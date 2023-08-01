Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Банкротство

Алименты и банкротство. Что думают суды об интересах детей?

Тема банкротства сейчас популярная, а еще популярна тема семейного права. Расскажу о кейсе, где эти две темы встретились друг с другом.
29
Алименты и банкротство. Что думают суды об интересах детей?

Моделируем ситуацию и проводим опрос

Гражданин признан банкротом. Спустя более двух месяцев бывшая супруга обратилась с заявлением о включении требования о взыскании алиментов. Как думаете, что будет с требованием?

У себя в Теlegrам-кaнaлe я проводил опрос, 32% респондентов высказались, что требование будет включено «За реестр», 29% ответили, что  судьбу требования решит наличие или отсутствие уважительных причин.

Давайте разбираться, что будет на самом деле. Ответ на самом деле следует прямо из закона. А разбор будет на примере реального кейса.

Фабула дела: Банкрот. Бывшая жена. Алименты

Решением суда от 11.06.2020 гражданин (далее – должник) признан банкротом, введена процедура реализации имущества (Дело № А57-6689/2020). Объявление о процедуре банкротства опубликовано 15.05.2020.

16.02.2021 бывшая супруга должника обратилась с заявлением о включении в первую очередь реестра кредиторов требования о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка должника за период с 04.02.2018 по 30.04.2020 в размере 220 169,44 руб.

Суд заявление удовлетворил и включил требование в первую очередь. Суд апелляционной инстанции поддержал такое решение.

Позиции судов

  • Особенность настоящего спора состоит в том, что интересам кредиторов в возврате долгов не противопоставляется запрещенный законом интерес должника в уклонении от исполнения взятых на себя обязательств, а противопоставляются интересы детей как кредиторов должника по алиментному соглашению;

  • Необходимо соотносить две правовые ценности: права ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, с одной стороны, и право кредитора по гражданско-правовому обязательству;

  • Независимо, когда требования по алиментным платежам были заявлены (до закрытия реестра или после), они подлежат удовлетворению в первую очередь в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 142 Закона о банкротстве, в связи с чем оснований для учета задолженности по алиментам за реестром, в любом случае, не имеется.

Выводы и комментарий

В указанном деле ключевым является очередь, в которую подлежало включение требования бывшей супруги. Суд справедливо напоминает, что в силу п. 5 с. 142 Закона о банкротстве требования кредиторов первой очереди подлежат удовлетворению до удовлетворения требований кредиторов последующих очередей, даже если они были заявлены после закрытия реестра требований кредиторов. До полного погашения указанных требований удовлетворение требований кредиторов последующих очередей приостанавливается.

Также я веду ТГ-канал о праве Прочёл в законе, и там нет курсов, наставничеств и платных материалов. Я привожу практические советы и теорию, рассказываю об интересных кейсах и опыте зарубежных стран. Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении. Буду рад подписке.

Александр Малютин

Александр Малютин

Юрист

9 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.

    Лето — время скидок. Шопинг может быть не только в магазине одежды. Устраиваем распродажу лучших продуктов для бухгалтера. Всё, что вам так необходимо в работе, по невероятно низким ценам.

    Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.
    54
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении

    Вот и первые ростки новой ключевой ставки ЦБ всходят, а именно новые выпуски облигаций. ВСК — крайне серьёзный эмитент, входящий в группу Global Ports, с высоким рейтингом и отличной для эмитентов с таким рейтингом доходностью. Вот и посмотрим, что там внутри ВСК и всей Группы компаний.

    Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении
    44
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет

    Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)

    Как налоговики пытаются обвинять свидетелей при проведении допросов (с конкретными примерами формулировок). Аргументы для защиты налогоплательщика.

    Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)
    351
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    214
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса

    7 типичных нарушений налоговых инспекторов при выездной налоговой проверке

    В этой статье изложен правовой анализ существенных нарушений, допущенных налоговыми инспекторами при проведении выездной налоговой проверки (далее ВНП или Проверка) в ИФНС №18 по г.Москве.

    212
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023 г.

    Самый нелюбимый месяц лета остался лишь в воспоминаниях, теперь бухгалтеры наконец-то могут отдохнуть (хотели бы мы сказать), но теперь они рассчитывают отпускные.

    Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023 г.
    127
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup

    БанкроствоNEWS: В законе о банкротстве закрепили механизм, защищающий граждан на случай оспаривания сделки по покупке жилья у банкрота

    Рассмотренные нормы вступили в силу 24 июля 2023 г. При этом они могут быть применены и в случае, когда арбитражный суд уже признал сделку купли-продажи недействительной, но деньги, вырученные от продажи жилого помещения, еще не были перечислены в конкурсную массу.

    93
    Читать еще