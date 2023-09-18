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Медицина

«Полезные» сладости. Альтернативные десерты для бухгалтера

Индустрия экстренного похудения и стройности захватила всё, даже десерты. Низкокалорийные, без сахара, муки и прочие — каких только нет!
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«Полезные» сладости. Альтернативные десерты для бухгалтера
Изображение от freepik.com

Какие у них плюсы?

Альтернативные десерты — это:

❤️ безопасные сладости для людей с аллергией или непереносимостью (чаще всего это белок коровьего молока, орехи, яйца),

❤️ расширение вкусовой линейки для вегетарианцев или веганов,

❤️ низкокалорийный вариант привычных сладостей для профессиональных спортсменов, находящихся в определенной фазе тренировочного цикла и вынужденных питаться строго под текущие задачи.

«А как же худеющие?» — спросите вы

Не нужно вычеркивать из своей жизни сладкое, чтобы похудеть. А вот научиться употреблять его в том количестве, которое не вредит — задача номер один.

Почему специалисты по питанию часто ворчат на индустрию ПП-вкусняшек, которая старается охватить как можно больше покупателей?

*ПП — правильное питание.

Потому что эти продажи делаются ценой здорового пищевого поведения. Культивируют ограничения с последующими срывами, чувством вины и новым срывом. Привет, порочный круг переедания😕

Вместо того чтобы нести в массы научную информацию про допустимые для взрослых 30 г сахара в день, ПП-десерты негласно дают добро «ешь, сколько хочешь, оно же низкокалорийное».

Таким образом происходит подмена понятий. Мы хотим съесть сладкое ради вкуса и удовольствия, но боимся навредить здоровью или фигуре.

Часто ПП-десерты и по вкусу, и по консистенции далеки от привычных и желаемых. И покупая их с мыслью заменить другое сладкое, на текущий момент «неправильное и запретное», вы вредите себе дважды — не удовлетворяете истинную потребность в определённом вкусовом сочетании и не разбираетесь со своим пищевым поведением.

А что насчёт детей?

Детям до 2х лет не рекомендован добавленный сахар и низкокалорийные сахарозаменители. После 2х лет подобные продукты допустимы в качестве проб, дополнения к основному рациону.

ПП-наполеон или протеиновый батончик не полезнее бабушкиной шарлотки или киндер-сюрприза при условии, что и все эти позиции не являются основным объёмом питания.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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