Как сотруднику сохранить премии и зарплату при банкротстве компании?

Почему оспаривают выплаты сотрудникам при банкротстве?
На самом деле, это типичный пример оспаривания сделок при банкротстве. Оспаривают не только премии, но и выходные пособия и даже выплату заработной платы.
Причиной таких оспариваний является то, что будущие банкроты могут использовать своих сотрудников как инструмент вывода денежных средств. Работники получают завышенные суммы, а затем часть отдают руководству.
Цель судебного разбирательства разобраться в том, что права кредиторов не нарушены, при этом справедливо относиться и к работникам.
Оспаривание выплат сотруднику банкрота: судебная практика
Приведу примеры судебной практики, когда работникам удается сохранить полученные премии.
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе.
1. Соответствие выплат локальным актам и выполняемой работе:
В деле № А29-1500/20 суд указал, что выплаты соответствовали локальным актам компании.
Судом сделан вывод:
Доказательства того, что в период действия трудового договора ответчик ненадлежащим образом исполнял трудовые обязанности или уклонялся от исполнения своих трудовых обязанностей, не выполнял или выполнял не в полном объеме установленные на предприятии нормы труда и рабочего времени, в материалы дела не представлены.
Постановление 2ААС от 26.09.2023 г. по делу № А29-1500/20
2.Высокие профессиональные качества работника
В деле № А11-4203/21 суд рассмотрел объем работы, выполненной сотрудником должника, и отметил конкретные достижения.
Кроме того:
Судами приняты во внимание документально подтвержденные сведения об образовании работника и опыте его работы в области корпоративных финансов в крупных компаниях. Судебные инстанции пришли к верному выводу о наличии у работника достаточного опыта и компетенции для выполнения трудовых обязанностей.
Проанализирован размер заработной платы, получаемой сотрудником в период, предшествующий трудоустройству у должника, и после увольнения, а также содержащиеся в открытых источниках информации сведения о размере заработной платы, предлагаемой при трудоустройстве в должности директора по корпоративному финансированию. В результате оценки указанных доказательств размер установленного сотруднику оклада не признан завышенным.
Постановление АС Волго-Вятского округа от 14.06.24 по делу №А11-4203/21
3.Размер выходного пособия меньше, чем выплаты, которые причитались бы при увольнении
В деле А58-4950/20 с сотрудником удалось договориться об увольнении на условиях выплаты выходного пособия.
Было установлено, что:
Размер выходного пособия, которое причиталось бы работнику в порядке статей 130, 178, 180, 236 ТК РФ существенно выше того, которое выплатил должник при увольнении сотрудника.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.03.24 по делу №А58-4950/20
4.Регулярность премирования сотрудников
В деле № А05-1780/20 судом было отмечено:
Предприятие имело финансовую возможность выплачивать премии сотрудникам. Выплата единовременных премий всем работникам должника носила постоянный характер начиная с 2011 г., что свидетельствует о совершении спорных выплат в процессе обычной хозяйственной деятельности
Постановление АС Северо-Западного округа от 02.04.24 по делу №А05-1780/20
Что учесть работнику банкрота?
Выделю следующие моменты, на которые суды обращают внимание:
Знал ли работник о признаках неплатежеспособности должника? Если да, сделку могут признать недействительной;
Мог ли работник влиять на решения компании? Если суд найдет признаки контроля, сделку могут признать недействительной;
Соответствуют ли выплаты внутренним документам компании? Если премии утверждены локальными актами (коллективный договор, положение о премировании и. т. д.), оспорить сделку будет сложнее;
Соответствует ли зарплата квалификации работника? Важно, чтобы в суде сотрудник мог подтвердить свои навыки и опыт (пусть это и спорный подход);
Соответствует ли зарплата среднерыночным показателям? Суды учитывают информацию из госстатистики и сайтов с вакансиями.
Выводы и рекомендации: как действовать при оспаривании премий
Если столкнулись с неприятной ситуацией оспаривания выплаты премии или заработной платы, то рекомендую готовиться к судебному процессу.
Постарайтесь собрать документальные сведения о работе, которую выполняли. Покажите наглядно суду пользу, которую приносили компании;
Запросите через суд локальные акты компании, особенно положение о премировании, выплате заработной платы и компенсации;
Проведите анализ уровня зарплат и премий на вашей должности и представьте результаты в суд;
Если у вас были переработки, обязательно укажите на это. Если возможно, подтвердите данными системы учета рабочего времени и истребуйте их через суд;
Если премии выплачивались регулярно, то укажите на это. Факт выплаты премий может быть отражен в бухгалтерских документах компании (и в банковской выписки), которые также можно истребовать через суд.
Укажите на то, что вы не знали и не могли знать о трудном финансовом положении компании.
Каждая ситуация с оспариванием выплат индивидуальна, и важно вовремя принять правильные меры. Ошибки на этом этапе могут стоить вам серьезных сумм и времени.
Если вы столкнулись с тем, что ваши выплаты подвергаются сомнению из-за банкротства компании, — обращайтесь за консультацией.
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