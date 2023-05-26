Как сотруднику сохранить премии и зарплату при банкротстве компании?

Широкое обсуждение вызвала новость об оспаривании выплаты премий бывшим сотрудникам компании Oracle. Сегодня расскажу о причинах подобных спорах, а также о шансах работника защитить свои выплаты.

Почему оспаривают выплаты сотрудникам при банкротстве?

На самом деле, это типичный пример оспаривания сделок при банкротстве. Оспаривают не только премии, но и выходные пособия и даже выплату заработной платы.

Причиной таких оспариваний является то, что будущие банкроты могут использовать своих сотрудников как инструмент вывода денежных средств. Работники получают завышенные суммы, а затем часть отдают руководству.

Цель судебного разбирательства разобраться в том, что права кредиторов не нарушены, при этом справедливо относиться и к работникам.

Оспаривание выплат сотруднику банкрота: судебная практика

Приведу примеры судебной практики, когда работникам удается сохранить полученные премии.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе.

1. Соответствие выплат локальным актам и выполняемой работе:

В деле № А29-1500/20 суд указал, что выплаты соответствовали локальным актам компании.

Судом сделан вывод:

Доказательства того, что в период действия трудового договора ответчик ненадлежащим образом исполнял трудовые обязанности или уклонялся от исполнения своих трудовых обязанностей, не выполнял или выполнял не в полном объеме установленные на предприятии нормы труда и рабочего времени, в материалы дела не представлены.

Постановление 2ААС от 26.09.2023 г. по делу № А29-1500/20

2.Высокие профессиональные качества работника

В деле № А11-4203/21 суд рассмотрел объем работы, выполненной сотрудником должника, и отметил конкретные достижения.

Кроме того:

Судами приняты во внимание документально подтвержденные сведения об образовании работника и опыте его работы в области корпоративных финансов в крупных компаниях. Судебные инстанции пришли к верному выводу о наличии у работника достаточного опыта и компетенции для выполнения трудовых обязанностей.

Проанализирован размер заработной платы, получаемой сотрудником в период, предшествующий трудоустройству у должника, и после увольнения, а также содержащиеся в открытых источниках информации сведения о размере заработной платы, предлагаемой при трудоустройстве в должности директора по корпоративному финансированию. В результате оценки указанных доказательств размер установленного сотруднику оклада не признан завышенным.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 14.06.24 по делу №А11-4203/21

3.Размер выходного пособия меньше, чем выплаты, которые причитались бы при увольнении

В деле А58-4950/20 с сотрудником удалось договориться об увольнении на условиях выплаты выходного пособия.

Было установлено, что:

Размер выходного пособия, которое причиталось бы работнику в порядке статей 130, 178, 180, 236 ТК РФ существенно выше того, которое выплатил должник при увольнении сотрудника.

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.03.24 по делу №А58-4950/20

4.Регулярность премирования сотрудников

В деле № А05-1780/20 судом было отмечено:

Предприятие имело финансовую возможность выплачивать премии сотрудникам. Выплата единовременных премий всем работникам должника носила постоянный характер начиная с 2011 г., что свидетельствует о совершении спорных выплат в процессе обычной хозяйственной деятельности

Постановление АС Северо-Западного округа от 02.04.24 по делу №А05-1780/20

Что учесть работнику банкрота?

Выделю следующие моменты, на которые суды обращают внимание:

Знал ли работник о признаках неплатежеспособности должника? Если да, сделку могут признать недействительной;

Мог ли работник влиять на решения компании? Если суд найдет признаки контроля, сделку могут признать недействительной;

Соответствуют ли выплаты внутренним документам компании? Если премии утверждены локальными актами (коллективный договор, положение о премировании и. т. д.), оспорить сделку будет сложнее;

Соответствует ли зарплата квалификации работника? Важно, чтобы в суде сотрудник мог подтвердить свои навыки и опыт (пусть это и спорный подход);

Соответствует ли зарплата среднерыночным показателям? Суды учитывают информацию из госстатистики и сайтов с вакансиями.

Выводы и рекомендации: как действовать при оспаривании премий

Если столкнулись с неприятной ситуацией оспаривания выплаты премии или заработной платы, то рекомендую готовиться к судебному процессу.

Постарайтесь собрать документальные сведения о работе, которую выполняли. Покажите наглядно суду пользу, которую приносили компании;

Запросите через суд локальные акты компании, особенно положение о премировании, выплате заработной платы и компенсации;

Проведите анализ уровня зарплат и премий на вашей должности и представьте результаты в суд;

Если у вас были переработки, обязательно укажите на это. Если возможно, подтвердите данными системы учета рабочего времени и истребуйте их через суд;

Если премии выплачивались регулярно, то укажите на это. Факт выплаты премий может быть отражен в бухгалтерских документах компании (и в банковской выписки), которые также можно истребовать через суд.

Укажите на то, что вы не знали и не могли знать о трудном финансовом положении компании.

Каждая ситуация с оспариванием выплат индивидуальна, и важно вовремя принять правильные меры. Ошибки на этом этапе могут стоить вам серьезных сумм и времени.

Если вы столкнулись с тем, что ваши выплаты подвергаются сомнению из-за банкротства компании, — обращайтесь за консультацией.