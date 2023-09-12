Лунатизм, ночные кошмары и другие парасомнии. Что тревожит бухгалтера?

Парачего?... Парасомнии — нежелательные поведенческие эпизоды при засыпании, во сне или при пробуждении. К ним относятся ночные кошмары и страхи, сомнабулизм и другие. Подробнее о них рассказывает невролог DocMed Елена Кислова.

👉🏻 Нечасто возникающие парасомнии у детей (1-2 раза в месяц), не нуждаются в лечении. Симптомы обычно проходят спонтанно в течение 1-2 лет.

👉🏻 Повышенная частота или тяжесть проявлений могут быть признаком плохого качества или недостаточного сна — рекомендуется усилить соблюдение правил гигиены сна и продолжительность сна, соответствующую возрасту.

😨 Ночные кошмары

Дети более склонны к ночным кошмарам, чем взрослые. Ночные кошмары чаще наблюдаются при повышенной температуре, переутомлении, стрессе, после употребления алкоголя.

Кошмары чаще встречаются у детей с посттравматическим стрессовым расстройством. Лечение частых ночных кошмаров направлено на устранение лежащих в их основе психических расстройств, например ПТСР. Применяют поведенческие методы (утешение, репетиционная терапия образами, десенсибилизация), когнитивно-поведенческая терапия, гипнотерапия.

😵 Ночные страхи

На протяжении ночи пациенты внезапно начинают кричать, биться, выглядят испуганными и возбужденными. Человека при этом сложно разбудить.

Основа лечения — психологическая поддержка близких пациента. Если нарушается дневная активность, например, ухудшается качество школьных занятий у детей, могут помочь препараты. Для взрослых пациентов может быть полезна психотерапия или медикаментозное лечение.

😫 Нарушение поведения в фазу с быстрыми движениями глаз — говорение во сне, также часто бывают агрессивные движения (размахивание руками, удары кулаком, пинки). Пациенты запоминают реалистичные сны после пробуждения. Редко бывает у детей, чаще всего — у людей пожилого возраста, особенно при дегенеративных заболеваниях ЦНС.

Для коррекции назначают транквилизаторы на неопределенный срок или мелатонин в высоких дозах.

😵‍💫 Сомнамбулизм (лунатизм).

Сидение, хождение и другое поведения во время сна, обычно с открытыми глазами, но без осознания происходящего. Пациенты не помнят снов после пробуждения и обычно не помнят, что делали в этот момент.

Важно обеспечить человеку защиту от повреждений:

установить замки и/или сигнализацию на окнах и дверях, чтобы пациент не смог выйти из дома,

сон на низкой кровати или на матрасе,

убрать острые предметы и препятствия из спальни.

За исключением случаев, когда человек может получить травму, родным лучше не сдерживать и не будить пациента, так как это может усугубить беспокойство.

Лечение сомнамбулизма направлено на устранение пусковых факторов. Если они не обнаружены, врач может назначить препараты.