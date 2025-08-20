Оспаривание сделок в банкротстве: как не стать жертвой схемы кредиторов

Из-за таких недобросовестных целей страдают добросовестные граждане, которые приобрели имущество «банкрота».
В этой статье мы разберём именно те ситуации, когда процедура банкротства запускается не ради признания несостоятельности, а чтобы через суд вернуть имущество реальным бенефициарам должника. Вы узнаете, как отличить добросовестную защиту от злоупотреблений кредиторов, какие лазейки они используют и какие аргументы помогут вам сохранить своё право на сделку.
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.
Как бороться с недобросовестным банкротством?
Если кратко, то доказывать, что процедура банкротства преследует совершенно иные цели. В моей практике, когда я вижу именно такую картину, я активно защищаю сделку или руководителя именно через такой аргумент. И это помогает побеждать.
Базовое правило
Недопустимость инициирования процедуры банкротства и использования специальных институтов законодательства о банкротстве для разрешения корпоративных конфликтов и достижения иных целей, не предусмотренных данным специальным законодательством.
Что делать, если сделку оспаривают?
Распространённая история: покупатель реально приобрёл имущество у будущего должника. Спустя время получает заявление об оспаривании сделки.
В тех случаях, когда это делается злонамеренно в пользу исключительно зависимых кредиторов, то и сам должник (его контролирующие лица) преследует цель вернуть имущество в массу.
Поэтому они знают о сделке куда больше, чем независимые кредиторы или независимый управляющий. В деле могут начать появляться разные натянутые истории о том, что якобы покупатель связан с должником, о том, как велись переговоры о сделке, о том, что должник затем вывел полученные средства (а значит, якобы мог вернуть покупателю).
Не буду рассказывать обо всех аргументах для защиты, расскажу об одном из них.
Что нужно сделать?
Ищите зацепки о том, как кредитор или кредиторы связаны с должником. Это может быть:
Общность представителей в различных судебных процессах;
Нетипичная история возникновения задолженности. Например: кредитор продолжительное время её не взыскивал;
Связанность руководителей кредитора и должника;
Информация из открытых источников. В моей практике был пример, когда руководители кредитора и должника вместе выступали на одной конференции, на которой позиционировали себя как партнёры по общему бизнесу.
Если проще, то проводите мини-расследование. Помните, что в таких историях всегда есть ошибки у недобросовестных лиц.
Какие судебные позиции использовать?
Вот они:
Иск о признании подозрительной сделки недействительной направлен на защиту прав кредиторов, понесших от данной сделки имущественные потери, независимо от того, кем этот иск подан — арбитражным управляющим или одним из кредиторов. В ситуации, когда должник заключает договор в интересах связанной с ним группы лиц, права членов этой группы не подлежат защите с использованием механизма, установленного ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Определение ВС РФ от 03.08.20 г. № 306-ЭС20-2155
Если все кредиторы по делу о банкротстве должника и выгодоприобретатель по оспариваемой сделке являются заинтересованными лицами, то отсутствуют основания полагать, что совершение сделки по отчуждению актива было направлено на причинение вреда кредиторам.
Выводы и рекомендации
Таким образом, в подобных случаях сделка в принципе не может быть оспорена, так как её оспаривание базируется исключительно на интересах зависимого кредитора, который связан с должником. Невозможно причинить вред такому кредитору, так как он сам извлекал выгоду из бизнеса должника.
Если вы стали стороной по оспариванию в такой недобросовестной попытке вернуть имущество, то активно указывайте суду на то, что вся цель банкротства – оспорить сделки и жертва тут одна – сторона сделки, а не «кредиторы».
