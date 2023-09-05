Про гормон мужественности: тестостерон. Бухгалтеры-мужчины, не работайте по ночам!

Как провести акцию в магазине

Ни один магазин сегодня не существует без рекламных акций. И если раньше казалось, что маркетинг и реклама это удел крупных сетей, то сейчас даже магазинчики у дома проводят самые разные акции от «2=1» до скидочных карт и программ лояльности.