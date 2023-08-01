Алименты и банкротство. Что думают суды об интересах детей?

Тема банкротства сейчас популярная, а еще популярна тема семейного права. Расскажу о кейсе, где эти две темы встретились друг с другом.

Моделируем ситуацию и проводим опрос

Гражданин признан банкротом. Спустя более двух месяцев бывшая супруга обратилась с заявлением о включении требования о взыскании алиментов. Как думаете, что будет с требованием?

У себя в Теlegrам-кaнaлe я проводил опрос, 32% респондентов высказались, что требование будет включено «За реестр», 29% ответили, что судьбу требования решит наличие или отсутствие уважительных причин.

Давайте разбираться, что будет на самом деле. Ответ на самом деле следует прямо из закона. А разбор будет на примере реального кейса.

Фабула дела: Банкрот. Бывшая жена. Алименты

Решением суда от 11.06.2020 гражданин (далее – должник) признан банкротом, введена процедура реализации имущества (Дело № А57-6689/2020). Объявление о процедуре банкротства опубликовано 15.05.2020.

16.02.2021 бывшая супруга должника обратилась с заявлением о включении в первую очередь реестра кредиторов требования о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка должника за период с 04.02.2018 по 30.04.2020 в размере 220 169,44 руб.

Суд заявление удовлетворил и включил требование в первую очередь. Суд апелляционной инстанции поддержал такое решение.

Позиции судов

Особенность настоящего спора состоит в том, что интересам кредиторов в возврате долгов не противопоставляется запрещенный законом интерес должника в уклонении от исполнения взятых на себя обязательств, а противопоставляются интересы детей как кредиторов должника по алиментному соглашению;

Необходимо соотносить две правовые ценности: права ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, с одной стороны, и право кредитора по гражданско-правовому обязательству;

Независимо, когда требования по алиментным платежам были заявлены (до закрытия реестра или после), они подлежат удовлетворению в первую очередь в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 142 Закона о банкротстве, в связи с чем оснований для учета задолженности по алиментам за реестром, в любом случае, не имеется.

Выводы и комментарий

В указанном деле ключевым является очередь, в которую подлежало включение требования бывшей супруги. Суд справедливо напоминает, что в силу п. 5 с. 142 Закона о банкротстве требования кредиторов первой очереди подлежат удовлетворению до удовлетворения требований кредиторов последующих очередей, даже если они были заявлены после закрытия реестра требований кредиторов. До полного погашения указанных требований удовлетворение требований кредиторов последующих очередей приостанавливается.