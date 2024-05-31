Советы бухгалтерам в преддверии выходных. Похмелье: никогда не было и вот опять

Откуда оно вообще берётся?
При употреблении большого количества алкоголя в организме происходит сразу несколько процессов:
😔токсическое воздействие метаболитов этанола (интоксикация),
😔обезвоживание,
😔сосудистые изменения,
😔замедление мозговой активности (изменение в работе нейромедиаторов).
Всё это ощущается как
🥵жажда, сухость во рту,
🤕головная боль, головокружение,
😴слабость, утомляемость,
🤢тошнота, рвота, боль в животе,
🔊звуко- и светочувствительность,
😨раздражительность, чувство тревоги,
😓повышенная потливость.
И что с этим делать?
поспать (без шуток, сон — лучшее лекарство и от похмелья тоже)
пить воду — часто и небольшими глотками
выпить НПВС, если беспокоят сильные головные и/или мышечные боли
А как же Полисорб или любой другой сорбент?
Он не поможет, даже если пить его сразу за алкогольным напитком: алкоголь сразу всасывается в кровь, а Полисорб в нее не проникает, соответственно, и алкоголь вывести не может. Более того, все те неприятные симптомы вызываются метаболитами (продукты распада) этанола, а не им самим.
Красные флаги похмелья
🚩тахикардия или брадикардия (учащение или замедление пульса),
🚩сильное головокружение,
🚩нарушение координации движений,
🚩непрекращающаяся рвота,
🚩кашель с кровью.
Если у вас (или вашего близкого) на фоне похмелья наблюдается что-то из этого списка — обратитесь к врачу!
Напоминаем, что безопасной дозы алкоголя не существует
Комментарии2
А нет у нас похмелья, у нас ЗОЖ (если не вспоминать про сало, десерты и прочие вкусные, но не очень полезные штуки).
Я после застолья, перед сном, выпиваю 500 мг аспирина и 300 мг глицина. Но главное средство от похмелья - знать свою меру и пить проверенные напитки!