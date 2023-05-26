6 способов найти банковский счет должника

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе
Способы вычислить банковский счёт компании
Вот несколько способов, которые могут вам пригодиться:
Сайт Госзакупок. Если компания-должник участвовала в тендерах, то в публичном доступе может быть размещён договор, заключённый с ней. В тексте договора часто указываются реквизиты расчётного счёта.
Центр раскрытия информации. Если компания публичная, то счёт может быть в её карточке, либо в документах, которые опубликованы в общем доступе;
В судебных актах - особенно, если компания заключала мировое соглашение;
Грамотный поисковой запрос. Рекомендую делать запрос в формате: «[название компании] БИК» — это это повысит шансы на удачный результат:
Узнать у самой организации. Как? Хитростью. Например, в начале своей карьеры я вёл потребительский спор против известного фитнес-клуба. Дело было выиграно и нужно было узнать актуальный счёт. Я связался с клубом, представился руководителем вымышленной организации и попросил выставить счёт на корпоративный фитнес для сотрудников. Ничего не подозревая, клуб отправил реквизиты. Исполнительный лист тут же был направлен в соответствующий банк.
Через приложение банка. Например, в приложении одного из крупнейших банков:
- Откройте раздел "Платежи" → "Оплата по реквизитам".
- Введите ИНН компании. Если у организации есть счёт в этом банке, реквизиты подтянутся автоматически.
N.B.
Не забывайте, если у вас есть исполнительный лист, сведения о счетах можно официально запросить в налоговой службе.
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