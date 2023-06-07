Антикризисный план, защищающий от субсидиарной ответственности при банкротстве. Ключевые примеры и рекомендации

Я бы рекомендовал руководителям компаний, попавших в кризисную ситуацию, составлять экономически обоснованный план выхода из кризиса. Наличие такого плана может быть основанием для освобождения от субсидиарной ответственности. При этом, даже если следование антикризисному плану приводит к негативным последствиям — это не приводит к автоматическому возникновению субсидиарной ответственности.

1. Взыскание дебиторской задолженности, реструктуризация задолженности

Действия руководителя по взысканию дебиторской задолженности, переговоры и заключение сделок с новыми клиентами, оптимизация расходов, модернизация производства, реструктуризация задолженности.

(Постановление 15ААС от 12.07.2022 по делу № А53-20723/2019).

2. Участие предприятия в тендерах

Руководством был подготовлен план финансово-хозяйственной деятельности, предусматривающий мероприятия по улучшению финансовых показателей и погашению кредиторской задолженности, в рамках которого была организована работа по участию предприятия в тендерах в целях получения дополнительной прибыли, за счет которой планировалось гашение просроченной кредиторской задолженности.

(Определение Арбитражного суда Амурской области от 30.06.2022 по делу № А04-3531/2016).

3. Реализация инвестиционного проекта

Изначальное существование должника только на привлеченные средства свидетельствует о том, что должник постоянно имеет просроченную задолженность. Действия руководителя по поиску инвесторов, на этапе завершения проекта, может являться объективной причиной препятствия обращения с заявлением о банкротстве.

(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.09.2019 по делу № № А65-1813/2017)

Важно : При этом если инвестиционное предложение адресовано неопределенному кругу лиц, а план выхода из кризиса не содержит указания конкретных мероприятий и сроков их выполнения, то суд не признает надлежащими действиями по выходу из кризиса ( Постановление 15ААС от 20.01.2022 по делу № А53-42271/2018 ).

4. Уменьшение расходов

Руководителем должника предпринимались все возможные меры по уменьшению расходов на содержание, эксплуатацию и ремонт имущества, находящегося в хозяйственном ведении должника, в связи с чем он неоднократно обращался в Администрацию с просьбой изъять из хозяйственного ведения должника часть имущества.

(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11.09.2019 по делу №А62-8384/2016).

5. Переговоры с контрагентами, оптимизация деятельности предприятия

Руководителем должника предпринимались меры по выводу предприятия из неблагоприятного финансового положения, велась работа по привлечению новых контрагентов, увеличению тарифа на перевозки, прекращение деятельности убыточного филиала, эффективного использования имущества, имели место неоднократные обращения в Министерство транспорта с письмами о наличии сложной финансовой ситуации на предприятии, в том числе с предложениями о принятии мер по устранению данной ситуации.

(Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30.06.2022 по делу № А33-27338/2017).

6. Привлечение кредитных средств для увеличения стоимости активов

Руководителем должника осуществлялся экономически обоснованный план по выходу из сложившейся ситуации, что подтверждается фактом взаимодействия с кредитной организацией по изменению условия кредитования в целях модернизации завода, приобретения коммерческой недвижимости и оборудования. Увеличение стоимости имущества за период деятельности общества указывает на целевое использование кредитных денежных средств, в том числе и направленных на модернизацию, что предполагает выводы об успешности финансового плана.

(Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 22.03.2022 по делу № А27-29532/2019).

Я бы рекомендовал руководителям компаний, попавших в кризисную ситуацию, составлять экономически обоснованный план выхода из кризиса. Наличие такого плана может быть основанием для освобождения от субсидиарной ответственности.

При этом, даже если следование антикризисному плану приводит к негативным последствиям — это не приводит к автоматическому возникновению субсидиарной ответственности.