Как выиграть суд: 5 приемов юриста, которые реально работают
Эта статья — о пяти реальных приемах, которые помогают выиграть там, где чаша весов может склониться в разные стороны.
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность руководителей и защита и возврат активов.
Показать суду последствия удовлетворения или отказа в удовлетворении иска
Это крутой трюк, когда чаша весов может склониться как в вашу, так и в другую сторону. Дайте суду задуматься о последствиях его решения.
Например: Представим, что суд не знает, освобождать должника от обязательств или нет.
Защищаете должника? Покажите суду, что если он не освободит от долгов, то должник так и останется неполноценной экономической единицей общества. Никаких стремлений зарабатывать больше, строить дом, растить ребёнка и сажать дерево;
Защищаете кредитора, а должник недобросовестный? Напомните суду, что освобождение такого должника означает: другие должники будут чаще злоупотреблять, чаще идти в суд за банкротством, а у судей будет больше работы.
Однажды, я защищал сделку от оспаривания. У семьи пытались отсудить дом, в котором они проживали почти десять лет. Помимо правовых аргументов, я продемонстрировал суду последствия: удовлетворение требования приведёт к тому, что весь привычный уклад жизни семьи будет разрушен. Никто не хочет оказаться выселенным из собственного дома, где росли дети, прожиты годы и создан семейный очаг.
Приведите суду статистические данные, которые подходят к вашему спору
Знаете, что по спорам о схожести товарных знаков проводят опросы среди граждан на предмет похож/не похож? Такой приём можно использовать и в других спорах.
Например: однажды, доказывая факт того, что должник работал с техническими контрагентами, я привёл статистику о том, сколько компаний в России имеют собственный сайт. По такой выборке получалась абсурдная ситуация: ни у кого из десятка контрагентов должника нет сайта.
Удивительно, но этот аргумент попал в судебный акт.
Покажите данные исследований
В научной литературе чего только не исследуют.
Например, однажды я приводил исследование о том, что чаще в случаях, когда руководство организует схему по выводу активов, нижестоящие работники, даже из числа руководителей, не в курсе этого.
Доведите позицию оппонента до абсурда
В целом это один из приёмов доказывания.
У меня был случай, когда оппонент приводил совершенно надуманные признаки аффилированности. Тогда я решил продолжить логику оппонента, которая привела к тому, что в соответствии с его логикой наша сторона аффилирована с самим оппонентом, а ещё, получается, является собственником крупнейших компаний в мире.
Привлекайте внимание судьи
В суд приходят убеждать суд, а не спорить с оппонентом. Держите фокус на судье: «Уважаемый суд, прошу обратить внимание на…». Поддерживайте зрительный контакт, говорите чётко, используйте осмысленные паузы и короткие смысловые маркеры: «Главное здесь…», «Ключевой факт — вот этот».
Визуализируйте свою речь жестами. Жестикуляция — важная составляющая выступления.
Если внимание судьи «поплыло», сделайте краткую паузу и мягко верните фокус внимания. Если вы неожиданно замолчите, то это привличёт внимание суда к вам.
Используйте мбразные сравнения, если это уместно и помогает понять экономический или фактический смысл, но не превращайте это в шутку.
Итог
“Ещё один вопрос...” — эта знаменитая фраза Коломбо. Он побеждал не документами, а вниманием к деталям, которые все пропускали. В суде — то же самое: победа — это умение задать тот самый вопрос и найти ту деталь, которую все пропустили. Доказательства прячутся там, где их не ищут. Научитесь видеть эти мелочи — и станете непобедимыми.
