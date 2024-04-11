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Медицина

Деньги, вино и не только… От чего может чихать бухгалтер

Поговорим о необычных типах аллергических реакций с аллергологом DocMed и DocDeti Еленой Добрыниной.
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Деньги, вино и не только… От чего может чихать бухгалтер
фото freepik.com

☝️Аллергия, вызывающая немедленную реакцию иммунной системы, возникает сразу или в течение 2 часов (аллергия на пыльцу, пыль, животных, продукты питания и насекомых). Это IgE-опосредованные реакции.

✌️Аллергия на металл и другие контактные аллергии вызывают реакцию гиперчувствительности замедленного типа: может занять несколько дней или даже недель. Они опосредованы другой частью иммунной системы (клеточной)

1️⃣ «Аллергия» на деньги и металлы

При прикосновении к монетами и купюрам могут возникать раздражение, сыпь, зуд (контактный дерматит) в месте воздействия аллергена.

В первом случае причина — содержание никеля, а во втором — компоненты краски, которые используются при производстве. Сейчас чаще расплачиваются пластиковыми картами или телефонами, поэтому такая аллергия перестаёт быть проблемой. В России никелем покрыты только монеты рублёвых номиналов.

❗️Никель содержится в бижутерии, украшениях для пирсинга, задней крышке часов, пряжках ремней, очках, кухонных принадлежностях и имплантах. Также контактная аллергия бывает на кобальт, медь и хром.

2️⃣ Аллергия и реакции непереносимости вина

🍷Реакции гиперчувствительности на алкогольные напитки (особенно красное вино) затрагивают 10% населения планеты. Основные аллергены: белки винограда и плесени.

Этанол, сульфиты, гистамин и другие биогенные амины могут вызвать реакции непереносимости (псевдоаллергические реакции) на вино: возникают преимущественно после употребления красного вина и у людей с дефицитом фермента диаминоксидазы.

3️⃣ Интимная аллергия (латекс и сперма)

Аллергией на латекс страдают 1-2% населения. Латекс получают из сока каучукового дерева. Он содержится в катетерах, перчатках и презервативах. Симптомы: от сыпи до анафилаксии. Презервативы могут вызвать более серьезную реакцию из-за чувствительности слизистых оболочек влагалища (вплоть до ожогов слизистой).

💦Около 12% женщин страдают аллергическими реакциями на сперму. Реакции на сперматозоиды чётко не доказаны. При желании иметь детей для инсеминации можно использовать отмытые, свободные от семенной жидкости сперматозоиды.

4️⃣ «Аллергия» на кожаные изделия

После ношения кожи или прикосновения к ней может появляться контактный дерматит. Реакция возникает на диметилфумарат — химическое вещество, используемое в процессе дубления кожи. Другие названия (о них следует знать, чтобы избежать контакта с аллергеном):

  • диметиловый эфир, диметил;

  • фумаровая кислота;

  • метилфумарат.

Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    аллергия на работу

    реакцию гиперчувствительности замедленного типа: может занять несколько дней или даже недель.

    Не, она сильно замедленная. Сначала , ...дцать лет, было, вроде как, нормально. Особых признаков не проявлялось. Наоборот, даже в отдельные периоды хотелось контактировать с этим аллергеном (на тот момент он таковым не являлся), даже проявлялось некоторое удовольствие от неё, удовлетворённость....

    Но со временем..... Прямо как только приближаешься к этой работе начинают проявляться аллергические реакции.

    Появляется вопрос и очень большое желание

    А нельзя ли такое заболевание оформить через группу инвалидности и уйти на пенсию?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      При прикосновении к монетами и купюрам могут возникать раздражение, сыпь, зуд (контактный дерматит) в месте воздействия аллергена.

      В первом случае причина — содержание никеля, а во втором — компоненты краски, которые используются при производстве. Сейчас чаще расплачиваются пластиковыми картами или телефонами, поэтому такая аллергия перестаёт быть проблемой. В России никелем покрыты только монеты рублёвых номиналов.

      Не, когда наличные купюры или монеты, особенно если их много и они твои.... то радости как у Скруджа МакДака, который по сюжету мультфильма любил нырять в них.

      Аллергия начинается когда эти деньги чужие и преимущественно на расчётных счетах. И нужно аккуратно так произвести все платежи, что бы и долги все закрыть (при этом не забыть ни про какие, ещё и в платёжках ничё не попутать), и начальнику что-то оставить....

      Это от содержания какого вещества такое быть может??

      )))))))

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