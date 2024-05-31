Советы бухгалтерам в преддверии выходных. Похмелье: никогда не было и вот опять

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Откуда оно вообще берётся?

При употреблении большого количества алкоголя в организме происходит сразу несколько процессов:

😔токсическое воздействие метаболитов этанола (интоксикация),

😔обезвоживание,

😔сосудистые изменения,

😔замедление мозговой активности (изменение в работе нейромедиаторов).

Всё это ощущается как

🥵жажда, сухость во рту,

🤕головная боль, головокружение,

😴слабость, утомляемость,

🤢тошнота, рвота, боль в животе,

🔊звуко- и светочувствительность,

😨раздражительность, чувство тревоги,

😓повышенная потливость.

И что с этим делать?

  • поспать (без шуток, сон — лучшее лекарство и от похмелья тоже)

  • пить воду — часто и небольшими глотками

  • выпить НПВС, если беспокоят сильные головные и/или мышечные боли

А как же Полисорб или любой другой сорбент?

Он не поможет, даже если пить его сразу за алкогольным напитком: алкоголь сразу всасывается в кровь, а Полисорб в нее не проникает, соответственно, и алкоголь вывести не может. Более того, все те неприятные симптомы вызываются метаболитами (продукты распада) этанола, а не им самим.

Красные флаги похмелья

🚩тахикардия или брадикардия (учащение или замедление пульса),

🚩сильное головокружение,

🚩нарушение координации движений,

🚩непрекращающаяся рвота,

🚩кашель с кровью.

Если у вас (или вашего близкого) на фоне похмелья наблюдается что-то из этого списка — обратитесь к врачу!

Напоминаем, что безопасной дозы алкоголя не существует

Василий

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Комментарии

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  • Наталия Лукина

    А нет у нас похмелья, у нас ЗОЖ (если не вспоминать про сало, десерты и прочие вкусные, но не очень полезные штуки).

  • Светлана Вейс

    Я после застолья, перед сном, выпиваю 500 мг аспирина и 300 мг глицина. Но главное средство от похмелья - знать свою меру и пить проверенные напитки!

Василий

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