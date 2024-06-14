Как замедлить старение кожи? Рассказывает бухгалтерам дерматолог

1️⃣ Защищайте
От солнца. Это значит:
❌не посещайте солярий,
❌избегайте солнечных ожогов (покраснение, шелушение, пузыри).
При ярком солнце (УФ-индекс 3 и более):
🔴 не злоупотребляйте алкоголем,
🔴надевайте головной убор, скрывающий от солнца лицо и уши (панаму, широкополую шляпу),
🔴находитесь под зонтом, тентом, навесом — в тени,
🔴надевайте одежду, скрывающую от солнца (в том числе руки и ноги),
🔴применяйте солнцезащитные средства с уровнем защиты не менее 30 SPF (UVA/UVB). Их нужно наносить на открытые участки кожи (в первую очередь на лицо) за 15-20 минут до выхода под солнце. Пот, умывание и купание способствуют удалению солнцезащитного средства с кожи, поэтому защитные средства следует наносить в течение дня повторно (через 2-3 часа),
🔴старайтесь с 11:00 до 16:00 не находиться на активном солнце.
2️⃣Увлажняйте
Поддерживайте оптимальный уровень увлажнённости с помощью средств для гигиены и ухода, которые подходят именно вашему типу кожи. Увлажнённая кожа меньше воспаляется и дольше сохраняет молодость.
3️⃣Не усложняйте
Откажитесь от курения: никотин нарушает питание кожи.
4️⃣Посещайте
Косметолога или дерматолога: только они могут заранее обнаружить проблемы и провести лечение, что сохранит молодость кожи на долгие годы ❤️
Забота о коже — это инвестиция в здоровье и красоту. Если вы ничего не делали раньше — не ждите идеального момента, начните защищать и увлажнять кожу уже сегодня, и она будет вам очень благодарна 🤗
Комментарии1
какие простые советы, но иногда сложно выполнимые