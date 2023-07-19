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Обзор судебной практики

ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 руб

Прекрасна история случилась с жителем Волгограда, мужчина купил в столичном магазине люксовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен. Джинсы, свитера и пиджаки обошлись покупателю от 19 до 129 рублей, причиной стал сбой на сайте ЦУМа.
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ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 руб
фото с сайта ЦУМ

Счастливчик, простите, иначе назвать его не могу, Станислав Анохин из Волгограда купил через мобильное приложение ЦУМ, где продают исключительно дорогие брендовые вещи класса люкс, 19 товаров. А счастливчик он потому, что стоимость товаров в его корзине варьировалась от 19 до 129 руб., а общая цена заказа составила всего 2 787 руб (!!!) — это в 846 раза ниже фактической цены. Деньги были списаны со счета покупателя.

фото с сайта ЦУМ

А дальше началась неприятная часть для Станислава. Через какое-то время после списания денег ему пришло уведомление из ЦУМ, о том, что «на сайте произошел сбой, мы приносим извинения, отправить ваши покупки мы не можем, вот ваши деньги обратно».

фото из открытого источника

Но Станислав оказался человеком юридически подкованным и ссылаясь на закон о защите прав потребителей, обратился в суд с требованием предоставить купленные вещи. Суды трех инстанций встали на сторону ЦУМа, по их мнению, факт технической ошибки был очевиден. Это было видно из цен в заказе, а заказчик явно знал, сколько вещи на самом деле стоят. Поэтому выходит, что договор был заключен под влиянием заблуждения, поскольку продавец не продал бы товар на столь невыгодных для себя условиях.

Однако Верховный суд России отменил все их решения.

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключённом договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — цитируют решение суда РИА Новости.

Суд пояснил, что предложение о продаже одежды — публичная оферта, а после оплаты магазин обязан передать товар покупателю.

«Следует также учитывать, что заключение договора ведёт к необходимости его исполнения. Исходя из положений гражданского законодательства об обязательствах их неисполнение любой из сторон возможно в случаях, прямо предусмотренных законом, либо по соглашению сторон», — отмечается в определении.

В итоге коллегия направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.

А вы бы воспользовались ситуацией и сделали бы заказ, понимая, что на сайте магазина ошибка?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

46 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип nlukina
    nlukina 26 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    я бы точно сделала заказ))

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 18 минут назад

    Главный бухгалтер

    Сложно сказать, я на сайт ЦУМов не захожу

    • Логотип nlukina
      nlukina 16 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      я тоже, но если бы вдруг... гипотетически?

  • Логотип Варфаламей Кошкин
    Варфаламей Кошкин 2 минуты назад

    Интересно, что деньги могли вернуть в течение очень короткого срока. А когда делаешь самостоятельно возврат (товаров, билетов) - "ждите от 10-15 дней".

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ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 руб

Прекрасна история случилась с жителем Волгограда, мужчина купил в столичном магазине люксовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен. Джинсы, свитера и пиджаки обошлись покупателю от 19 до 129 рублей, причиной стал сбой на сайте ЦУМа.

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