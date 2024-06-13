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Медицина

Инсульт: как понять, что это он? Памятка бухгалтерам от кардиолога

Памятку по определению инсульта у себя или другого человека подготовила кардиолог DocMed Мария Чашкина.

🧠Инсульт — это острое нарушение кровообращения мозга, которое требует немедленной медицинской помощи.

⏰Быстрое распознавание признаков инсульта и правильные действия могут спасти жизнь и уменьшить последствия. Если вы или кто-то рядом почувствуете себя плохо, важно сохранять спокойствие и действовать быстро.

Давайте вместе разберёмся, как распознать инсульт и что делать в такой ситуации.

Как понять, что у кого-то инсульт?

Существует простой способ запомнить основные признаки — метод FAST:

🙂F (Face) — лицо: попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опустилась — это может быть признаком инсульта.

💪A (Arms) — руки: попросите поднять обе руки. Если одна рука слабее или не поднимается — это серьёзный сигнал.

🗣S (Speech) — речь: попросите повторить простую фразу. Если речь невнятная или искаженная — это ещё один признак инсульта.

🕐T (Time) — время: время — самое главное. Если вы заметили хоть один из этих признаков, немедленно звоните 112 или 103.

Другие признаки инсульта, которые нельзя игнорировать:

🚩внезапная сильная головная боль,

🚩внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела,

🚩внезапные проблемы со зрением на один или оба глаза,

🚩внезапная потеря координации, равновесия или трудности при ходьбе,

🚩внезапное замешательство, трудности с речью или пониманием.

Что делать, если кажется, что инсульт у вас?

1️⃣Сохраняйте спокойствие. Это важно для вашего здоровья.

2️⃣Немедленно вызывайте скорую помощь (112 или 103): сообщите диспетчеру скорой помощи свои симптомы и адрес.

3️⃣Не пытайтесь добраться до больницы самостоятельно.

4️⃣Если можете, откройте дверь для медицинских работников, чтобы они могли быстрее попасть к вам.

5️⃣Попробуйте связаться с близкими или соседями, чтобы они могли помочь вам до приезда скорой.

Что делать, если инсульт у кого-то рядом?

  • Оставайтесь спокойными и решительными. — Ваша помощь очень важна.

  • Сразу же вызывайте скорую помощь (112 или 103): сообщите диспетчеру скорой помощи все симптомы и ваш адрес.

  • Используйте метод FAST, чтобы проверить признаки инсульта.

  • Не оставляйте человека одного, оставайтесь рядом.

  • Если человек потерял сознание, положите его на бок, чтобы предотвратить удушение.

  • Не давайте еду или напитки — это может быть опасно.

  • Если человек в сознании, поддерживайте его голову и плечи приподнятыми.

Почему важно действовать быстро?

⌛️Время — ваш лучший союзник при инсульте. Чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов на выздоровление и меньшие последствия для мозга

Сохраняйте памятку и делитесь с друзьями: эти знания могут спасти кому-то жизнь.

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