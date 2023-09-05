Про гормон мужественности: тестостерон. Бухгалтеры-мужчины, не работайте по ночам!

Почему тестостерон важен для мужчины?
✅ Отвечает за развитие мужских наружных половых органов и вторичных половых признаков,
✅ оказывает анаболическое действие (ускорение обмена веществ, синтеза белка, мышечной ткани),
✅ поддерживает плотность костной ткани, распределение жира, мышечную силу и массу,
✅ влияет на психо-эмоциональное поведение, фертильность мужчины, либидо (половое влечение).
Из интересного 💡
Основная выработка тестостерона начинается с часу-двух ночи и достигает пика к 7-10 утра.
❗️ Исследованиями доказано, что регулярная ночная работа у мужчин приводит к снижению тестостерона крови.
Согласно европейскому обществу урологов, низким уровень тестостерона считается менее 12 нмоль/л. Это состояние называют гипогонадизмом.
В среднем после 30 лет ежегодно уровень общего тестостерона снижается на 1%.
Как понять, что у меня низкий тестостерон?
👉 Сниженное либидо (низкое половое влечение),
👉 усталость/быстрая утомляемость,
👉 снижение мышечной массы,
👉 раздражительность,
👉 эректильная дисфункция,
👉 симптомы депрессии,
👉 избыточная масса тела, ожирение.
Причин и факторов риска гипогонадизма множество — начиная от ожирения, заканчивая генетическими заболеваниями (например, синдром Клайнфельтера).
Поэтому врач проводит тщательный диагностический поиск ☝🏻
Чем я могу себе помочь?
☝🏻 Снизить массу тела,
⛹🏻♂️ заниматься физической активностью,
🥙 сбалансированно питаться,
❗️ контролировать сопутствующие заболевания (дислипидемия, сахарный диабет и другие).
Диагноз и план лечения составляет исключительно врач. Выбор лекарственной терапии (заместительная гормональная терапия тестостерона) зависит от клинической ситуации, потребностей и ожиданий пациента и противопоказаний.
Что нужно для поддержания мужского здоровья?
✔️ Регулярная половая активность (не менее 2 раз/неделю),
✔️ сбалансированное питание с достаточным содержанием макро-/микроэлементов (адекватное соотношение БЖУ, достаточное количество фруктов, овощей),
✔️ дозированные физические нагрузки,
✔️ сон не менее 6-7 часов.
Комментарии