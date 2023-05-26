Мифы о субсидиарной ответственности: чего стоит опасаться, а что — преувеличение?

Многие ошибочно считают, что если ликвидировать или просто "бросить" компанию до начала банкротства, то это избавит владельцев и директоров от ответственности за долги перед кредиторами.

До сих пор существуют компании, которые предлагают услуги по "ликвидации компании с долгами". Обещают гарантированный результат и безопасность. В некоторых случаях, компанию, действительно удаётся исключить из ЕГРЮЛ даже при наличии долгов. Полагать, что теперь все проблемы обойдут директора или владельца бизнеса - ошибка!

На практике все иначе. Привлечение к субсидиарной ответственности за исключение компании из ЕГРЮЛ происходит без процедуры банкротства.

Более того, для кредиторов станет ещё проще привлечь директора такой компании к ответственности.

Если будет установлено, что ликвидация компании была осуществлена с целью уклонения от исполнения обязательств, суд привлечёт бывших руководителей к субсидиарной ответственности.