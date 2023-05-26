Что делать, если уплата налогов угрожает банкротством компании

Недавно, я рассказывал как выстраивать отношения с контрагентами в условиях финансовых трудностей. Материал об этом доступен на Клерк. Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе. Сегодня речь пойдёт о взаимодействии с налоговым органом.

Право на отсрочку или рассрочку уплаты налогов

В соответствии с п. 2 ст. 64 НК РФ организация имеет право получить отсрочку или рассрочка уплаты налогов, при угрозе возникновения признаков банкротства в случае единовременной уплаты им налога, сбора, страхового взноса, пеней, штрафов, процентов. Обратите внимание, речь идёт именно о возникновении признаков банкротства, а не о наступлении объективного банкротства.

Куда обращаться?

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки направляется в налоговую службу. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика.

Требования к заявлению

Ранее действовало условие, согласно которому у организации должны были быть чистые активы в размере, превышающем сумму отсрочки или рассрочки. С 1 января 2023 года требование отменено. Подробный перечень документов, которые нужно приложить к заявлению, доступен на сайте ФНС. Существует Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2023 N 169, который устанавливает методики проведения анализа финансового состояния налогоплательщика в целях установления угрозы возникновения признаков его банкротства в случае единовременной уплаты налога, сбора, страхового взноса, пеней, штрафов, процентов. Поэтому, в теории, организация может самостоятельно проверить своё финансовое положение с учётом данного Приказа.

В какой срок следует обратиться с заявлением?

Судебная практика исходит из трёхмесячного срока, установленного ст. 3 Закона о банкротстве (Постановление АC Северо-Кавказского округа от 20.01.2017 по делу N А32-13531/16). Получается, что логика следующая: если налогоплательщик не исполняет денежные обязательства более трёх месяцев, то признаки банкротства уже наступили. В такой ситуации налоговая служба вправе отказать в предоставлении отсрочки или рассрочки, и этот отказ будет признан законным. Следовательно, обращаться с заявлением следует до истечения указанного срока.

Когда в предоставлении отсрочки или рассрочки откажут?

Налоговый орган может потребовать заключить договор поручительства для оформления соглашения об отсрочке или рассрочке. Уклонение от подписания договора поручительства является основанием для отказа в удовлетворении заявления (Постановление АС Волго-Вятского округа от 18.06.2024 N А43-26143/23). Это особенно актуально, когда у налогоплательщика отсутствует ликвидное имущество, на которое может быть обращено взыскание в случае неисполнения им обязанности по уплате рассроченной задолженности.

Выводы и рекомендации