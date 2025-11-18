Могут ли пенсионеры быть в схеме по возврату квартир?

Предисловие: прежде чем начать

Не сомневаюсь, что большинстве в курсе ситуации, когда пенсионеры под пристальным напутствием телефонных мошенников продают квартиры, полагая, что спасают их. Деньги затем передаются мошенникам, а спустя время пенсионер идёт в суд – оспаривать сделку и требовать возврата квартиры.

У многих до сих пор нет понимания о том, почему суды такие иски удовлетворяют.

Поэтому, мы с Павлом Комаровским перелопатили тонну судебной практики по спорам с пенсионерами, которые «внезапно» осознали, что продали квартиру под влиянием мошенников, и подготовили большой материал по этой теме.

Эта статья поможет не только разобраться в правовых тонкостях таких дел, но и узнать на, что обращать внимание. А ещё мы рассказала о четырёх делах в которых победу одержал покупатель квартиры.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность руководителей и защита и возврат активов.

Перехожу к рассказу о, действительно, подозрительном деле.