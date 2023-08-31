Бззз🦟Фумигаторы. Какие бывают и как безопасно ими пользоваться?

Как это работает?
Фумигатор разогревает действующее вещество (фумигант), пары которого распространяются в помещении. Средство вызывает паралич нервной системы комаров. Состав и концентрация химикатов подбираются таким образом, чтобы уничтожить насекомых, не нанося вреда людям.
Какие бывают?
По принципу действия:
▶️ пиротехнические — пластины или спирали, на которые нанесен фумигант. При поджигании они тлеют и выделяют пахучий дым.
▶️ электрические (таблеточные и жидкостные) — нагревательный элемент работает от сети, испаряя фумигант из пластин или флакона с жидкостью.
По составу:
▶️ натуральные. В составе ароматические масла или экстракты растений (гвоздика, ромашка, цинтелла, лимонный эвкалипт, ванилин). Эти запахи отпугивают комаров, но не вредят им, поэтому у таких фумигаторов низкая эффективность.
▶️синтетические. В составе производные пиретрина (эмпентрин, трансфлутрин, метофлутрин, циперметрин, праллетрин) — они быстро уничтожают комаров.
Считается, что натуральные фумиганты более безопасны для людей, но аромамасла тоже способны вызывать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции.
Правда ли, что детям нужен отдельный детский фумигатор?
В детских фумигаторах могут использоваться:
🟢натуральные фумиганты,
🟢смесь натурального и синтетического препарата,
🟢жидкости с пониженным содержанием синтетического фумиганта.
Меньшая концентрация действующего вещества снижает не только риск негативного воздействия на человека, но и эффективность уничтожения комаров.
При соблюдении техники безопасности использование взрослого фумигатора достаточно эффективно и безопасно для детей.
Техника безопасности
💛 Держите фумигаторы подальше от детей,
💛 соблюдайте правила пожарной безопасности: не накрывайте фумигатор, не включайте в розетки, спрятанные за мебелью,
💛 внимательно читайте инструкцию к фумигатору. Обычно там указано, сколько часов подряд он может быть включен и как далеко должен находиться от человека.
Если не указано, то правила следующие:
🔘 не более 8 часов беспрерывной работы,
🔘 не менее 1 метра до человека,
🔘 при включении на ночь желательно приоткрыть окна.
Иначе концентрация паров может стать слишком большой и провоцировать кашель.
Выводы
При использовании по инструкции фумигаторы безопасны для людей и небезопасны для комаров.
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Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Нас с ребенком съели мошки какие-то! Комары нервно курят в сторонке, места укусом от этих мошек распухли и чешутся в разу сильнее, чем от укусов комаров. Их фумигатор возьмет?