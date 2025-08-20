Оспаривание сделок в банкротстве: как не стать жертвой схемы кредиторов

Что делать, если сделку оспаривают?

Распространённая история: покупатель реально приобрёл имущество у будущего должника. Спустя время получает заявление об оспаривании сделки.

В тех случаях, когда это делается злонамеренно в пользу исключительно зависимых кредиторов, то и сам должник (его контролирующие лица) преследует цель вернуть имущество в массу.

Поэтому они знают о сделке куда больше, чем независимые кредиторы или независимый управляющий. В деле могут начать появляться разные натянутые истории о том, что якобы покупатель связан с должником, о том, как велись переговоры о сделке, о том, что должник затем вывел полученные средства (а значит, якобы мог вернуть покупателю).

Не буду рассказывать обо всех аргументах для защиты, расскажу об одном из них.