6 способов найти банковский счет должника

Недавно коллега обратилась с просьбой помочь найти банковский счёт организации. Цель была простая — быстро отдать исполнительный лист в нужный банк. Счёт я нашёл через одну из популярных справочно-информационных систем, доступ к которой платный. Однако существуют способы узнать эту информацию бесплатно.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе

Способы вычислить банковский счёт компании

Вот несколько способов, которые могут вам пригодиться:

Сайт Госзакупок. Если компания-должник участвовала в тендерах, то в публичном доступе может быть размещён договор, заключённый с ней. В тексте договора часто указываются реквизиты расчётного счёта. Центр раскрытия информации. Если компания публичная, то счёт может быть в её карточке, либо в документах, которые опубликованы в общем доступе; В судебных актах - особенно, если компания заключала мировое соглашение; Грамотный поисковой запрос. Рекомендую делать запрос в формате: «[название компании] БИК» — это это повысит шансы на удачный результат: Узнать у самой организации. Как? Хитростью. Например, в начале своей карьеры я вёл потребительский спор против известного фитнес-клуба. Дело было выиграно и нужно было узнать актуальный счёт. Я связался с клубом, представился руководителем вымышленной организации и попросил выставить счёт на корпоративный фитнес для сотрудников. Ничего не подозревая, клуб отправил реквизиты. Исполнительный лист тут же был направлен в соответствующий банк. Через приложение банка. Например, в приложении одного из крупнейших банков:

- Откройте раздел "Платежи" → "Оплата по реквизитам".

- Введите ИНН компании. Если у организации есть счёт в этом банке, реквизиты подтянутся автоматически.

N.B.

Не забывайте, если у вас есть исполнительный лист, сведения о счетах можно официально запросить в налоговой службе.