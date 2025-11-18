Могут ли пенсионеры быть в схеме по возврату квартир?

Предисловие: прежде чем начать
Не сомневаюсь, что большинстве в курсе ситуации, когда пенсионеры под пристальным напутствием телефонных мошенников продают квартиры, полагая, что спасают их. Деньги затем передаются мошенникам, а спустя время пенсионер идёт в суд – оспаривать сделку и требовать возврата квартиры.
У многих до сих пор нет понимания о том, почему суды такие иски удовлетворяют.
Поэтому, мы с Павлом Комаровским перелопатили тонну судебной практики по спорам с пенсионерами, которые «внезапно» осознали, что продали квартиру под влиянием мошенников, и подготовили большой материал по этой теме.
Эта статья поможет не только разобраться в правовых тонкостях таких дел, но и узнать на, что обращать внимание. А ещё мы рассказала о четырёх делах в которых победу одержал покупатель квартиры.
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность руководителей и защита и возврат активов.
Перехожу к рассказу о, действительно, подозрительном деле.
Бабушка отказывается съезжать из квартиры
Фабула дела следующая:
Пенсионерка продавала квартиру и даже охотно её показывала. Говорила, что строит дом и хочет побыстрее переехать.
После продажи квартиры отказалась съезжать. Покупатель подал иск о выселении, а пенсионерка подала иск о признании сделки недействительной.
Набор оснований классический: мошенники, не понимала, что происходит, страдала психическими заболеваниями.
Суд не верит бабушке
В этом деле суд вновь отметил, что пенсионерка выполняла последовательные действия на продажу квартиры.
В деле было представлено несколько экспертных заключений, которые содержали самые разные выводы.
В суд был даже вызван эксперт, который заявил, что в момент совершения сделки бабушка всё прекрасно понимала.
Но самое пикантное только начинается.
Выяснилось, что с заявлением о мошенничестве бабушка обратилась только после того, как это сделала её дочь. Только спустя семь месяцев после продажи квартиры пенсионерка впервые обращается на приём к психиатру.
А далее - самый сок. Вот что пишет суд:
Наличие телефонного взаимодействия пенсионерки с сотрудниками ФСБ, представителями Центрального Банка, поступивших угроз в отношении квартиры, факт передачи ею неустановленным лицам денежных средств за проданную квартиру НЕ подтверждаются материалами дела, а основаны только на пояснениях самой пенсионерки.
Каких-либо доказательств того, что пенсионерка перевела на чужие счета все свои денежные средства (личные сбережения, наследство от родственников - около 1,3 миллионов рублей, денежные средства, полученные путём кредитования (290 000 рублей)), также не представлено.
Суд делает вывод, что:
Таким образом, пенсионерка продала квартиру, получив за квартиру денежные средства в полном объёме, при этом она не информировала покупателя о том, что продажа квартиры ею осуществляется под влиянием третьих лиц, либо что она «спасает квартиру от продажи».
В удовлетворении иска пенсионерки было отказано. Иск покупателя удовлетворили.
Источник: Апелляционное определение СК по гражданским делам Воронежского областного суда от 28 января 2025 г. по делу № 33-247/2025
Комментарий
Во всём тексте судебного акта прямо сквозят намёки суда на то, что история истца выглядит выдуманной.
Могу добавить, что в случаях с телефонными мошенниками подтвердить реальный факт взаимодействия с ними несложно. Это будет видно минимум:
по детализации звонков: как правило, это длительные разговоры на протяжении дня, что ярко отличается от остальных звонков;
на это будут намекать СМС, которые направляются в периоды разговоров с мошенниками.
подтвердить банковский перевод тоже не составляет трудностей. Для этого есть выписка по счёту.
в ходе уголовного дела следователь направляет запросы мобильным операторам и банкам с целью установить не только владельцев номера/счёта, но и IP-адреса, которые использовали мошенники. Более того, оператор даже может предоставить сохранившуюся запись разговора.
В этом деле, судя по всему, ничего этого не было.
Выводы о поведении истца, как говорится, делайте сами.
Тем не менее, даже если это была попытка обмануть покупателя, думаю, что это исключение из правила. В подавляющем большинстве случаев продавцы квартир действительно становятся жертвами мошенников (по крайней мере я так думаю).
Какая польза этого решения?
Кстати, данный судебный акт полезен для практики с точки зрения того, как покупатель преодолевал неудобные для себя результаты экспертизы. Ходатайствовать о вызове эксперта в суд иногда бывает полезно.
