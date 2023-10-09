Защита от субсидиарной ответственности через ссылку на противоречивое поведение

О том почему кредиторам не получится усидеть на двух стульях.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.

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Сегодня расскажу об интересном способе защиты в делах о субсидиарной ответственности.

Эстоппель в субсидиарке

Расскажу об интересном способе защиты в делах о субсидиарной ответственности.

Эстоппель — лишение права на возражения – правовой принцип, согласно которому лицо теряет право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своей позиции, если ранее это лицо делало противоположенное заявление (или занимало противоположенную позицию). Если простыми словами - это запрет на противоречивое поведение.

Фабула дела

АСВ просило привлечь бывшее руководство кредитной организации к субсидиарной ответственности.

Одним из аргументов АСВ – выдача кредита «технической компании» (классика). Суд не согласился с данным доводом.

Позиция суда

«Позиция Агентства о том, что являлось «технической компанией» с неликвидными активами отклоняется судом округа исходя из принципа эстоппеля и правила venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению), поскольку она противоречит доводам конкурсного управляющего, изложенным в определении Арбитражного суда Ярославской области от 28.11.2018. Так, при оспаривании договора РЕПО от 22.12.2016 № 161222/В-01, Агентство настаивало на том, что он заключен в целях вывода ликвидного актива – облигаций общества «РИТ» (АС Волго-Вятского округа от 24.10.2022 по делу № А82-1190/17).

Таким образом, ранее АСВ занимало иную позицию, чтобы обосновать недействительность сделки. Суд справедливо отметил, что заявлять обратное для целей привлечения к субсидиарной ответственности – это противоречивое поведение. Такое поведение привело к отклонению аргумента о «технической компании».

Рекомендации

Следует внимательно изучать обособленные споры дела о банкротстве, а также иные дела с участием должника. Помимо того, что в них есть шанс найти информацию о реальных бенефициарах, так ещё можно подловить оппонента на противоречиях.

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