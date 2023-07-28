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Александр Малютин
Банкротство юридических лиц

Банкротство иностранной компании в РФ. Есть ли польза для кредиторов?

Суды в России стали чаще допускать возможность банкротства иностраннных компаний. Оправдан ли такой подход и есть ли польза для кредиторов?
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Банкротство иностранной компании в РФ. Есть ли польза для кредиторов?

О чём этот пост?

Впервые российский суд ввёл процедуру банкротства в отношении иностранного юридического лица в апреле 2022 (дело № А76-31539/2021).

В рассматриваемом случае, как полагает суд, в соответствии с российским законодательством следует провести мероприятия конкурсного производства в отношении именно имущественной массы должника, находящейся или тесно связанной с Российской Федерацией, аналогично институтам банкротства неправосубъектных образований (наследственной массы, крестьянского фермерского хозяйства), а также институту распределения имущества ликвидированного юридического лица

Решение АС Челябинской области от 22.04.22 по делу № А76-31539/21

Суд принял во внимание, что должник осуществляет деятельность на территории РФ, а также имеет имущество в РФ.

Ранее суды регулярно отказывали в банкротстве иностранных компаний (прим. о причинах ниже).

На днях Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность введения процедуры банкротства в отношении кипрской компании (дело № А40-5658/23).

Не все юристы согласны с допустимостью банкротства иностранных компаний в России.

Цель данного поста:

  1. Рассказать, почему банкротство иностранной компании в РФ - это скорее правильно;

  2. Рассказать, в чём польза банкротства иностранной компании для кредиторов.

Банкротство иностранной компании в РФ: Аргументы «за»

До 2022 года банкротство иностранного юридического лица в РФ было невозможно. Суды отказывали в ведении процедуры. Мотивы были следующие (аргументы «за» буду выводить через опровержение этих мотивов):

  • Подсудность дела о банкротстве определяется местонахождением должника. С данным аргументом можно поспорить. В соответствии со ст. 36 АПК иск к ответчику, который находится или проживает на территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории РФ имущества ответчика;

  • Решение о признании банкротом иностранной компании невозможно исполнить на территории РФ. Логика в том, что процедура банкротства заканчивается исключением компании из ЕГРЮЛ. Если иностранной компании там нет, то и исключить её невозможно. Напомню, что цель процедуры банкротства — получение денег кредиторами, а не сам факт исключения компании. С учётом новой практики, предположу, что даже ликвидация компании в иностранной юрисдикции не станет препятствием для банкротства компании в РФ (т. к. банкротиться имущественная масса);

  • Закон о банкротстве не распространяется на иностранную компанию, кроме случаев, когда она является кредитором должника. Этот аргумент был самый странный. Иностранных граждан банкротить в РФ можно и Закон о банкротстве на них давно распространяется. По какой причине суды разделяли юридических лиц и граждан непонятно.

В чём польза для кредиторов?

Россия редкий участник международных соглашений о взаимном признании и исполнении судебных решений, в том числе решений о банкротстве. В результате, если компания проходит процедуру банкротства в другом государстве, для российского суда такой процедуры по умолчанию нет.

В октябре 2020 г. ВС РФ (Определение СКЭС ВС РФ от 08.10.2020 по делу № 310-ЭС20-3002 ) делал шаг в сторону возможности процедуры банкротства иностранной компании в российском суде. Однако допустил это при условии, что в отношении компании уже была открыта процедура банкротства в её родной юрисдикции. Процедура банкротства в РФ в таком случае должна становиться дополнительной к уже идущей.

Правопорядок же большинства других государств разрешает банкротить компании, которые являются для них иностранными.

В отсутствии возможности банкротства иностранной компании в РФ кредиторы были лишены эффективного способа защиты прав. Представим, что иностранная компания в основном ведёт бизнес в РФ, там же основные активы. Если у компании кредиторов много, а активов на всех не хватает, то удовлетворение получат самые быстрые кредиторы, успевшие быстро просудиться и обратиться к приставам.

Самыми быстрыми кредиторами могут быть связанные с иностранной компанией лица. Они могут иметь заранее просуженные «долги», а затем реализовать вывод активов через исполнительное производство.

В случае введения процедуры банкротства в отношении иностранной компании, уже каждый кредитор может рассчитывать на частичное удовлетворение своих требований.

Кроме того, процедура банкротства позволяет оспаривать сделки и привлекать к ответственности контролирующих лиц. Зависимые с должником лица могут быть понижены в отчетности удовлетворения своих требований.

С точки зрения удовлетворения интересов группы независимых кредиторов эффективность процедуры банкротства выше, чем ведение исполнительного производства.

Таким образом, я считаю, что формируемая судами практика является верной и полезной для развития банкротного права.

Также я веду ТГ-канал о праве Прочёл в законе, и там нет курсов, наставничеств и платных материалов. Я привожу практические советы и теорию, рассказываю об интересных кейсах и опыте зарубежных стран. Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении. Буду рад подписке.

Александр Малютин

Александр Малютин

Юрист

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Комментарии

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    Банкротство юридических лиц

    Банкротство иностранной компании в РФ. Есть ли польза для кредиторов?

    Суды в России стали чаще допускать возможность банкротства иностраннных компаний. Оправдан ли такой подход и есть ли польза для кредиторов?

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