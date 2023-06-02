Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Обзор судебной практики

Платёж по фиктивным реквизитам: как обязать Банк вернуть украденные деньги

Сегодня расскажу о судебной практике, которая поможет вернуть деньги перечисленные мошенникам или по ошибке направленные на чужой расчетный счёт. Для начала небольшое предисловие.
35
Платёж по фиктивным реквизитам: как обязать Банк вернуть украденные деньги

Счёт, но с ошибкой: известная схема мошенников

Существует следующая схема обмана: мошенники создают фирму-однодневку с названием аналогичному названию реальной организации.

Маскируясь реальной организацией (вплоть до создания фиктивного сайта), они предлагают товары или услуги.

После того как жертва «попалась» высылается счёт для оплаты. В счёте содержится наименование и ИНН реальной организации, но расчетный счёт принадлежит фирме-однодневке с таким же названием.

Жертва совершает оплату и ничего не получает. Реальная компания разводит лишь руками.

Похоже, что именно в такую ситуацию попала компания, ставшая героем судебной и нашего поста.

Фабула: Неудачная попытка купить рециркулятор бактерицидный

Покупатель оформил заказ на рециркулятор бактерицидный. Изначально покупка оформлялась на сайте, который сейчас уже недоступен. Затем заказ был уточнён по телефону с оператором.

Продавец (прим: а если точнее, тот кто маскировался под продавца) на электронную почту покупателя отправил счёт на оплату. Счёт содержал наименование продавца, его ИНН и реквизиты расчетного счета в банке.

Покупатель оплатил товар по указанным реквизитам, но ничего не получил. Продавец заявил, что денежные средства не получал, и у него отсутствует счёт в банке, в который был сделан перевод.

Покупателю удалось выяснить, что счёт, на который была произведена оплата, принадлежит не продавцу, а иной компании с таким же названием, но с другим ИНН.

Примечательно, что узнал он это из материалов другого дела № А50-27604/20, где рассматривался схожий случай.

Тогда покупатель обратился с иском о взыскании перечисленных денежных средств к их получателю (далее — Ответчик), а также к банку.

Позиции сторон по делу

Позиция покупателя

Указанный расчетный счет принадлежит продавцу. Единственным лицом, которому было известно, что расчетный счет принадлежит Ответчику, являлся банк.

Банк, принявший к исполнению платежное поручение о переводе денежных средств организации с определенным ИНН, обязан совершить операцию по переводу денежных средств по распоряжению плательщика именно этой организации, либо указать плательщику на ошибку в реквизитах.

Позиция ответчика

Ответчик не пришел («удивительно»).

Позиция банка

В соответствии с правилами осуществления перевода денежных средств, действовавшими на момент спорного платежа, получатель денежных средств должен был идентифицироваться лишь по двум реквизитам, один из которых — номер банковского счета получателя.

Поскольку номер банковского счета получателя и его наименование совпали, у банка не имелось оснований для неосуществления перевода.

Решение суда

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскал денежные средства только с Ответчика (т. е. получателя денежных средств), в удовлетворении требований к банку отказал.

Суд апелляционной инстанции решение поддержал.

Позиция суда первой и апелляционной инстанции

Действовавшее в спорный период законодательство не возлагало на банки обязанности по дополнительной проверке реквизитов получателя, при этом указанные в платежном поручении данные являлись достаточными для зачисления денежных средств.

Банк не был обязан в соответствии с Положением № 383-П сверять ИНН получателя платежа (клиента Банка) с ИНН получателя платежа, указанного в платежном поручении (постановление 17ААС от 17.02.23 по делу № А50-11068/22).

Суды пришли к выводу, что в период совершения платежа действовало Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П, которое не устанавливало требования сверять ИНН, наименование и принадлежность счёта получателю.

Покупатель подал кассационную жалобу, которая была удовлетворена. Судебные акты нижестоящих инстанций были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

Позиция суда кассационной инстанции

  • Отсутствие на момент совершения спорной операции специальной нормы в банковских правилах о проверке ИНН получателя в силу положений статьи 401 ГК само по себе основанием для освобождения от ответственности банка, осуществляющего предпринимательскую деятельность, быть не может, поскольку банком принято к исполнению платежное поручение с указанием определенного ИНН получателя, в силу чего плательщик вправе рассчитывать на исполнение его поручения именно в отношении этого, а не одноименного юридического лица;

  • ИНН указывается в свидетельстве о постановке на учет и никогда не меняется. Банк, принявший к исполнению платежное поручение о переводе денежных средств юридическому лицу с определенным ИНН, обязан совершить операцию по переводу денежных средств по распоряжению плательщика именно этому юридическому лицу. Соответственно, надлежащим образом исполнить поручение плательщика обязан и банк получателя денежных средств, либо указать на несоответствие поручения установленным требованиям, в частности, если указанный плательщиком счет не принадлежит указанному плательщиком получателю денежных средств;

  • ИНН позволяет достоверно идентифицировать получателя платежа, платежное поручение покупателя содержало указание на получателя денежных средств — продавца, тогда как банк перечислил денежные средства Ответчику (с наименованием как у продавца, но с другим ИНН) не проинформировав клиента о несовпадении основополагающего критерия индивидуализации получателя платежа. Таким образом, действия банка находятся в прямой причинно-следственной связи с возникшими у покупателя убытками.

