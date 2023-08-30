🦩 Work-life balance. Как найти равновесие между работой и личной жизнью. Лайфхаки для бухгалтеров

Даже самая нужная и интересная работа не должна занимать всю нашу жизнь. Найти оптимальный баланс работы и личной жизни — важная задача. Об этом клеркам рассказывает нейропсихолог DocMed Екатерина Бушманова.

Современный мир опробовал на себе вынужденный уход на удаленную работу, и тема баланса личной и рабочей жизни стала актуальна как никогда. Действительно ли достижима идея, что с первым шагом за рабочее крыльцо начинается следующая часть вашей жизни, личная? Или вы продолжаете обдумывать дома рабочую ситуацию, генерировать идеи и обсуждать это с домочадцами? Что это тогда — рабочее или всё-таки личное? А может это отражение ваших чувств, ценностей, стремлений, которые вы (в том числе) реализуете через работу?

Одержимость идеей «разделения», «баланса», «гармонии» даёт ровно противоположный эффект и поражает больше тревоги, чем спокойствия. Это сродни идеи идеальной жизни. Но мы-то живём в реальной.

А какая она, наша реальная жизнь?

В ней может быть всё: спады и подъёмы, дедлайны и отпуск, работа с 9:00 до 18:00 и фриланс, а ещё болезни и переезды, рождение детей и много всего другого. И для каждого этого периода «баланс» будет выглядеть по-своему.

И не забываем, что люди все разные. Для кого-то четко обозначенные цели — это ориентир в работе, а кто-то предпочитает свободу в своих решениях.

Так есть ли рецепт?

Попробуем сформулировать:

1️⃣ Идеального не бывает, есть только ваше. Если вам ок работать с чёткими границами по времени, а дома переключаться на отдых — отлично. И отлично, если вам интересно перед сном почитать литературу к завтрашней конференции. А ещё стоит узнать, есть ли вариант гибкого графика в вашей организации. Возможно, это то, чего вам не хватало?

2️⃣ Исходите из своего темпа и особенности работы вашей нервной системы. Работайте там, где вам комфортно. Очевидно, что, обладая нейроотличием — таким, как СДВГ, например, вы не пойдёте работать диспетчером. Или в график с 10 до 22, который выжмет из вас все соки.

3️⃣ Двигайтесь согласно своим ценностям. Если чувствуете, что задерживаться на работе с документами и брать сверхурочные вместо встречи с друзьями — это не ок, пора уведомить об этом начальство. Чётко прописанные обязанности и временные рамки позволят вам аргументированно установить границы ваших рабочих возможностей.

4️⃣ Сверяйтесь с реальностью. Конечно, бывают ситуации, когда мы понимаем, что вот в этот конкретный период нужно собрать все силы и закончить проект, поработать чуть больше. И это ок.

❤️ Не забудьте потом себя вознаградить. А лучше даже озвучить, что конкретно приятное вас ожидает в конце сдачи отчета. Поездка на озеро? Поход в театр? Новый телефон на тот гонорар, который вы получите?

5️⃣ Используйте практики майндфулнес. Разгружайте мозг 🧠

6️⃣ Отпуск! Такой важный и обязательный для всех. Желательно со сменой обстановки. А в отпуске нужно отдыхать (не отвечать на рабочую почту, не консультировать по вопросам).

7️⃣ Время на себя, свои хобби и близких — то, что вам приносит удовольствие. И это тоже такой банальный, но очень важный пункт. Подзарядка дофамином и серотонином мозгу необходима. Вы же не ездите в машине с пустым баком?

8️⃣ Психотерапия как способ выработать недостающие навыки, описанные выше.