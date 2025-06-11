Субсидиарная ответственность от АСВ: как оспорить признаки технического заемщика

Агентство по страхованию вкладов выступает конкурсным управляющим в банкротстве банков. И в какой-то момент начинает процедуру привлечения к субсидиарной ответственности. В числе ответчиков могут оказаться не только бывшие владельцы или топ-менеджеры, давно покинувшие страну, но и сотрудники среднего звена — бухгалтеры, члены кредитных комитетов и т.д.

Часто такие сотрудники банка не получали никакой личной выгоды от банкротства банка, но они несут риск попасть на многомиллионные или даже миллиардные иски. Особенно если они принимали участие в выдаче кредитов, заёмщикам, которых объявляют “техническими”.

Можно ли защититься? Да — и я начинаю серию материалов, где расскажу, как это сделать.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. В своей практике я неоднократно защищал руководителей от рисков привлечения к субсидиарной ответственности, а также помогал сохранить в силе сделки, находившиеся под угрозой оспаривания. Мои консультации помогают доверителям не только защитить свои права и избежать проблем в будущем, но и сохранить имущество.

Личный опыт

Многие подписчики канала знают, что я немало времени посвятил представлению интересов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Я вёл множество процессов по оспариванию сделок и по привлечению к субсидиарной ответственности.

Уже позднее мне довелось оказаться и по другую сторону баррикад, впрочем, и сейчас у меня есть дела уже против АСВ.

За это время накопился хороший опыт и полезные рекомендации, которые можно использовать в спорах против Агентства. Почему бы не поделиться некоторыми?

Каких-то инсайдов и внутренних особенностей работы АСВ тут не будет, так как это уже вопрос этики. Всё рассказанное в целом следует из публичных источников и находит отражение в практике.

Сегодня расскажу о нескольких способах защиты в спорах о субсидиарной ответственности, в которых заявителем и конкурсным управляющим выступает АСВ.

Субсидиарная ответственность банкиров: кого привлекает к ней АСВ?

Так как тема актуальна прежде всего при банкротстве банков, то речь пойдёт о них. Круг привлекаемых лиц широкий — от председателя правления и членов правления до членов кредитного комитета и главного бухгалтера.

Как АСВ устанавливает основания субсидиарной ответственности и круг лиц, которых стоит привлекать?

Проделывает большую работу. Вот информация с сайта АСВ о ходе конкурсного производства случайно выбранного мной банка. Обратите внимание на последнюю страницу отчета. На ней есть запись о том, что конкурсным управляющим утверждено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

Это заключение и содержит в себе весь анализ и выводы о том, как ухудшалось финансовое состояние банка и кто в этом виноват (по мнению Агентства).

Рекомендация:

Первый совет для защиты, но он для смелых. Истребовать в ходе рассмотрения спора данное заключение. Имейте в виду, что, с одной стороны, там можно найти что-то, что позволит усилить защиту. С другой, там может быть и то, что, наоборот, навредит.

Принимать решение об истребовании данного документа следует с учётом конкретной ситуации привлекаемого КДЛ.

Если считаете, что АСВ установил не всех контролирующих лиц, а вам известны иные или реальные КДЛ, то:

Во-первых, сообщите об этом в АСВ. По сути, само Агентство предлагает это сделать;

Во-вторых, если реакции не будет — жалуйтесь в ЦБ.

Что вменяет банкирам АСВ?

Вменяют многое, но чаще всего — это выдача кредитов техническим компаниям.

Кредитование технических заемщиков банка в интепретации Агентства по страхованию вкладов — это выдача кредитов компаниям, которые не осуществляют реальную хозяйственную деятельность.

Такое кредитование преследует под собой цель вывода активов банка и обслуживание бизнес-интересов руководства банка.

Как АСВ доказывает технический статус заемщиков?

Путём анализа заемщиков и их контрагентов. Для анализа используется СПАРК и другие аналогичные системы.

Кроме того, могут направляться запросы в налоговую заемщиков. Налоговая может предоставить ответы, например, о размере налоговых отчислений заемщика.

Исследуются банковские операции заемщика. Часто всё сводится к тому, что один технический заемщик осуществлял операции с другим техническим заемщиком банка.

