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Вакцинация взрослых. Какие прививки необходимо делать во взрослой жизни?

Многих в детстве вакцинировали по национальному календарю профилактических прививок. Их было много и разных, из-за чего складывается мнение, что в детстве нас защитили от всего на всю жизнь. Cо временем количество антител уменьшается, наши «вирусные базы» устаревают, и их следует обновлять.
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Вакцинация взрослых. Какие прививки необходимо делать во взрослой жизни?
фото freepik.com

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Терапевт клиники DocMed Екатерина Ратегова рассказывает о том, какие прививки нужны взрослым.

С чего начать?

Посмотрите, есть ли у вас прививочный‌ сертификат с данными о предыдущих вакцинациях. Если нет — можно вакцинироваться с нуля, либо посмотреть специфические антитела к тем инфекциям, против которых планируются прививки.

Основные виды вакцин для взрослых:

  • Ежегодная прививка против гриппа. Проводится препаратами: Ваксигрипп, Инфлювак, Ультрикс Квадри.

  • Каждые 10 лет ревакцинация от дифтерии, столбняка, коклюша (Адасель). Или против дифтерии и столбняка (АДС-М). Женщинам рекомендуют делать прививку от коклюша во время каждой беременности, начиная с третьего триместра. Таким образом антитела достанутся и плоду. После рождения и до 3х месяцев они будут защищать малыша от инфекции, пока в 3 мес. не будет проведена вакцинация против коклюша.

  • Прививки против гепатита В. В России вакцинация против этого заболевания началась в 2001 году (проводят в детском возрасте), поэтому взрослые скорее всего не имеют иммунитета против этого вируса. Перед вакцинацией проверяем не инфицирован ли человек в данный момент , нет ли у него антител к вирусу гепатита В, или информации о предыдущей вакцинации против геп. В. Вакцинация важна для лиц, проживающих и имеющих половые контакты с носителями гепатита В, ВИЧ-инфицированных, пациентов, получающих гемодиализ, имеющих хронические заболевания печени, для медицинских работников и других групп риска. Стоит добавить, что 100% эффективного лечения в случае заболевания от гепатита В не существует, поэтому лучше прививаться всем.

  • Прививка от краснухи. Особое внимание нужно уделять женщинам, планирующим беременность. Из-за вируса краснухи может произойти внутриутробная гибель плода, или возникнут врожденные дефекты. Поэтому во время подготовки к беременности нужно проверить наличие или отсутствие специфических антител, чтобы понять необходима ли вакцинация.

  • Вакцины от пневмококка (Превенар-13, Пневмо-23). Показаны: в возрасте старше 65 лет и для лиц от 19 до 64 лет, если имеются сопутствующие заболевания и факторы риска. К факторам риска относятся: курение, хронические болезни сердца, лёгких, печени, почек, сахарный диабет, отсутствие селезенки, установленный кохлеарный имплантат, или иные иммунокопрометирующие болезни.

  • Вакцины от Гепатита А (Хаврикс, Альгавак). Показаны для отдельных групп риска: медработникам, работникам пищевой промышленности, работникам, обслуживающим канализационные и водопроводные сети. Помимо этого, вакцинация рекомендована лицам, выезжающим в эндемичные по гепатиту А страны, лицам с хроническими заболеваниями печени, ВИЧ-позитивным, лицам, принимающим наркотические вещества и некоторым др.

  • Вакцина против вируса клещевого энцефалита (Клещ-Э-ВАК). Рекомендована по эпид. показаниям, в случае проживания в эндемичных по клещевому энцефалиту районах или перед выездом в такие районы.

  • Варилрикс — вакцина против ветрянки. Рекомендуется для лиц, ранее не болевших и не прививавшихся.

  • Вакцинация от кори. Показана тем, кто не болел и ранее не был привит или не имеет сведений о вакцинации против кори, а также тем, кто был привит однократно.  Если вам делали прививку в детстве и введение 2 доз вакцины документально подтверждено, то можно не вакцинироваться. Следует проверить наличие антител IgG к кори, если у вас нет информации о вакцинации против кори в детстве, при низких значениях антител необходима вакцинация. Если по данным вакцинального сертификата вводилась 1 доза, то нужно ввести еще 1 дозу вакцины.

  • Вакцина против вирусов папилломы человека — Гардасил, Церварикс. В качестве профилактики рака шейки матки. Вакцинация рекомендована до начала половой жизни, с 9 до 26 лет. Женщинам вакцину можно вводить также с 27 до 45 лет (однако эффективность такой вакцинации сравнительно меньше).

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1 подписчик

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina 30 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Очень полезная статья! Спасибо! 👍

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Вакцинация взрослых. Какие прививки необходимо делать во взрослой жизни?

Многих в детстве вакцинировали по национальному календарю профилактических прививок. Их было много и разных, из-за чего складывается мнение, что в детстве нас защитили от всего на всю жизнь. Cо временем количество антител уменьшается, наши «вирусные базы» устаревают, и их следует обновлять.

Вакцинация взрослых. Какие прививки необходимо делать во взрослой жизни?
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