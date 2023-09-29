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Медицина

Ароматный, но не бодрящий. А какой кофе пьете вы?

Как делают кофе без кофеина и полезно ли это, «Клерк» рассказывает диетолог DocMed Мария Герасимова.
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Ароматный, но не бодрящий. А какой кофе пьете вы?
Изображение от freepik.com

Историческая справка

Впервые кофе без кофеина «получился» в 1905 году в результате случайного стечения обстоятельств.

Партия кофейных зерен из затонувшего груза была обжарена и использована по прямому назначению. И таким образом получился напиток с привычным вкусом кофе, но без кофеина и сопутствующих эффектов.

В дальнейшем методы декофеинизации продолжили развивать, и сегодня используют такие:

☕️ прямая декофеинизация

Кофейные зерна пропаривают, а затем многократно обрабатывают химическим растворителем, вымывающим кофеин.

☕️ непрямая декофеинизация

Зёрна длительно замачивают в воде, затем убирают, и обрабатывают растворителем «кофейную» воду, приводя к разрушению кофеина.

При этом в воде сохраняются вкусовые и ароматические молекулы. И этой водой повторно обрабатывают зёрна, «восстанавливая» привычные вкус и аромат.

☕️ швейцарский водный пресс

Кофейные зерна вымачивают в горячей воде (для извлечения кофеина, вкусовых и ароматических веществ).

Затем первую партию зёрен выбрасывают, а полученный раствор фильтруют для отделения молекул кофеина.

А кофейный экстракт без кофеина используют для обработки следующей партии, что позволяет сохранить вкус и аромат. И не использовать химические растворители кофеина ☝🏻

☕️ метод сверхкритического СО2

Предварительно замоченные кофейные зерна обрабатывают СО2, который связывает кофеин. Затем СО2 сжижается и испаряется вместе с кофеином.

Далее зёрна обжариваются при стандартных температурах, что обеспечивает практически полное разрушение растворителей кофеина (в случае их использования).

❗️ Управление по санитарному надзору и за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) установило строгие стандарты по остаточному количеству растворителей кофеина в готовой продукции — не более одной тысячной процента.

Но абсолютного удаления кофеина не гарантирует ни один из современных методов декофеинизации 🤷🏼‍♀️

В средней чашке (220 грамм) кофе декаф содержится около 2-15 мг кофеина. В чашке обычного кофе — около 95 мг.

Пить декаф можно в тех ситуациях, когда:

👉 у вас привычка пить много кофе,

👉 нравится вкус,

👉 это важный ритуал, при этом вы испытаете какой-то дискомфорт от того уровня кофеина, который употребляете,

👉 есть медицинские показания.

Если в декаф сохранится кофеин, то набрать ту разовую (суточную) норму можно легко, если пить декаф вёдрами 😅

То есть от того, что декаф без кофеина — он не становится более полезным.

А существуют безопасные нормы потребления кофеина?

  1. взрослым до 200 мг разово, 300-400 мг в сутки,

  2. беременным до 200 мг в сутки,

  3. детям старше 4-х лет не более 3 мг/кг в сутки (максимум 45 мг в сутки).

Если вы употребляете более 600 мг кофе в день, могут возникнуть:

  • учащение пульса и повышение артериального давления,

  • тремор, головные боли, бессонница,

  • повышенное беспокойство и раздражительность,

  • проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта (изжога, метеоризм, диарея).

1200 мг кофеина могут привести к выраженному токсическому эффекту.

Имейте ввиду, что реакция на кофеин может носить широко индивидуальный характер, и важно ориентироваться на личный опыт, а не на общие цифры ❤️

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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