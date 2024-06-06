Что делать при панической атаке. Рассказывает бухгалтерам психолог

Чтобы понять, как действовать во время панической атаки (ПА), нужно разобраться, как она работает. Разбирает психолог docmed Ольга Викторова.

Паническая атака — это своеобразный сбой системы, когда организм вдруг спонтанно разгоняет реакцию тревоги до полноценного бегства с той лишь разницей, что в самом деле вы никуда не бежите.

❤️ Учащённое дыхание, сердцебиение, пот, повышение давления — всё это не выглядело бы странным при физической нагрузке, но очень пугает, когда случается вдруг и на пустом месте.

Но если это просто ПА, помните, что вы в полной безопасности, с вами ничего по-настоящему страшного не произойдёт.

Что делать, если у вас паническая атака

1️⃣ Оставайтесь на месте. Прямо замедлитесь и скажите себе: «да, это моя паническая атака, да, я чувствую, как …, я замечаю у себя мысли о том, что …»

2️⃣ Дышите, если это вам помогает (а помогает не всем!). Положите одну руку на грудь, а другую на живот, замедлите дыхание и немного углубите его — неспешный вдох, потом выдох на 4-5 счетов. Не напрягайтесь. Направьте дыхание в большей степени в живот. Важно: не делайте этого, если упражнения с дыханием ухудшают ситуацию

3️⃣ Оглядитесь вокруг, остановитесь взглядом на 5-7 предметах и назовите их по очереди.

4️⃣ Прислушайтесь, найдите 2-3 звука, остановите на каждом из них внимание и назовите его.

5️⃣ Найдите точку опоры тела, зафиксируйте внимание на ней, обозначьте её.

6️⃣ Найдите ещё 2-3 тактильных ощущения и обратите на них внимание.

7️⃣ Если у вас есть что-то, имеющее запах, так же внимательно понюхайте это.

8️⃣Проверьте: как там ваша ПА? Всё ещё на месте? Тогда делаем следующий круг.

Главное — не ставьте себе цель избавиться от панической атаки.

Что?! Почему?

Как только вы всеми силами пытаетесь избавиться от ПА, то как будто начинаете бежать в два раза быстрее. ПА — это и так тревога и бегство, а тут мы как будто говорим себе: «ужас, надо срочно бежать от этой атаки!» — и это верный способ сделать так, чтобы ПА задержалась подольше.

Если вы стали свидетелем панической атаки у другого человека — сориентируйте его и помогите проделать пункты из нашей памятки, если он сам не знает, что делать. Главное — сохраняйте спокойствие и размеренность, ваши эмоции не должны быть похожи на то, что происходит с человеком, у которого сейчас ПА.

‼️‼️ Не ограничивайте пространство и не оказывайте физического воздействия на человека с ПА неожиданно. Проделав круг действий при панической атаке, можно предложить: давай я возьму тебя за руку, можно? Чувствуешь моё прикосновение?

Если что-то похожее на паническую атаку случилось впервые — вызовите скорую (нам важно знать, что это точно ПА).

Важно: если вы не знаете, что именно с вами происходит, не дышите в пакет!

Желаем вам, чтобы этот пост никогда не пригодился (но на всякий случай сохраните и поделитесь с друзьями).