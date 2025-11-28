Три поправки в закон, которые прекратят отъем квартир

Моё мнение: нужно ли что-то менять в законе?

Можно вообще ничего не менять – если бы суды правильно применяли существующий закон.

По основанию заблуждения (ст. 178 ГК РФ) не может быть оспорена сделка, если продавец квартиры заблуждался в мотиве сделки. Якобы спасение квартиры и есть тот самый мотив.​

По основанию обмана (ст. 179 ГК РФ) не может быть оспорена сделка, если покупатель квартиры не знал об обмане продавца мошенниками и не мог его распознать.​

По мотиву невменяемости (ст. 177 ГК РФ) добросовестность покупателя всё же должна проверяться, но этого судами не делается. Если суды начнут это делать, то сделки массово перестанут оспаривать.

Об этом писал здесь.

Таким образом, формально уже есть основания для того, чтобы отказывать в удовлетворении подобных заявлений об оспаривании.