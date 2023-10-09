Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Субсидиарная ответственность

Защита от субсидиарной ответственности через ссылку на противоречивое поведение

О том почему кредиторам не получится усидеть на двух стульях.
31
Защита от субсидиарной ответственности через ссылку на противоречивое поведение
Злобные кредиторы и два стула

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.

Также я веду Telegram канал о праве Прочёл в законе. На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы, в которых сочетается юмор и право и правовой опыт зарубежных стран. Я буду рад вашей подписке.

Сегодня расскажу об интересном способе защиты в делах о субсидиарной ответственности.

Эстоппель в субсидиарке 

Расскажу об интересном способе защиты в делах о субсидиарной ответственности. 

Эстоппель — лишение права на возражения – правовой принцип, согласно которому лицо теряет право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своей позиции, если ранее это лицо делало противоположенное заявление (или занимало противоположенную позицию). Если простыми словами - это запрет на противоречивое поведение.

Фабула дела

АСВ просило привлечь бывшее руководство кредитной организации к субсидиарной ответственности. 

Одним из аргументов АСВ – выдача кредита «технической компании» (классика). Суд не согласился с данным доводом. 

Позиция суда

«Позиция Агентства о том, что являлось «технической компанией» с неликвидными активами отклоняется судом округа исходя из принципа эстоппеля и правила venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению), поскольку она противоречит доводам конкурсного управляющего, изложенным в определении Арбитражного суда Ярославской области от 28.11.2018. Так, при оспаривании договора РЕПО от 22.12.2016 № 161222/В-01, Агентство настаивало на том, что он заключен в целях вывода ликвидного актива – облигаций общества «РИТ» (АС Волго-Вятского округа от 24.10.2022 по делу № А82-1190/17). 

Таким образом, ранее АСВ занимало иную позицию, чтобы обосновать недействительность сделки. Суд справедливо отметил, что заявлять обратное для целей привлечения к субсидиарной ответственности – это противоречивое поведение. Такое поведение привело к отклонению аргумента о «технической компании». 

Рекомендации

Следует внимательно изучать обособленные споры дела о банкротстве, а также иные дела с участием должника. Помимо того, что в них есть шанс найти информацию о реальных бенефициарах, так ещё можно подловить оппонента на противоречиях.

Еще больше полезной информации в моем Телеграм канале.

Александр Малютин

Александр Малютин

Юрист

9 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов?

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    46
    Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

    Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
    173

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    141
    Бесплатно с РСВ

    Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года

    РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    694
    Бесплатно с Товарный знак

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс

    В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
    213

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Воинский учет

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

    Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
    37
    35,1 тыс.
    Бесплатно с IT-компании

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

    В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
    673

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32) (1C:Бухгалтерия 8 — самая популярная программа для бухгалтерии, 1C:Бухгалтерия 8 — доступно и всерьёз!) При начислении аванса по зарплат

      Премия в 1 С Бухгалтетрия

    • Уважаемые коллеги! Возник вопрос как оформить в 1С работника как совместителя. Продолжительность рабочего времени - 1 час в месяц.

      Работа совместителя, как оформить в 1С
    Бесплатно с Защита персональных данных

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
    262
    Бесплатно с Отчетность в СФР

    ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

    ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    783
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
    386
    Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится

    Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
    3
    4 тыс.
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

    КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
    1,2 тыс.
    Бесплатно с Ликвидация бизнеса

    Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

    Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    301

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Налоговые споры

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

    ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
    199
    Бесплатно с Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    9,6 тыс.
    Бесплатно с НДФЛ

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

    В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
    4 тыс.
    Бесплатно с Общество

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
    1
    190
    Бесплатно с Ведение бизнеса

    Как продлить срок полномочий директора 

    Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    502
    Бесплатно с Основные средства

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
    282
    Бесплатно с Переход на ЭДО

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

    Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
    1
    5,4 тыс.
    Мнения