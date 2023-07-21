Килограммы против штук: как ошибка в цене договора привела к недействительности сделки

О влиянии технической ошибки в цене договора на его действительность. Навеяно делом ЦУМ. Немного теории о сделках из-за ошибки, а также пример дела о покупке бумаги по завышенной цене.

Около недели назад Верховный суд вынес судебный акт по спору ЦУМ и покупателя, заказавшего одежду существенно ниже реальной стоимости. Дело уже успели обсудить (пост Романа Бевзенко, статья на Закон.ру и пост на Клерк). По приведенным ссылкам можно найти мнения и даже правовые споры.

Как СМИ вводят в заблуждение

В среду историю подхватили СМИ с заголовками «Суд встал на сторону волгоградца, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле из-за сбоя». Новость подаётся так, будто бы покупателю, уже точно доставят его заказ, оформленный по столь удачной цене.

На деле же суд отправил дело на пересмотр и обязал установить причину сбоя, а также был ли договор заключен в принципе. Не факт, что решение будет в пользу покупателя.

Лично моё мнение, суд вновь встанет на сторону ЦУМ, но в этот раз исследует и отразит в судебном акте те моменты, на которые указал суд вышестоящей инстанции.

Как заблуждение влияет на сделку?

Сделкой под влиянием заблуждения является сделка, которая совершена по ошибке. При этом ошибка должна быть существенной.

Заблуждение должно быть неосознанным, если во время заключения сделки есть сомнение, то заблуждение исключается.

Во время рассмотрения дела ЦУМ (в суде первой инстанции), суд признал сделку недействительной по основанию cт. 178 ГК.

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

Если обратиться к п. 1 ст. 178 ГК, то она содержит уточнение, что заблуждение должно быть настолько существенным, что сторона сделки, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

То есть названный пункт говорит о том, что субъективное заблуждение не защищается путем оспаривания сделки. Уточнение про объективность означает, что большинство не заблуждалось бы относительно обстоятельств сделки.

Личность заблуждающегося. Имеет ли она значение?

Является ли пример с ЦУМ сделкой под влиянием заблуждения? Склонен считать, что скорее да. Но имеет ли значение личность заблуждающегося (ошибающегося), и вправе ли лицо, которое допустило ошибку оспаривать сделку (то есть сам магазин)?

В Швейцарии этот вопрос решается так:

«Если ошибающаяся сторона, не признающая договор действительным в отношении себя, объясняет свою ошибку собственной небрежностью, она обязана возместить ущерб, возникший в результате неисполнения договора, за исключением случаев, когда другая сторона знала или должна была знать об ошибке» ст. 26 ГК Швейцарии

Таким образом, в Швейцарии можно оспаривать договор, заключенный по собственной ошибке. Если другая сторона понесёт убытки, то их надо компенсировать. Если такой же подход переложить на российские реалии, то получается, что данное право есть и у ЦУМ.

Бумажное дело

Пример из российской практики, на мой взгляд, в тему.

Фабула (Дело № А73-21838/18):

Компания собиралась купить 800 кг. бумаги. Были изучены коммерческие предложения от различных поставщиков, которые предлагали поставить бумагу пачках по 10 кг. каждая, по цене от 254,97 руб. до 201 руб. за 1 кг.

Был найден Поставщик, с которым заключили договор. Бумага была поставлена, но в количестве 20 кг. Компания обратилась к Поставщику с претензией по факту недопоставки товара. Поставщик в удовлетворении претензии отказал, сославшись на условия спецификации товара. Компания отправилась в суд.

Позиция Ответчика (поставщика):

Спецификацией товара предусмотрена продажа в штуках. В соответствии с ней и товарными накладными, Компания заказала 800 штук листов бумаги, по цене 165 руб. за один лист.

Позиция Истца (компании):

Истец исходил из того, что поставка бумаги будет осуществлена в килограммах, т. к. средняя её цена по городу составляет от 201 до 254,97 руб. за 1 кг. Истец намеревался приобрести определенное количество товара и не совершил бы сделку на условиях, предложенных ответчиком (по цене многократно превышающей стоимость товара). При необходимости покупки 800 кг. бумаги её цена у Поставщика составляла бы 6 656 000 руб. В данном случае является очевидным превышение стоимости товара в 32 раза против его рыночной стоимости. Сделку следует признать недействительной по п.1 ст. 178 ГК РФ

Суд согласился с аргументами истца и признал сделку недействительной (суд кассационной инстанции согласился, но немного уточнил последствия недействительности).

Позиция суда:

«Спорный товар приобретался истцом для использования в своей деятельности, соответственно он имел намерение приобрести товар, цена которого является наименьшей. В том случае, если стоимость товара не соответствовала вышеназванным требованиям, договор по его приобретению (спорные позиции спецификации) мог быть и не заключен. В связи с этим имеются все основания полагать, что приобретенный товар не отвечает и не будет отвечать предъявляемым к нему при заключении договора требованиям по цене и количеству»;

«Допущение стороной технической ошибки при заключении договора может быть основанием признания сделки недействительной. Истец в данном случае доказал, что при заключении спорного договора им была допущена техническая ошибка, описка».

Заключение

Таким образом, ошибка в цене товара может являться основанием для оспаривания сделки, приведенный пример с бумагой не уникален (хотя, есть и обратные кейсы).

Применительно же к делу о котором так много написали, на мой взгляд, немного всё осложняет наличие Закона о защите прав потребителей (прим. с теоретической точки зрения, я не призываю его отменить). В данном случае, для применения норм ст. 178 ГК, надо одновременно учитывать и положения Закона.