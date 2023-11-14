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Медицина

С соплями в сад?! Кто из клерков отводит сопливого ребенка в дошкольную группу?

🍂Каждую осень во всех родительских чатах страны ведутся ожесточённые споры. Одни сидят дома, пока в носу не засохнет последняя козявка, другие водят в сад сопливых и кашляющих детей. Об этом клеркам рассказывает педиатр DocDeti Александра Жуковская.
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С соплями в сад?! Кто из клерков отводит сопливого ребенка в дошкольную группу?
фото freepik.com

Ходить в сад = сталкиваться с вирусами

Дети так или иначе переболеют всем, что циркулирует в этом сезоне. Кто-то будет болеть реже, кто-то чаще, одни тяжелее, другие проще. Избежать контакта в детском коллективе очень сложно.

Вирусы начинают выделяться за сутки до появления симптомов, а это значит, что дети становятся заразными еще до того, как об этом кто-то узнает.

Максимальная «заразность» длится первые 3 дня, а выделение вирусов сохраняется вплоть до двух недель. А ещё есть бессимптомные ОРВИ, то есть внешне здоровый ребёнок может быть источником инфекции. Поэтому отсутствие в группе очевидно сопливых детей ничего не гарантирует.

👦Спустя пару-тройку дней болезни ребёнок уже отлично себя чувствует и готов перевернуть вверх дном весь дом. При этом его насморк может длиться неделю, а остаточный кашель — около двух. Насколько гуманно держать кашляющего Мишу взаперти, если бессимптомный Платон в это время раздаёт те же вирусы окружающим?

🙅‍♀️С медицинской точки зрения сопли и ОРВИ — не противопоказание для активной жизни, если ребёнок хорошо себя чувствует. Он не выздоровеет быстрее, если перестать его мыть, не разрешать ему гулять, играть и бегать.

🇫🇷Во многих странах к сопливым детям относятся проще. В Голландии, Франции, Швеции детские простуды считаются абсолютной нормой и вовсе не требуют изоляции. Таким образом, это скорее вопрос общественного договора.

💁‍♀️ Кажется, что золотая середина может выглядеть так: не ходить в сад при очевидно плохом самочувствии и ярких симптомах, но выходить, когда ребёнок бодр и весел, даже если из носа течет предательская сопля.

Если вы заметили утром у шкафчика сопливого и кашляющего ребёнка, не спешите мысленно проклинать его родителей. У него может быть аллергия, постназальный затёк, бронхиальная астма, гипертрофия аденоидов и множество других незаразных причин для кашля.

Признавайтесь, вы из какого лагеря? Как у вас с этим в саду?

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Комментарии

3
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    камень преткновения всех родительских чатов. Я отвожу сопливого, если нет другим симптомов: кашля, температуры и тд. Иначе маме на удаленке не поработать нормально. 

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    1 час назад

    Светлана Вейс

    Я тоже отношусь к вирусам спокойно, но мне проще. Есть бабушка, которая могла посидеть с дочкой когда она посещала сад и начальную школу. Я и сейчас прошу свекровь водить дочь на прививки и за справками к участковому педиатру. И мама на работе не отпрашивается, и свекровь чувствует, что в ней нуждаются. Ей это прямо в радость)))

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      завидую белой завистью! Это прекрасно,  когда есть бабушки,  которые в состоянии маму освободить чуть-чуть. А про сопли,  ну не застрахуешься никак. Мы не в тайге живем,  где можно изолироваться от общества,  так что фаталистом надо быть немного)

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