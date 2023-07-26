ВС напомнил нижестоящим судам, что им необходимо основываться на буквальном исполнении процессуального законодательства

О деле ООО «УМКД» и ООО «Эрида». Вынесение ВС определения не в пользу нижестоящих судов напомнит им, что необходимо основываться на буквальном исполнении процессуального законодательства.

ООО «УМКД» в преддверии банкротства перечислило ООО «Эрида» 25,4 млн рублей. Кредиторы — ПАО «МОЭК» и АО «Мосэнергосбыт» — потребовали признать перечисления недействительной сделкой.

Однако, суды трех инстанций отклонили заявления. АО «Мосэнергосбыт» пожаловалось в Верховный суд, настаивая, что ООО «Эрида», будучи аффилированным с должником лицом и зная о наличии у последнего признаков неплатежеспособности, приняло от ООО «УМКД» исполнение без учета принципов очередности и пропорциональности.

Какой вердикт, вероятнее всего, вынесет Верховный суд?

Суды трех инстанций руководствовались положениями статей 19, 61.2, 61.3 и 61.4 закона о банкротстве и исходили из того, что оспариваемые платежи совершены при наличии у должника просроченной кредиторской задолженности в отношении аффилированного лица. Также ООО «Эрида» представило документы в обоснование наличия правоотношений сторон, оценив которые, суды признали, что оспариваемые сделки не причинили вреда имущественным интересам кредиторов.

Верховный суд, вероятнее всего, не поддержит нижестоящие суды. Суд первой инстанции должным образом не исполнил требования, предъявляемые к содержанию мотивировочной части решения, установленные п. 4 ст. 170 АПК, а именно:

В мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.