Как сохранить здоровье почек? Рассказывает бухгалтерам ИИ и нефролог

Искусственный интеллект быстро учится и проникает во все сферы, и ради интереса мы задали ему простой вопрос: как сохранить здоровье почек?

ИИ подумал и ответил:

✅поддерживайте здоровый вес: избыточный вес значительно увеличивает риск развития хронических заболеваний почек,

✅ограничьте потребление соли — не более 5 г в день: избыток соли может повысить артериальное давление и ухудшить функцию почек,

✅ешьте умеренное количество белка — около 0,75 г на 1 кг веса в день: избыток белка может негативно влиять на почки,

✅откажитесь от курения и чрезмерного употребления алкоголя, так как эти привычки вредят почкам,

✅ведите активный образ жизни,

✅регулярно проходите обследование у врача-нефролога, чтобы вовремя выявить и предотвратить заболевания почек.

Неплохо, но есть несколько нюансов:

✅здоровым людям, особенно физически активным, можно употреблять до 1,2-1,3 г белка на килограмм массы тела.

Если есть болезни почек, то цифру стоит обсудить с нефрологом индивидуально.

✅регулярно посещать нефролога здоровым людям не нужно.

Но если есть факторы риска, например, наследственные факторы: болезни почек у родственников или повышенное артериальное давление, сахарный диабет, курение, лишний вес, то ситуация меняется.

🔬 В этих случаях важно сдать два анализа для скрининга нефрологических болезней у взрослых:

кровь на креатинин,

мочу на альбумин-креатининовое соотношение.

При повышении уровня креатинина и/или АКО, визит к нефрологу нужен. Но если анализы в норме, нет повышения АД, то рекомендаций искусственного интеллекта для поддержания здоровья почек в целом достаточно 🚀

А если вы никак не определитесь, нужно вам обследовать почки или нет, — обратитесь к терапевту, и доктор обязательно поможет с дальнейшей тактикой 🙌