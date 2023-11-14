Будут ли дивиденды, полученные с ценных бумаг, приобретенных до брака, относиться к общему имуществу супругов?

До вступления в брак одним из супругов были приобретены акции компании, либо доля в обществе. Такое имущество относится к личной собственности супруга, т. е. общим не становится, а в случае его продажи полученный доход не поступает в общее имущество супругов. Но что будет с доходом от дивидендов, получаемым на регулярной основе, уже в браке?

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Но, иногда я рассказываю необычные юридические истории и факты. Сегодня как раз об этом. Также я веду Telegram канал о праве Прочёл в законе. На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы, в которых сочетается юмор и право и правовой опыт зарубежных стран. Я буду рад вашей подписке.

Общие правила

Статья 34 СК РФ к общему имущество супругов, среди прочего, относит:

иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие);

доходы каждого из супругов от предпринимательской деятельности.

Иные выплаты не связаны с экономической деятельностью, поэтому дивиденды вряд ли можно к ним отнести. Можно ли относить дивиденды к доходам от предпринимательской деятельности?

Акционер — не предприниматель

Из содержания Постановления Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 N 3-П следует, что к предпринимательской деятельности относится самостоятельная деятельность гражданина.

Деятельность акционеров не является предпринимательской (она относится к иной не запрещенной законом экономической деятельности) , предпринимательскую деятельность осуществляет само акционерное общество.

Конституционный Суд

Таким образом, являясь владельцем акций или доли, гражданин самостоятельно не осуществляет предпринимательскую деятельность, такое владение можно относить к «иной экономической деятельности».

Что в судебной практике?

Несмотря на позицию КС РФ, в судебной практике существует разный подход.

Суды признают доходы по дивидендам общим имуществом

Под доходами от предпринимательской деятельности понимаются доходы, получаемые супругом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, от осуществляемой им предпринимательской деятельности, и доходы (дивиденды), получаемые супругом, являющимся участником (членом) коммерческой организации (например, общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества), от осуществления данной коммерческой организацией собственной предпринимательской деятельности. Определение Третьего кассационного СОЮ от 02.12.2019 N 88-1131/2019. В этом деле с бывшего мужа в пользу супруги была взыскана половина дохода, полученного в виде дивидендов от участия в обществе, участником которого он стал до заключения брака. При этом суд отметил, что мужчина являлся директором общества, косвенно указав тем самым, что этот доход можно рассматривать еще как и трудовой. Я не исключаю, что факт занимания должности директора стал для суда ключевым моментом. Логика суда могла быть в том, что размер дивидендов во-первых, зависит от работы бывшего супруга, а во-вторых, он имеет возможность влиять на определение размера своих дивидендов.

2. Суды признают доходы по дивидендам общим имуществом

Чаще встречается практика, когда суды отказывают во взыскании дивидендов, полученных в период брака.

Позиции судов:

«По смыслу ст. 34 СК необходимыми условиями отнесения имущества к совместной собственности супругов являются источник получаемых доходов и других денежных выплат, а также приобретение этого имущества за счет общих доходов и именно в период брака. Доходы (дивиденды), полученные владельцем доли в уставном капитале, приобретенной до брака и являющейся ее личной собственностью, не могут рассматриваться как доходы, полученные от использования общего имущества супругов» (Апелляционное определение МГС от 29.08.2019 по делу N 33-31473/2019);

«Поскольку акции были личной собственностью Ответчика, то и доходы от акций в виде дивидендов также в силу названной ст. 34 СК РФ, а также ст. 136, 218 ГК РФ (доходы от собственности принадлежат собственнику) не относились к имуществу, нажитому супругами во время брака» (Решение Октябрьского районного суда г. Барнаул от 17.03.2020 по делу № 2-390/2020);

«Дивиденды, полученные от акций, приобретенных до брака и являющихся личной собственностью, не могут рассматриваться как доходы, полученные от использования общего имущества супругов».(Определение Третьего кассационного СОЮ от 03.02.2021 по делу № 88-1482/2021, прим. текст в свободном доступе не найден).

Выводы и рекомендации

Таким образом, в судебной практике преобладает позиция, что доход с дивидендов не относится к общему имуществу супругов, если его источник акции или доли, куплены одним из супругов до брака.

Может возникнуть интересная ситуация, например, один из супругов не работает, получает доход с дивидендов, второй супруг работает и получает зарплату. Дивиденды не будут поступать в совместную собственность супругов, а зарплата будет.

В юридической литературе есть идеи через какой пример доказать, что дивиденды все же подлежат взысканию. Так, в силу ст. 36 СК исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит его автору. Однако доходы от результатов интеллектуальной деятельности являются общим имуществом супругов. Таким образом, в законе есть пример, когда доходы с личного имущества супруга становятся общими. Возникает вопрос почему такой подход не применяется в отношении дохода с акций и долей? Ответ я вижу в том, что в данном случае под доходом от результата интеллектуальной деятельности как раз и понимаются «иные выплаты», упоминаемые в ст. 34 СК. (прим: пример приводит Богданова И.С. в своей статье «Правовой режим дохода, получаемого в период брака одним из супругов от использования принадлежащего ему имущества»).

Если вы вдруг ищете способ получить при разводе половину дивидендов от бывшего супруга или бывшей супруги, приводите аналогию с интеллектуальными правами, вдруг получится. Судебная практика не стоит на месте и ей свойственно меняться.

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