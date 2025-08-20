ЦОК ОК Персданные 21.08 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Александр Малютин
Банкротство
Оспаривание сделок в банкротстве: как не стать жертвой схемы кредиторов

Оспаривание сделок в банкротстве: как не стать жертвой схемы кредиторов

За последнее время я стал чаще сталкиваться с историями, когда банкротство используют для достижения целей, которые никак не связаны с несостоятельностью. Например: банкротство для целей оспаривания сделок. При этом в действительности сделки оспариваются в пользу реальных бенефициаров должника.

Из-за таких недобросовестных целей страдают добросовестные граждане, которые приобрели имущество «банкрота».

В этой статье мы разберём именно те ситуации, когда процедура банкротства запускается не ради признания несостоятельности, а чтобы через суд вернуть имущество реальным бенефициарам должника. Вы узнаете, как отличить добросовестную защиту от злоупотреблений кредиторов, какие лазейки они используют и какие аргументы помогут вам сохранить своё право на сделку.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.

Как бороться с недобросовестным банкротством?

Если кратко, то доказывать, что процедура банкротства преследует совершенно иные цели. В моей практике, когда я вижу именно такую картину, я активно защищаю сделку или руководителя именно через такой аргумент. И это помогает побеждать.

Базовое правило

Недопустимость инициирования процедуры банкротства и использования специальных институтов законодательства о банкротстве для разрешения корпоративных конфликтов и достижения иных целей, не предусмотренных данным специальным законодательством.

Определение ВС РФ от 15.05.24 № 301-ЭС21-23374

Что делать, если сделку оспаривают?

Распространённая история: покупатель реально приобрёл имущество у будущего должника. Спустя время получает заявление об оспаривании сделки.

В тех случаях, когда это делается злонамеренно в пользу исключительно зависимых кредиторов, то и сам должник (его контролирующие лица) преследует цель вернуть имущество в массу.

Поэтому они знают о сделке куда больше, чем независимые кредиторы или независимый управляющий. В деле могут начать появляться разные натянутые истории о том, что якобы покупатель связан с должником, о том, как велись переговоры о сделке, о том, что должник затем вывел полученные средства (а значит, якобы мог вернуть покупателю).

Не буду рассказывать обо всех аргументах для защиты, расскажу об одном из них.

Что нужно сделать?

Ищите зацепки о том, как кредитор или кредиторы связаны с должником. Это может быть:

  • Общность представителей в различных судебных процессах;

  • Нетипичная история возникновения задолженности. Например: кредитор продолжительное время её не взыскивал;

  • Связанность руководителей кредитора и должника;

  • Информация из открытых источников. В моей практике был пример, когда руководители кредитора и должника вместе выступали на одной конференции, на которой позиционировали себя как партнёры по общему бизнесу.

  • Если проще, то проводите мини-расследование. Помните, что в таких историях всегда есть ошибки у недобросовестных лиц.

Какие судебные позиции использовать?

Вот они:

Иск о признании подозрительной сделки недействительной направлен на защиту прав кредиторов, понесших от данной сделки имущественные потери, независимо от того, кем этот иск подан — арбитражным управляющим или одним из кредиторов. В ситуации, когда должник заключает договор в интересах связанной с ним группы лиц, права членов этой группы не подлежат защите с использованием механизма, установленного ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Определение ВС РФ от 03.08.20 г. № 306-ЭС20-2155

Если все кредиторы по делу о банкротстве должника и выгодоприобретатель по оспариваемой сделке являются заинтересованными лицами, то отсутствуют основания полагать, что совершение сделки по отчуждению актива было направлено на причинение вреда кредиторам.

Определение ВС РФ от 09.07.18 № 307-ЭС18-1843

Выводы и рекомендации

Таким образом, в подобных случаях сделка в принципе не может быть оспорена, так как её оспаривание базируется исключительно на интересах зависимого кредитора, который связан с должником. Невозможно причинить вред такому кредитору, так как он сам извлекал выгоду из бизнеса должника.

Если вы стали стороной по оспариванию в такой недобросовестной попытке вернуть имущество, то активно указывайте суду на то, что вся цель банкротства – оспорить сделки и жертва тут одна – сторона сделки, а не «кредиторы».

Если вы хотите узнать больше о практических решениях в сложных правовых вопросах, подписывайтесь на мой ТГ-канал Прочёл в законе.

Информации об авторе

Александр Малютин

Александр Малютин

Юрист

12 подписчиков63 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум