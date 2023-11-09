Как мошенничество в сфере бизнес-коучинга захлестывает зарубежные рынки

На фоне истории с задержанием Аяза Шабутдинова решил изучить как обстоят дела в сфере бизнес-образования (коучинга) зарубежом. Изначально планировал написать о том, как данная сфера регулируется законом, но выяснилось, что проблема лже-экспертов носит международный характер.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Но, иногда я рассказываю необычные юридические истории и факты. Сегодня как раз об этом. Также я веду Telegram канал о праве Прочёл в законе. На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы, в которых сочетается юмор и право и правовой опыт зарубежных стран. Я буду рад вашей подписке.

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США

На сайте Бюро по защите прав потребителей США доступен раздел «Когда программа коучинга — мошенничество».

Источник: consumer.ftc.gov

Бюро предупреждает, что (прим. далее цитата в виде перевода от автора):

«Продавцы курса заявляют, что вы можете зарабатывать большие деньги, имея небольшой опыт или без него. Заявляют, что «эксперты» научат «проверенному методу» построения успешного бизнеса в Интернете.

Они могут давать следующие обещания:

«Вы можете заработать пяти - шестизначные суммы, если будете следовать нашей схеме» — Но этого не происходит;

«Узнаете у экспертов, как получать доход» — Но это ложное обещание;

«Вы сможете зарабатывать деньги. Гарантировано!» — Но никто не может гарантировать, что вы заработаете деньги в бизнесе;

«Наши студенты получают от 50% до 100% прибыли от своих инвестиций в первый год обучения» — Но это не что иное, как выдуманные цифры.

Мошенники утверждают, что открыть онлайн-бизнес и зарабатывать деньги легко, обещают, что за плату покажут, как это сделать. Сотни тысяч людей потеряли тысячи долларов из-за мошенников за фиктивные услуги бизнес-коучинга, которые не оставили им ничего, кроме долгов», — Подводит итог Бюро.

Германия

Пишут, что в стране процветает коучинг, а вместе с ним и обман. По данным издания Zoom Duesseldorf, в 2022 г. пострадавшие сообщили Европейскому центру по защите прав потребителей о потерях в размере более 250 000 евро из-за коучингового мошенничества.

Издание отмечает, что:

В Германии любой человек может называть себя тренером.

В стране насчитывается около 14 000 обученных и профессиональных коучей, а также еще 50 000, называющих себя коучами. Сюда входит всё, что душе угодно: от осознанности и бизнес-коучинга до таких расплывчатых терминов, как холистический самокоучинг. При этом отсутствует стандартизированное обучение, контроль или надзор. Это, естественно, затрудняет их дифференциацию от авторитетных коучей.

Немецкие юристы отмечают, что коучи, как правило заключают Договор об оказании услуг (нем. Dienstvertrag), а не Договор подряда (нем. Werkvertrag). Ключевым отличием является тот факт, что В Договоре подряда, в отличие от Договора оказания услуг, подразумевается определенный результат, а не просто деятельность. По словам юристов, это лишает клиентов каких-либо гарантий, а коучи не несут ответственности за результат.

Отмечаются технологии привличения клиентов, но тут для российской публики ничего нового, стратегии привычны:

Психологическое и эмоциональное влияние на аудиторию социальных сетей; Выставление напоказ своего богатства; Рассказы о важности масштабироваться;

Интересно, что в Германии многие критикуют сервис CopeCart, благодаря которому и продаются курсы.

Австрия

Издание Кurier предупреждает, что лже-коучи разыгрывают историю перехода из грязи в князи, рассказывают, что успеха они добились самостоятельно.

Сообщается, что в Европейский центр защиты потребителей в Австрии поступило около 350 жалоб на некоего Walter Temmer, который называет себя «миллионером» и «серийным бизнесменом».

Судя по всему - этот тот самый Walter Temmer.

На сайте Центра в 2022 г. опубликована статья, которая посвящена обману в сфере бизнес-обучения. Среди прочего даётся рекомендация:

Если гуру гарантирует фантастический доход или обещает «проверенную схему», то это, скорее всего, мошенничество. Стоимость таких менторских программ составляет от ста до нескольких тысяч евро. Пустые обещания «масштабирования» и роста бизнеса могут обернуться серьезными долгами. Коучи объясняют высокую цену тем, что первоначальные вложения быстро окупятся, а также тем, что наставничество будет эксклюзивным. И то, и другое — полная чушь! (Европейский центр защиты потребителей в Австрии)

Центр также публикует образец заявления об оспаривании договора на коучинг. Правовое обоснование предлагается следующее:

Нарушение § 9 (2) австрийского Закона о дистанционной торговле. Согласно данной норме к договорам, заключенным дистанционно, применяется правило двойного подтверждения. Продавец предложить оферту на надежном носителе (электронная почта), потребитель должен её принять в письменной форме и передать его на надежном носителе (электронная почта) — Я так понял, что в Австрии на оплату курса клиента выводят через видеозвонок; Оплата коучинга была совершена ввиду заблуждения (прим. аналог ст. 178 ГК РФ).

Австрийский журнал Konsument, издаваемый ассоциацией потребителей приводит интервью юриста, который действия лже-коучей называет незаконными. Незаконность, по словам юриста, выражена в демонстрации ложного успеха.

Испания

Издание Larazon поднимало проблему лже бизнес-гуру. В материале приводятся привычные способы привлечения внимание к обучению.

Отмечу, что журналисты называют лже-коучей мошенниками и призывают сообщать обо всех случаях мошенничества.

Швейцария

Организация под названием Бизнес-Академия много лет зарабатывала на сомнительных лидерских курсах и коучинге.

В 2012 г. было возбуждено уголовное дело по факту деятельности организации, но прокуратура не доказала состав преступления. Издание Beobachter в 2016 году писало, что следователям не удалось установить даже кто стоит за созданием Бизнес-Академии.

В 2016 г. компания была признана банкротом. Некоторые клиенты Бизнес-Академии остались ей должны. Долги были выкуплены, коучей нет, а проблемы у клиентов остались.

Как вы считаете, стоит ли регулировать данную сферу? Какие бы меры правового регулирования предложили? Пишите в комментариях.

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