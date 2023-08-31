Бззз🦟Фумигаторы. Какие бывают и как безопасно ими пользоваться?

Фумигаторы — устройства для уничтожения насекомых-вредителей ядовитыми (для них) парами. О там, как ими пользоваться и не стать вкусным бухгалтером, читайте в нашей статье.

Как это работает?

Фумигатор разогревает действующее вещество (фумигант), пары которого распространяются в помещении. Средство вызывает паралич нервной системы комаров. Состав и концентрация химикатов подбираются таким образом, чтобы уничтожить насекомых, не нанося вреда людям.

Какие бывают?

По принципу действия:

▶️ пиротехнические — пластины или спирали, на которые нанесен фумигант. При поджигании они тлеют и выделяют пахучий дым.

▶️ электрические (таблеточные и жидкостные) — нагревательный элемент работает от сети, испаряя фумигант из пластин или флакона с жидкостью.

По составу:

▶️ натуральные. В составе ароматические масла или экстракты растений (гвоздика, ромашка, цинтелла, лимонный эвкалипт, ванилин). Эти запахи отпугивают комаров, но не вредят им, поэтому у таких фумигаторов низкая эффективность.

▶️синтетические. В составе производные пиретрина (эмпентрин, трансфлутрин, метофлутрин, циперметрин, праллетрин) — они быстро уничтожают комаров.

Считается, что натуральные фумиганты более безопасны для людей, но аромамасла тоже способны вызывать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции.

Правда ли, что детям нужен отдельный детский фумигатор?

В детских фумигаторах могут использоваться:

🟢натуральные фумиганты,

🟢смесь натурального и синтетического препарата,

🟢жидкости с пониженным содержанием синтетического фумиганта.

Меньшая концентрация действующего вещества снижает не только риск негативного воздействия на человека, но и эффективность уничтожения комаров.

При соблюдении техники безопасности использование взрослого фумигатора достаточно эффективно и безопасно для детей.

Техника безопасности

💛 Держите фумигаторы подальше от детей,

💛 соблюдайте правила пожарной безопасности: не накрывайте фумигатор, не включайте в розетки, спрятанные за мебелью,

💛 внимательно читайте инструкцию к фумигатору. Обычно там указано, сколько часов подряд он может быть включен и как далеко должен находиться от человека.

Если не указано, то правила следующие:

🔘 не более 8 часов беспрерывной работы,

🔘 не менее 1 метра до человека,

🔘 при включении на ночь желательно приоткрыть окна.

Иначе концентрация паров может стать слишком большой и провоцировать кашель.

Выводы

При использовании по инструкции фумигаторы безопасны для людей и небезопасны для комаров.

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