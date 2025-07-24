ЦОК КПП Кадр 24.07 Мобильный
Александр Малютин
Банкротство

Заниженная цена автомобиля и оспаривание сделки в банкротстве

Представьте: вы купили автомобиль, он хоть и был после ДТП, но зато цена выгодная. Затем даже вложились в ремонт...а спустя время конкурсный управляющий заявляет, что сделка была «подозрительной» из‑за заниженной стоимости и пытается её оспорить.
Заниженная цена автомобиля и оспаривание сделки в банкротстве

Боль покупателя в такой ситуации понятна — риск потерять машину обратно вместе. Но есть решение: правильно фиксировать техническое состояние и подтвердить полную оплату, чтобы доказать законность сделки даже в процедуре банкротства продавца. В этом материале подробно расскажу, что может помочь в подобной ситуации.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.

Кейс: заниженая цена автомобиля

Наткнулся на интересный кейс. Речь пойдёт вновь об оспаривании купли-продажи автомобиля.

Фабула: заниженная цена сделки и банкрот

В марте 2023 года в отношении компании было подано заявление о признании её банкротом. В июне в отношении компании (далее — Должник) введена процедура банкротства.

Конкурсный управляющий обратился с заявлением об оспаривании договора купли-продажи автомобиля, заключённого в апреле 2021 года.

По его условиям автомобиль марки Kia Rio 2019 года выпуска был продан за 157 126,08 рубля.

Позиция управляющего:

  • Договор заключён в период подозрительности, а цена сделки существенно занижена. Согласно отчёту об оценке, реальная стоимость автомобиля — 858 000 рублей.

  • Сделка совершена в отношении аффилированного с Должником лица.

  • Сделка не была оплачена.

Позиция ответчика:

  • На момент покупки транспортное средство находилось в неисправном техническом состоянии, после двух ДТП, что подтверждается ✔️выпиской об истории спорного автомобиля.

  • Факт оплаты по договору подтверждается актом взаимозачёта, согласно которому стороны произвели взаимозачёт встречных однородных требований на сумму 157 126,08 рубля.

Что решил суд?

Все три инстанции пришли к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Позиция судов:

  • Согласно Акту осмотра транспортного средства от 28.04.2021 подтверждается состояние транспортного средства, которое требовало дополнительных, финансовых вложений, поскольку было после двойного ДТП с множественными повреждениями и эксплуатировалось должником как такси;

  • Факт занижения стоимости спорного автомобиля надлежащими доказательствами не подтвержден с учетом его технического состояния на момент продажи;

  • Ходатайств о проведении судебной экспертизы по определению рыночной стоимости автомобиля на дату заключения оспариваемой сделки лицами, участвующими в деле, не заявлялось;

  • Доказательств аффилированности сторон сделки не представлено.

Кроме того, суды пришли к выводу, что зачитываемые обязательства были реальными.

Источник: Постановление 10 ААС от 20.05.2024 по делу № А41-20499/2023 и Постановление АС Московского округа от 20.08.2024 по делу № А41-20499/2023.

Выводы и рекомендации

Что делать, чтобы не столкнуться с оспариванием сделки из-за нерыночной цены имущества.

  1. Во-первых, дело наглядно показывает: оценку имущества следует проводить на дату совершения сделки, а не «как придётся».

  2. Во-вторых, из судебного акта апелляционной инстанции видно, что стороны в договоре указали: стоимость транспортного средства определена исходя из его технического состояния на день продажи (требовался ремонт и замена запчастей). Похоже, что частью договора стал акт технического осмотра автомобиля, в котором были зафиксированы все повреждения. При этом реальность этих повреждений косвенно подтверждалась и через отчёт одного из сервисов по проверке автомобилей.

  3. В-третьих, несмотря на то что сделка не попадала в годичный период подозрительности (что позволило бы оспаривать её по основанию неравноценности), полагаю, что подобный подход можно использовать и при оспаривании по п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Ключевая рекомендация, которую демонстрирует данное дело: при покупке автомобиля фиксировать все технические неисправности и указывать, что цена определена с учётом их.

Кроме того, если после покупки был проведён ремонт, приведший к удорожанию имущества, необходимо сохранить доказательства этого — это тоже может стать аргументом в пользу сохранения сделки в силе.

Если вы хотите узнать больше о практических решениях в сложных правовых вопросах, подписывайтесь на мой ТГ-канал Прочёл в законе.

Информации об авторе

Александр Малютин

Александр Малютин

Юрист

11 подписчиков61 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум