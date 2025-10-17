Как выиграть суд: 5 приемов юриста, которые реально работают

Почему одни процессы при равных доказательствах заканчиваются победой, а другие — поражением? Победу приносит не только доскональное знание закона, теории и судебной практики, но и умение удивлять суд нестандартными аргументами, научными подходами и даже парадоксами. Почему так происходит?

Эта статья — о пяти реальных приемах, которые помогают выиграть там, где чаша весов может склониться в разные стороны.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность руководителей и защита и возврат активов.

Показать суду последствия удовлетворения или отказа в удовлетворении иска

Это крутой трюк, когда чаша весов может склониться как в вашу, так и в другую сторону. Дайте суду задуматься о последствиях его решения.

Например: Представим, что суд не знает, освобождать должника от обязательств или нет.

Защищаете должника? Покажите суду, что если он не освободит от долгов, то должник так и останется неполноценной экономической единицей общества. Никаких стремлений зарабатывать больше, строить дом, растить ребёнка и сажать дерево;

Защищаете кредитора, а должник недобросовестный? Напомните суду, что освобождение такого должника означает: другие должники будут чаще злоупотреблять, чаще идти в суд за банкротством, а у судей будет больше работы.

Однажды, я защищал сделку от оспаривания. У семьи пытались отсудить дом, в котором они проживали почти десять лет. Помимо правовых аргументов, я продемонстрировал суду последствия: удовлетворение требования приведёт к тому, что весь привычный уклад жизни семьи будет разрушен. Никто не хочет оказаться выселенным из собственного дома, где росли дети, прожиты годы и создан семейный очаг.

Приведите суду статистические данные, которые подходят к вашему спору

Знаете, что по спорам о схожести товарных знаков проводят опросы среди граждан на предмет похож/не похож? Такой приём можно использовать и в других спорах.

Например: однажды, доказывая факт того, что должник работал с техническими контрагентами, я привёл статистику о том, сколько компаний в России имеют собственный сайт. По такой выборке получалась абсурдная ситуация: ни у кого из десятка контрагентов должника нет сайта.

Удивительно, но этот аргумент попал в судебный акт.

Покажите данные исследований

В научной литературе чего только не исследуют.

Например, однажды я приводил исследование о том, что чаще в случаях, когда руководство организует схему по выводу активов, нижестоящие работники, даже из числа руководителей, не в курсе этого.

Доведите позицию оппонента до абсурда

В целом это один из приёмов доказывания.

У меня был случай, когда оппонент приводил совершенно надуманные признаки аффилированности. Тогда я решил продолжить логику оппонента, которая привела к тому, что в соответствии с его логикой наша сторона аффилирована с самим оппонентом, а ещё, получается, является собственником крупнейших компаний в мире.

Привлекайте внимание судьи

В суд приходят убеждать суд, а не спорить с оппонентом. Держите фокус на судье: «Уважаемый суд, прошу обратить внимание на…». Поддерживайте зрительный контакт, говорите чётко, используйте осмысленные паузы и короткие смысловые маркеры: «Главное здесь…», «Ключевой факт — вот этот».

Визуализируйте свою речь жестами. Жестикуляция — важная составляющая выступления.

Если внимание судьи «поплыло», сделайте краткую паузу и мягко верните фокус внимания. Если вы неожиданно замолчите, то это привличёт внимание суда к вам.

Используйте мбразные сравнения, если это уместно и помогает понять экономический или фактический смысл, но не превращайте это в шутку.

Итог

“Ещё один вопрос...” — эта знаменитая фраза Коломбо. Он побеждал не документами, а вниманием к деталям, которые все пропускали. В суде — то же самое: победа — это умение задать тот самый вопрос и найти ту деталь, которую все пропустили. Доказательства прячутся там, где их не ищут. Научитесь видеть эти мелочи — и станете непобедимыми.