Как замедлить старение кожи? Рассказывает бухгалтерам дерматолог

С возрастом кожа покрывается морщинами, пигментными пятнами, теряет упругость — увы. Еще обиднее, когда мы сами помогаем нашей коже состариться быстрее. Как все-таки замедлить этот процесс? Проще, чем кажется! Рассказывает дерматолог DocMed Денис Ласеев.

1️⃣ Защищайте

От солнца. Это значит:

❌не посещайте солярий,

❌избегайте солнечных ожогов (покраснение, шелушение, пузыри).

При ярком солнце (УФ-индекс 3 и более):

🔴 не злоупотребляйте алкоголем,

🔴надевайте головной убор, скрывающий от солнца лицо и уши (панаму, широкополую шляпу),

🔴находитесь под зонтом, тентом, навесом — в тени,

🔴надевайте одежду, скрывающую от солнца (в том числе руки и ноги),

🔴применяйте солнцезащитные средства с уровнем защиты не менее 30 SPF (UVA/UVB). Их нужно наносить на открытые участки кожи (в первую очередь на лицо) за 15-20 минут до выхода под солнце. Пот, умывание и купание способствуют удалению солнцезащитного средства с кожи, поэтому защитные средства следует наносить в течение дня повторно (через 2-3 часа),

🔴старайтесь с 11:00 до 16:00 не находиться на активном солнце.

2️⃣Увлажняйте

Поддерживайте оптимальный уровень увлажнённости с помощью средств для гигиены и ухода, которые подходят именно вашему типу кожи. Увлажнённая кожа меньше воспаляется и дольше сохраняет молодость.

3️⃣Не усложняйте

Откажитесь от курения: никотин нарушает питание кожи.

4️⃣Посещайте

Косметолога или дерматолога: только они могут заранее обнаружить проблемы и провести лечение, что сохранит молодость кожи на долгие годы ❤️

Забота о коже — это инвестиция в здоровье и красоту. Если вы ничего не делали раньше — не ждите идеального момента, начните защищать и увлажнять кожу уже сегодня, и она будет вам очень благодарна 🤗