Самый главный вывод

К кредитной организации, как к профессиональному участнику рынка по предоставлению финансовых услуг, применяются повышенные стандарты и критерии определения разумности и осмотрительности при совершении банковских операций.

При таких обстоятельствах у судов отсутствовали основания для отказа в удовлетворении требований, предъявленных к банку (постановление АС Уральского округа от 26.05.22 по делу № А50-11068/22).

Выводы и рекомендации

Пока дело лишь направлено на пересмотр, но с учётом позиции суда кассационной инстанции, вряд ли нижестоящий суд примет решение об отказе во взыскании денежных средств с банка (но проследить надо бы).

У банка есть право обратиться в Верховный Суд, думаю он им воспользуется. Но по статистике лишь 1-1,5% всех жалоб передаётся на рассмотрение Верховного Суда.

Дело выше — пример действенного способа вернуть денежные средства. Если оказались в такой же неприятной ситуации, то ссылайтесь на данную судебную практику.

Также я веду ТГ-канал о праве Прочёл в законе. Там привожу практические советы для юристов и бизнеса, теорию, рассказываю об интересных юридических кейсах и опыте зарубежных стран. Буду рад подписке.

Александр Малютин

Александр Малютин

юрист

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    3 совета молодым предпринимателям от управляющего самого большого арт-парка Европы

    Существует миф, что в России бизнес на культуре построить невозможно. Это заблуждение развеивает история «Никола-Ленивца». Иван Полисский, управляющий партнёр арт-парка, поделился тремя нетривиальными рекомендациями для начинающих предпринимателей, как можно развивать бизнес и почему важно вкладываться в культуру.

    3 совета молодым предпринимателям от управляющего самого большого арт-парка Европы
    5
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School

    Обзор платформы 1С в 2023 году: новые возможности 

    В этой статье Владимир Лисенков, эксперт школы Action Digital School и практикующий 1С-программист, расскажет, какие новые функции платформы помогают автоматизировать бухгалтерский учет и взаимодействие с персоналом, а еще — зачем активно изучать возможности 1С в контексте ухода западных решений с рынка.

    Обзор платформы 1С в 2023 году: новые возможности 
    4
    78
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Обзоры для бухгалтера

    Ответы на вопросы по ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» от эксперта после вебинара

    С отчетности за 2024 год становится обязательным новый федеральный стандарт бухучета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который меняет подходы к признанию и учету нематериальных активов. Поэтому в преддверии перехода разбирались с новым стандартом с экспертом.

    Ответы на вопросы по ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» от эксперта после вебинара
    20
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налог на прибыль

    Что такое расход по налогу на прибыль и как его считать

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов заканчивает разбирать ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций» и объясняет, как формируется сумма налога на прибыль в отчёте о финансовых результатах.

    Что такое расход по налогу на прибыль и как его считать
    1
    60
    Логотип OKR_Stoyanov
    OKR_Stoyanov
    Ведение бизнеса

    Поставил OKR, а что дальше? Или как провести мониторинг на 12 команд⁠⁠

    У вас было такое, что поставленные цели не достигались и терялись в потоке рутины. В статье расскажу как решаю эту проблему в своих и соседних командах в Тинькофф Бизнес

    Поставил OKR, а что дальше? Или как провести мониторинг на 12 команд⁠⁠
    12
    Логотип employ24
    employ24
    Самозанятые

    Может ли домашний кондитер, пекарь или повар быть самозанятым. Можно ли открыть свою пекарню?

    Налог на профессиональный доход может быть уплачен и за реализацию продукции собственного производства, об этом прямо говорится в соответствующем разделе сайта ФНС. В качестве иллюстрации этой занятости там даже выбрано изображение кондитерских изделий.

    Может ли домашний кондитер, пекарь или повар быть самозанятым. Можно ли открыть свою пекарню?
    14
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Обзор судебной практики

    Платёж по фиктивным реквизитам: как обязать Банк вернуть украденные деньги

    Сегодня расскажу о судебной практике, которая поможет вернуть деньги перечисленные мошенникам или по ошибке направленные на чужой расчетный счёт. Для начала небольшое предисловие.

    Платёж по фиктивным реквизитам: как обязать Банк вернуть украденные деньги
    35
    Читать еще