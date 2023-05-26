Мифы о субсидиарной ответственности: чего стоит опасаться, а что — преувеличение?

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе
Недавно я поднял вопрос о мифах при оспаривании сделок в банкротстве и делился рекомендациями, как защититься от оспаривания сделки. Пост был написан без сложных ссылок на законы. На мой взгляд, получился неплохой формат.
Поэтому сегодня мы поговорим о мифах субсидиарной ответственности — снова без отсылок к нормам права. Всё просто и понятно.
Миф №1. Закрытие компании спасет от ответственности
Многие ошибочно считают, что если ликвидировать или просто "бросить" компанию до начала банкротства, то это избавит владельцев и директоров от ответственности за долги перед кредиторами.
До сих пор существуют компании, которые предлагают услуги по "ликвидации компании с долгами". Обещают гарантированный результат и безопасность. В некоторых случаях, компанию, действительно удаётся исключить из ЕГРЮЛ даже при наличии долгов. Полагать, что теперь все проблемы обойдут директора или владельца бизнеса - ошибка!
На практике все иначе. Привлечение к субсидиарной ответственности за исключение компании из ЕГРЮЛ происходит без процедуры банкротства.
Более того, для кредиторов станет ещё проще привлечь директора такой компании к ответственности.
Если будет установлено, что ликвидация компании была осуществлена с целью уклонения от исполнения обязательств, суд привлечёт бывших руководителей к субсидиарной ответственности.
Миф №2. Можно «переписать» бизнес на доверенных лиц и спать спокойно
Идея «переписать бизнес на друзей или родственников» часто появляется в моменте кризисной ситуации. Некоторые вовсе с самого начала назначают "номинального директора" и "номинального бенефициара".
На практике, такие схемы редко работают.
Во-первых, суд устанавливает лицо, которое имело реальный контроль над компанией. Если выяснится, что вы фактически управляли бизнес-процессами, уклониться от ответственности не удастся.
Во-вторых, для номинального руководителя один из шансов избежать ответственности (или снизить её размер) - это раскрыть суду и кредиторам настоящего руководителя и бенефициара. Скорее всего, это будет сделано.
Реальный случай:
Собственник компании передал долю в компании бывшей жене, но продолжил "визировать" документы, вести переговоры с контрагентами, согласовывать сделки. Суд признал его контролирующим лицом и привлёк к субсидиарной ответственности.
Миф №3. Директор всегда отвечают за всё
Существует мнение, что субсидиарная ответственность автоматически налагается на директора в случае банкротства. На самом деле не всегда банкротство ведет к субсидиарке.
Главное правило заключается в том, что ответственность возникает в том случае, если директор совершил виновные действия или бездействия, которые прямо привели к финансовым проблемам компании и банкротству.
Ответственность директора и иных контролирующих лиц может возникнуть и в том случае, если уже в ходе самой процедуры банкротства создаются препятствия для её проведения.
Миф №4. Субсидиарная ответственность — это приговор
Как правило, процесс привлечения к субсидиарной ответственности поделён на два этапа:
Установление вины контролирующего лица;
Установление размера субсидиарной ответственности.
На втором этапе существует возможность уменьшения размера субсидиарной ответственности. Об одном из способов снижения я рассказывал у себя на канале.
Таким образом, даже после установления вины не стоит упускать руки. Существует возможность побороться за размер ответственности.
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