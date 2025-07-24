Заниженная цена автомобиля и оспаривание сделки в банкротстве

Представьте: вы купили автомобиль, он хоть и был после ДТП, но зато цена выгодная. Затем даже вложились в ремонт...а спустя время конкурсный управляющий заявляет, что сделка была «подозрительной» из‑за заниженной стоимости и пытается её оспорить.

Боль покупателя в такой ситуации понятна — риск потерять машину обратно вместе. Но есть решение: правильно фиксировать техническое состояние и подтвердить полную оплату, чтобы доказать законность сделки даже в процедуре банкротства продавца. В этом материале подробно расскажу, что может помочь в подобной ситуации.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.

Кейс: заниженая цена автомобиля

Наткнулся на интересный кейс. Речь пойдёт вновь об оспаривании купли-продажи автомобиля.

Фабула: заниженная цена сделки и банкрот

В марте 2023 года в отношении компании было подано заявление о признании её банкротом. В июне в отношении компании (далее — Должник) введена процедура банкротства.

Конкурсный управляющий обратился с заявлением об оспаривании договора купли-продажи автомобиля, заключённого в апреле 2021 года.

По его условиям автомобиль марки Kia Rio 2019 года выпуска был продан за 157 126,08 рубля.

Позиция управляющего:

Договор заключён в период подозрительности, а цена сделки существенно занижена. Согласно отчёту об оценке, реальная стоимость автомобиля — 858 000 рублей.

Сделка совершена в отношении аффилированного с Должником лица.

Сделка не была оплачена.

Позиция ответчика:

На момент покупки транспортное средство находилось в неисправном техническом состоянии, после двух ДТП, что подтверждается ✔️выпиской об истории спорного автомобиля.

Факт оплаты по договору подтверждается актом взаимозачёта, согласно которому стороны произвели взаимозачёт встречных однородных требований на сумму 157 126,08 рубля.

Что решил суд?

Все три инстанции пришли к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Позиция судов:

Согласно Акту осмотра транспортного средства от 28.04.2021 подтверждается состояние транспортного средства, которое требовало дополнительных, финансовых вложений, поскольку было после двойного ДТП с множественными повреждениями и эксплуатировалось должником как такси;

Факт занижения стоимости спорного автомобиля надлежащими доказательствами не подтвержден с учетом его технического состояния на момент продажи;

Ходатайств о проведении судебной экспертизы по определению рыночной стоимости автомобиля на дату заключения оспариваемой сделки лицами, участвующими в деле, не заявлялось;

Доказательств аффилированности сторон сделки не представлено.

Кроме того, суды пришли к выводу, что зачитываемые обязательства были реальными.

Источник: Постановление 10 ААС от 20.05.2024 по делу № А41-20499/2023 и Постановление АС Московского округа от 20.08.2024 по делу № А41-20499/2023.

Выводы и рекомендации

Что делать, чтобы не столкнуться с оспариванием сделки из-за нерыночной цены имущества.

Во-первых, дело наглядно показывает: оценку имущества следует проводить на дату совершения сделки, а не «как придётся». Во-вторых, из судебного акта апелляционной инстанции видно, что стороны в договоре указали: стоимость транспортного средства определена исходя из его технического состояния на день продажи (требовался ремонт и замена запчастей). Похоже, что частью договора стал акт технического осмотра автомобиля, в котором были зафиксированы все повреждения. При этом реальность этих повреждений косвенно подтверждалась и через отчёт одного из сервисов по проверке автомобилей. В-третьих, несмотря на то что сделка не попадала в годичный период подозрительности (что позволило бы оспаривать её по основанию неравноценности), полагаю, что подобный подход можно использовать и при оспаривании по п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Ключевая рекомендация, которую демонстрирует данное дело: при покупке автомобиля фиксировать все технические неисправности и указывать, что цена определена с учётом их.

Кроме того, если после покупки был проведён ремонт, приведший к удорожанию имущества, необходимо сохранить доказательства этого — это тоже может стать аргументом в пользу сохранения сделки в силе.