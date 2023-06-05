Защита от солнца: частые вопросы про SPF-крем. Советы дерматолога

Рассказывает дерматолог клиник DocDeti и DocMed Александра Кириллова.
Когда пора наносить крем с SPF?
Это решение зависит не от сезона или погоды за окном, а от значения ультрафиолетового (УФ) индекса в вашей местности в данный момент.
Когда УФ-индекс >= 3, коже нужна защита.
Узнать значение УФ-индекса можно в приложении «Погода» в телефоне
Как?
за 15-30 минут до выхода на солнце;
перед нанесением тонального крема;
обильно.
Для наглядности существует правило «чайной ложки»:
1 чайную ложку (измеряется визуально) — на область лица и шеи (1/3 ч л на кожу лица),
по 1 чайной ложке на переднюю и заднюю части туловища,
по 1 чайной ложке на каждую верхнюю конечность,
по 2 чайные ложки на каждую нижнюю конечность.
У большинства людей возникают трудности с соблюдением данного правила.
Поэтому было предложено 2 выхода:
наносить солнцезащитное средство дважды (в два слоя),
использовать средство с самым высоким фактором защиты (SPF 50+).
Как часто надо обновлять SPF-крем?
Наносить новый слой средства нужно каждые 2 часа. Также обновляем его после каждого погружения в воду или активного потоотделения. К «водостойким» средствам это тоже относится — все средства в той или иной мере смываются водой.
А если у меня макияж?
Солнцезащитное средство нужно наносить после увлажняющего крема и до тонального.
Для обновления каждые 2 часа необходимо умыться и нанести новый слой SPF-крема. Если нет возможности умыться, можно использовать бесспиртовые влажные салфетки или, в крайнем случае, нанести солнцезащитное средство поверх тонального.
Также для обновления слоя удобно использовать средства в форме сухого спрея или пудры с солнцезащитными фильтрами.
Как смывать SPF-крем?
Необходимо двухэтапное очищение лица:
очищаем кожу с помощью мицеллярной воды или гидрофильного масла;
умываемся, как обычно, средством для умывания.
Солнцезащитное средство с кожи ребёнка можно смывать с помощью мягкого очищающего средства: геля, синдета, масло для мытья.
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