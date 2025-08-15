Как вернуть активы: оспаривание сделок должника без банкротства

Что такое внеконкурсное оспаривание сделок

Внеконкурсное оспаривание сделок — это правовой инструмент, который позволяет кредиторам вернуть выведенные активы без инициирования дорогостоящей и длительной процедуры банкротства. Фактически это возможность признать недействительными сделки должника, совершённые с целью избежать исполнения обязательств перед кредиторами.

Когда появляется очередной судебный акт, структурированный на смысловые абзацы и разделы, — таким актом принято делиться в среде юристов (это всё ещё редкость для российского права). Делюсь полезным судебным актом по вопросу внеконкурсного оспаривания.