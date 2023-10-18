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Медицина

Пять мифов о кашле. Разрушаем вредные легенды

Кашель — это рефлекторный защитный механизм в ответ на раздражение рецепторов дыхательных путей (в носу, глотке, гортани, трахее, бронхах). Про миф, связанные с кашлем, рассказывает клеркам педиатр DocDeti Ани Коробова.
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Пять мифов о кашле. Разрушаем вредные легенды
фото freepik.com

❌ Кашель нужно лечить

Кашель — это симптом, устранять нужно причину кашля. Чаще всего причина — вирус и проявления иммунной системы в борьбе с ним. В таком случае нам нужно обеспечить подходящий микроклимат (прохладный, влажный воздух), пить воду и использовать солевые растворы.

❌ Если не лечить кашель — будет бронхит или пневмония

Вирусы или бактерии выбирают исходную точку приложения: носоглотку, гортань, брони или лёгкие. Иногда бывают комбинации

Риск развития осложнений, напротив, может увеличиваться от усиленного лечения, например, муколитиками (про них расскажем дальше)

❌Сухой кашель нужно перевести во влажный

Нет, это так не работает. Разным ОРВИ характерен разный кашель: при ложном крупе он грубый, лающий, а при бронхите — громкий и свистящий. Поставить диагноз лишь по характеру кашля невозможно, для этого требуется осмотр.

❌ При кашле нужны сиропы

В форме сиропов могут быть:

🟣муколитики — способствуют разжижению мокроты. У детей до 5 лет из-за анатомических особенностей мокрота может задержаться в лёгких — это отличная среда для присоединения вторичной бактериальной флоры

🟣отхаркивающие средства на основе трав — они не нужны и часто вызывают аллергические реакции

🟣противокашлевые препараты — в них нет необходимости при неосложнённых ОРВИ, но в редких случаях они могут использоваться по назначению врача

❌При кашле нужны ингаляции с физ. раствором

Цель ингаляций — доставить лекарства в нижние отделы дыхательных путей (при обструктивном бронхите или ложном крупе). При простых ОРВИ ингаляции не нужны.

Ингаляции с физ. раствором безопасны, но проще поставить увлажнитель воздуха, чем мучить ребёнка ингаляциями.

⚠️ К врачу нужно обратиться, если нет улучшений, кашель усиливается и появляются «красные флаги»:

🔘 лающий кашель,

🔘 частое дыхание, одышка, раздувание крыльев носа,

🔘 учащённое сердцебиение,

🔘 хрипы, свисты,

🔘 приступообразный кашель до рвоты,

🔘боль в грудной клетке,

🔘 кашель более 14 дней подряд.

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Комментарии

1
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    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    актуалочка,  коллеги! Всем (опять!) заболевшим ковидом, привет! 

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