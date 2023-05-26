Что делать, если уплата налогов угрожает банкротством компании

Недавно, я рассказывал как выстраивать отношения с контрагентами в условиях финансовых трудностей. Материал об этом доступен на Клерк.
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе.
Сегодня речь пойдёт о взаимодействии с налоговым органом.
Право на отсрочку или рассрочку уплаты налогов
В соответствии с п. 2 ст. 64 НК РФ организация имеет право получить отсрочку или рассрочка уплаты налогов, при угрозе возникновения признаков банкротства в случае единовременной уплаты им налога, сбора, страхового взноса, пеней, штрафов, процентов.
Обратите внимание, речь идёт именно о возникновении признаков банкротства, а не о наступлении объективного банкротства.
Куда обращаться?
Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки направляется в налоговую службу. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика.
Требования к заявлению
Ранее действовало условие, согласно которому у организации должны были быть чистые активы в размере, превышающем сумму отсрочки или рассрочки. С 1 января 2023 года требование отменено.
Подробный перечень документов, которые нужно приложить к заявлению, доступен на сайте ФНС.
Существует Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2023 N 169, который устанавливает методики проведения анализа финансового состояния налогоплательщика в целях установления угрозы возникновения признаков его банкротства в случае единовременной уплаты налога, сбора, страхового взноса, пеней, штрафов, процентов.
Поэтому, в теории, организация может самостоятельно проверить своё финансовое положение с учётом данного Приказа.
В какой срок следует обратиться с заявлением?
Судебная практика исходит из трёхмесячного срока, установленного ст. 3 Закона о банкротстве (Постановление АC Северо-Кавказского округа от 20.01.2017 по делу N А32-13531/16).
Получается, что логика следующая: если налогоплательщик не исполняет денежные обязательства более трёх месяцев, то признаки банкротства уже наступили. В такой ситуации налоговая служба вправе отказать в предоставлении отсрочки или рассрочки, и этот отказ будет признан законным.
Следовательно, обращаться с заявлением следует до истечения указанного срока.
Когда в предоставлении отсрочки или рассрочки откажут?
Налоговый орган может потребовать заключить договор поручительства для оформления соглашения об отсрочке или рассрочке.
Уклонение от подписания договора поручительства является основанием для отказа в удовлетворении заявления (Постановление АС Волго-Вятского округа от 18.06.2024 N А43-26143/23).
Это особенно актуально, когда у налогоплательщика отсутствует ликвидное имущество, на которое может быть обращено взыскание в случае неисполнения им обязанности по уплате рассроченной задолженности.
Выводы и рекомендации
В случае, если уплата обязательных платежей потенциально приведёт компанию на грань банкротства, то целесообразно обратиться в налоговую с заявлением об отсрочке или рассрочке.
Суды считают такие действия руководителя мерой, направленной на урегулирование задолженности. Соответственно, в случае банкротства, факт обращения с заявлением будет учитываться при рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности.
Пример из практики: В деле № А29-15502/20 суд, отказывая в привлечении руководителя к субсидиарной ответственности, принял во внимание факт обращения в налоговую службу в налоговую инспекцию было подано заявление о предоставлении рассрочки по уплате налогов.
Постановление АС суда Волго-Вятского округа от 12.12.22
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