Вся совокупность фактов оценивается, и делается вывод о неблагонадежности заемщика.

Как опровергать технический статус компании?

Провести свою аналитику контрагентов. Это, наверное, тема для отдельного материала, но сейчас остановлюсь на некоторых неочевидных моментах.

Истребуйте кредитное и юридическое досье в отношении заёмщика. АСВ не всегда предоставляет в материалы дела полное кредитное досье заемщиков. Помимо кредитного досье у заемщика может быть и юридическое досье, которое формируется при открытии счёта в любом банке. Просите суд истребовать эти досье. В них можно обнаружить документы, которые позволят говорить о реальности ведения деятельности заемщиком. К примеру, это могут быть договоры со вполне реальными компаниями либо договоры о страховании. Истребуйте выписки о межбанковских операциях заёмщика. Агентство в материалы дела может представлять в отношении таких организаций только внутрибанковскую выписку (то есть в самом банке-банкроте) о движении денежных средств. На основании выписки будет сделан вывод о том, что все расчёты происходили внутри банка и между такими же «техничками». На практике компания могла осуществлять расчёты в иных банках и с иными компаниями. В тех случаях, когда происходят межбанковские переводы (через корреспондентские счета в ЦБ РФ), информация о таких операциях есть у Банка России. Просите суд истребовать сведения о межбанковских переводах заемщиков у Центрального банка Российской Федерации. Анализируя выписку, оцените контрагентов заемщика и покажите, что это реальные компании — это будет аргумент в пользу реальности деятельности заемщика. Истребуйте материалы кредитного/юридического досье из других банков. Если у заемщика были счета в других кредитных организациях, то можно истребовать материалы кредитного досье из другого банка. Возможно, что выводы в этом досье будут указывать на реальность деятельности компании. Сравните заемщика, которого называют техническим, с заемщиками, которых таковыми не называют. Как это сделать? Смотрите, с кого взыскивал долг банк после отзыва лицензии. Если будут заемщики помимо тех, которых называют «техническими», то это повод отследить, что было дальше с такими заемщиками и не схожи ли они с якобы «техническим» заемщиком. Если сходства есть, но его АСВ не считает неблагонадёжным — это повод указать на противоречивость подхода (но будьте осторожны, а то ещё дополнят аргументы новыми заемщиками). Сопоставьте признаки реальной и нереальной хозяйственной деятельности. Определив для себя признаки реальности деятельности заемщиков, составьте табличку, в которой по отношению к каждому из заёмщиков будет перечень признаков «технических» и признание реальных. Это позволит наглядно суду показать, как обстоят дела и как могут подгоняться аргументы под довод о нереальной деятельности заемщиков. Внимательно проверяйте все аргументы АСВ. В качестве аргумента о техническом статусе заемщика приводится адрес массовой регистрации? Проверьте, что расположено по данному адресу. Возможно, там бизнес-центр. Проверьте на сайтах по аренде коммерческой недвижимости, не сдают ли там помещения?

В целом же опровержение статуса «технического» заемщика — это большой анализ и проверка всех фактов, на которые ссылается Агентство.

Как доказать, что выдача кредита техническому заёмщику не была одобрена?

Не во всех случаях доказывается одобрение кредита через голосование на кредитном комитете, по итогу которого участники проставляют свою подпись.

В качестве доказательства одобрения кредита «техническим» заемщикам может выступать протокол наблюдательного совета, который подписывается иногда только секретарём.

Если вы или ваш доверитель не участвовали в таком собрании, но написано, что якобы присутствовали, то признавайте протоколы недействительными в рамках отдельного процесса.

Доказательствами неучастия могут быть:

Данные о том, где лицо в действительности находилось в день голосования;

Сведения о совершённых звонках в день и время голосования;

Доказательства ведения электронной переписки в день и время такого голосования;

Отсутствие уведомления о проведении собрания;

Свидетельские показания.

Всё, что прямо и косвенно указывало бы на невозможность участия в таком собрании.

Написав всё это, понимаю, что рассказать по теме подобных споров можно ещё очень много. Много важного есть и на основе теории, и практики. По оспариванию сделок тоже есть много чего интересного.