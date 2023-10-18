Пять мифов о кашле. Разрушаем вредные легенды

❌ Кашель нужно лечить
Кашель — это симптом, устранять нужно причину кашля. Чаще всего причина — вирус и проявления иммунной системы в борьбе с ним. В таком случае нам нужно обеспечить подходящий микроклимат (прохладный, влажный воздух), пить воду и использовать солевые растворы.
❌ Если не лечить кашель — будет бронхит или пневмония
Вирусы или бактерии выбирают исходную точку приложения: носоглотку, гортань, брони или лёгкие. Иногда бывают комбинации
Риск развития осложнений, напротив, может увеличиваться от усиленного лечения, например, муколитиками (про них расскажем дальше)
❌Сухой кашель нужно перевести во влажный
Нет, это так не работает. Разным ОРВИ характерен разный кашель: при ложном крупе он грубый, лающий, а при бронхите — громкий и свистящий. Поставить диагноз лишь по характеру кашля невозможно, для этого требуется осмотр.
❌ При кашле нужны сиропы
В форме сиропов могут быть:
🟣муколитики — способствуют разжижению мокроты. У детей до 5 лет из-за анатомических особенностей мокрота может задержаться в лёгких — это отличная среда для присоединения вторичной бактериальной флоры
🟣отхаркивающие средства на основе трав — они не нужны и часто вызывают аллергические реакции
🟣противокашлевые препараты — в них нет необходимости при неосложнённых ОРВИ, но в редких случаях они могут использоваться по назначению врача
❌При кашле нужны ингаляции с физ. раствором
Цель ингаляций — доставить лекарства в нижние отделы дыхательных путей (при обструктивном бронхите или ложном крупе). При простых ОРВИ ингаляции не нужны.
Ингаляции с физ. раствором безопасны, но проще поставить увлажнитель воздуха, чем мучить ребёнка ингаляциями.
⚠️ К врачу нужно обратиться, если нет улучшений, кашель усиливается и появляются «красные флаги»:
🔘 лающий кашель,
🔘 частое дыхание, одышка, раздувание крыльев носа,
🔘 учащённое сердцебиение,
🔘 хрипы, свисты,
🔘 приступообразный кашель до рвоты,
🔘боль в грудной клетке,
🔘 кашель более 14 дней подряд.
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
актуалочка, коллеги! Всем (опять!) заболевшим ковидом, привет!