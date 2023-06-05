Защита от солнца: частые вопросы про SPF-крем. Советы дерматолога

Уже пора использовать солнцезащитные средства, и по этому поводу возникает много вопросов. Давайте разберёмся, как сохранить свою кожу здоровой и не испортить отпуск солнечными ожогами.

Рассказывает дерматолог клиник DocDeti и DocMed Александра Кириллова.

Когда пора наносить крем с SPF?

Это решение зависит не от сезона или погоды за окном, а от значения ультрафиолетового (УФ) индекса в вашей местности в данный момент.

Когда УФ-индекс >= 3, коже нужна защита.

Узнать значение УФ-индекса можно в приложении «Погода» в телефоне

Как?

за 15-30 минут до выхода на солнце;

перед нанесением тонального крема;

обильно.

Для наглядности существует правило «чайной ложки»: 1 чайную ложку (измеряется визуально) — на область лица и шеи (1/3 ч л на кожу лица), по 1 чайной ложке на переднюю и заднюю части туловища, по 1 чайной ложке на каждую верхнюю конечность, по 2 чайные ложки на каждую нижнюю конечность.

У большинства людей возникают трудности с соблюдением данного правила.

Поэтому было предложено 2 выхода: наносить солнцезащитное средство дважды (в два слоя),

использовать средство с самым высоким фактором защиты (SPF 50+).

Как часто надо обновлять SPF-крем?

Наносить новый слой средства нужно каждые 2 часа. Также обновляем его после каждого погружения в воду или активного потоотделения. К «водостойким» средствам это тоже относится — все средства в той или иной мере смываются водой.

А если у меня макияж?

Солнцезащитное средство нужно наносить после увлажняющего крема и до тонального.

Для обновления каждые 2 часа необходимо умыться и нанести новый слой SPF-крема. Если нет возможности умыться, можно использовать бесспиртовые влажные салфетки или, в крайнем случае, нанести солнцезащитное средство поверх тонального.

Также для обновления слоя удобно использовать средства в форме сухого спрея или пудры с солнцезащитными фильтрами.

Как смывать SPF-крем?

Необходимо двухэтапное очищение лица:

очищаем кожу с помощью мицеллярной воды или гидрофильного масла; умываемся, как обычно, средством для умывания.

Солнцезащитное средство с кожи ребёнка можно смывать с помощью мягкого очищающего средства: геля, синдета, масло для мытья.