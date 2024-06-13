Инсульт: как понять, что это он? Памятка бухгалтерам от кардиолога

Памятку по определению инсульта у себя или другого человека подготовила кардиолог DocMed Мария Чашкина.

🧠Инсульт — это острое нарушение кровообращения мозга, которое требует немедленной медицинской помощи.

⏰Быстрое распознавание признаков инсульта и правильные действия могут спасти жизнь и уменьшить последствия. Если вы или кто-то рядом почувствуете себя плохо, важно сохранять спокойствие и действовать быстро.

Давайте вместе разберёмся, как распознать инсульт и что делать в такой ситуации.

Как понять, что у кого-то инсульт?

Существует простой способ запомнить основные признаки — метод FAST:

🙂F (Face) — лицо: попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опустилась — это может быть признаком инсульта.

💪A (Arms) — руки: попросите поднять обе руки. Если одна рука слабее или не поднимается — это серьёзный сигнал.

🗣S (Speech) — речь: попросите повторить простую фразу. Если речь невнятная или искаженная — это ещё один признак инсульта.

🕐T (Time) — время: время — самое главное. Если вы заметили хоть один из этих признаков, немедленно звоните 112 или 103.

Другие признаки инсульта, которые нельзя игнорировать:

🚩внезапная сильная головная боль,

🚩внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела,

🚩внезапные проблемы со зрением на один или оба глаза,

🚩внезапная потеря координации, равновесия или трудности при ходьбе,

🚩внезапное замешательство, трудности с речью или пониманием.

Что делать, если кажется, что инсульт у вас?

1️⃣Сохраняйте спокойствие. Это важно для вашего здоровья.

2️⃣Немедленно вызывайте скорую помощь (112 или 103): сообщите диспетчеру скорой помощи свои симптомы и адрес.

3️⃣Не пытайтесь добраться до больницы самостоятельно.

4️⃣Если можете, откройте дверь для медицинских работников, чтобы они могли быстрее попасть к вам.

5️⃣Попробуйте связаться с близкими или соседями, чтобы они могли помочь вам до приезда скорой.

Что делать, если инсульт у кого-то рядом?

Оставайтесь спокойными и решительными. — Ваша помощь очень важна.

Сразу же вызывайте скорую помощь (112 или 103): сообщите диспетчеру скорой помощи все симптомы и ваш адрес.

Используйте метод FAST, чтобы проверить признаки инсульта.

Не оставляйте человека одного, оставайтесь рядом.

Если человек потерял сознание, положите его на бок, чтобы предотвратить удушение.

Не давайте еду или напитки — это может быть опасно.

Если человек в сознании, поддерживайте его голову и плечи приподнятыми.

Почему важно действовать быстро?

⌛️Время — ваш лучший союзник при инсульте. Чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов на выздоровление и меньшие последствия для мозга

Сохраняйте памятку и делитесь с друзьями: эти знания могут спасти кому-то жизнь.